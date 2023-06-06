https://ukraina.ru/20230606/1046962618.html

Волна смыла всё. Прорыв на Каховской ГЭС напомнил о катастрофах в Киеве, Америке и Европе

Волна смыла всё. Прорыв на Каховской ГЭС напомнил о катастрофах в Киеве, Америке и Европе - 06.06.2023 Украина.ру

Волна смыла всё. Прорыв на Каховской ГЭС напомнил о катастрофах в Киеве, Америке и Европе

Судя по информационным сообщениям, прорыв дамбы Каховского водохранилища пока что не привел к человеческим жертвам. Но разлив воды только начинается, и большие территории по обе стороны реки Днепр окажутся затопленными в ближайшее время – включая крупные города и поселки

2023-06-06T16:24

2023-06-06T16:24

2023-06-06T16:24

эксклюзив

украина

каховская гэс

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Уничтожение плотины и понижение уровня Каховского водохранилища несомненно повлечет за собой тяжелые последствия для социальной, экономической и экологической среди нижнего Поднепровья.Как показывает история, прорывы водохранилищ нередко приводили в прошлом к катастрофическим последствиям и многочисленным человеческим жертвам. Причем, тела погибших людей иногда находят лишь спустя многих десятилетий.Так было в марте 1928 года, когда в американском штате Калифорния разрушилась плотина на водохранилище святого Франциска, которое обеспечивало водой быстро растущий мегаполис Лос-Анджелес.45 миллиардов литров воды хлынули через образовавшуюся брешь огромной волной. Ее высота достигала не менее сорока метров. Буквально за несколько часов эта волна смыла сразу несколько населенных пунктов на территории площадью около восьмидесяти километров.Стремительный поток уничтожил обширные сельскохозяйственные угодья – скотоводческие ранчо, посевы зерновых культур, фруктовые сады, виноградники. Лос-Анджелесу угрожал голод, эпидемии, нехватка питьевой воды. И ситуацию удалось стабилизировать только через несколько месяцев.Погибло более 600 человек, причем некоторые трупы унесло далеко в пустыню, на границу с Мексикой, где их находили вплоть до 1992 года, когда о прорыве давно забыли. Как показало расследование, в трагедии оказалась виновата крупная строительная компания. Но за эту аварию так никого и не осудили.Подобные происшествия не раз случались в Европе.Катастрофа на плотине Мальпассе разрушила в 1959 году французский город Фрежюс, где погибло 423 человека – включая 135 детей.Дамбу строили много лет, денег на завершение работ не хватало, и в конце концов ее соорудили из дешевого некачественного бетона. Вскоре после открытия водохранилища в плотине заметили трещины, и встревоженные работники потребовали спустить воду. Но на их многочисленные предупреждения просто не обратили внимания.Дамба треснула, в прорыв устремилось настоящее цунами, которое заливало все на скорости 70 километров в час. Фрежюс пришлось отстраивать заново, а последствия наводнения в этом городе сравнивали с ковровой бомбардировкой.А в октябре 1963 года произошла катастрофа на итальянской плотине Вайонт. В результате внезапного обвала горной породы вода перехлестнула через гребень плотины. Водяной вал высотой свыше ста метров уничтожил население пяти деревень в долине реки Пьяве, сметая на своем пути все.Ниже по течению затопило большую территорию, которую пришлось восстанавливать в результате специальной правительственной программы.Считается, что тогда погибло более двух тысяч итальянцев, хотя согласно другим источникам число жертв достигло трех тысяч.В этой катастрофе тоже обвинили коммерческую компанию, которая не предусмотрела обвал во время проектных работ, чтобы сэкономить на строительных материалах. Однако она отказывалась компенсировать понесенные убытки. Хотя один из инженеров скандальной фирмы не выдержал морального давления и покончил с собой.Катастрофический прорыв плотины случился и в Киеве.В 1950 году на окраине города неосмотрительно создали техническое водохранилище, которое располагалась в одном из отрогов печально известного Бабьего Яра.В него закачивали жидкую пульпу – отходы многочисленных кирпичных заводов, которые круглые сутки работали на восстановление разрушенной войной столицы УССР.Утром 13 марта 1961 года перемешанная с талыми водами грязь прорвала расположенную в овраге дамбу, которая давно требовала ремонта, и хлынула на жилой массив Куреневка – со скоростью около пяти метров в секунду.Согласно данным доклада, представленного на президиуме ЦК КПУ, в результате прорыва погибло 137 киевлян, а на ликвидацию последствий катастрофы ушли миллионы рублей. Занесенные песком улицы расчистили только к лету, причем для этого пришлось привлекать строительные войска.А в 1975 году катастрофический тайфун с ласковым именем Нина разрушил каскад плотин на китайской гидроэлектростанции Байньцяо.Специалисты-климатологи называют Нину самым сильным азиатским тайфуном минувшего века. Рекордные осадки вызвали паводок, уничтоживший сразу несколько дамб в бассейне реки Жухэ – в результате чего разилось около шестнадцати кубических миллиардов воды.Невероятная по своим масштабам волна, шириной десять километров и высотой около семи метров, смыла буквально все. Она пронеслась по территории площадью 50 квадратных километров и за несколько часов утопила около 26 тысяч человек.В результате прорыва в центральном Китае было разрушено примерно 5,96 млн зданий. Вода уничтожила все транспортные коммуникации региона – железные дороги, аэродромы и автомобильные трассы. Даже через несколько недель после катастрофы миллионы китайцев были отрезаны от большой земли, потому что на месте разлива образовалась цепочка непроходимых болот.Чтобы спасти людей от голода, им сбрасывали продукты с самолетов, но в результате последовавших за наводнением голода и болезней погибло около 170 тысяч человек, а также свыше 300 тысяч голов скота.Многочисленные последствия разрушения водохранилища Байньцяо были окончательно ликвидированы только в 1993 году, когда Китай превратился в высокоразвитое индустриальное государство. И с тех пор китайское правительство уделяет особое внимание безопасности своих масштабных гидротехнических проектов.Все эти случаи говорят о том, что последствия катастрофических наводнений можно исправить – хотя на это требуется много сил, времени и ресурсов.Однако прорыв дамбы Каховского водохранилища, которую больше года обстреливали украинские войска, не стесняясь рассказывать об этом западным журналистам, не вписывается в этот список знаменитых техногенных аварий.Это один из немногих случаев в современной истории, когда плотина рухнула в результате боевых действий. Потому что люди целенаправленно стремились к тому, чтобы спровоцировать бедствие, абсолютно не считаясь с его последствиями для современников и потомков.В последние годы такое происходило только на территории Украины, весной прошлого года, когда отступающие украинские войска подорвали плотины в Харьковской и Киевской областях. А также в Сирии, где американская авиация бомбила дамбу гидроэлектростанции Табка – о чем предпочитают не вспоминать сегодня авторы газетных передовиц.

https://ukraina.ru/20230606/1046950576.html

https://ukraina.ru/20230606/1046963287.html

https://ukraina.ru/20230606/1046954221.html

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Александр Савко

Александр Савко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Савко

эксклюзив, украина, каховская гэс