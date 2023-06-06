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В ЕС оценили последствия атаки на Каховскую ГЭС для украинского конфликта

В ЕС оценили последствия атаки на Каховскую ГЭС для украинского конфликта - 06.06.2023 Украина.ру

В ЕС оценили последствия атаки на Каховскую ГЭС для украинского конфликта

Случившееся на Каховской ГЭС может иметь "ужасные гуманитарные и экологические последствия". Такое заявление на брифинге в Брюсселе 6 июня сделал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано

2023-06-06T15:29

2023-06-06T15:29

2023-06-06T15:29

новости

каховская гэс

атака

ес

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Владимир Зеленский ранее созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности (СНБО) Украины, заявив, что Каховскую ГЭС якобы подорвали россияне. А советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что Украина может скорректировать свои планы контрнаступления "из-за подрыва Каховской ГЭС".Каховская ГЭС регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ, кроме того, специалисты фиксировали, что Киев сбрасывал воду, что так же не лучшим образом влияло на конструкцию дамбы.В ночь на 6 июня стало известно, что в результате обстрела Каховской ГЭС станция частично разрушена, начался неконтролируемый выброс воды. На данный момент известно, что ее уровень вырос на 12 метров, полностью затоплено уже три населенных пункта.Предположительно, удар по станции наносился украинскими войсками из РСЗО "Ольха".

https://ukraina.ru/20230606/1046958642.html

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новости, каховская гэс, атака, ес, украина, конфликт