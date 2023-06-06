В ЕС оценили последствия атаки на Каховскую ГЭС для украинского конфликта - 06.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230606/1046962121.html
В ЕС оценили последствия атаки на Каховскую ГЭС для украинского конфликта
В ЕС оценили последствия атаки на Каховскую ГЭС для украинского конфликта - 06.06.2023 Украина.ру
В ЕС оценили последствия атаки на Каховскую ГЭС для украинского конфликта
Случившееся на Каховской ГЭС может иметь "ужасные гуманитарные и экологические последствия". Такое заявление на брифинге в Брюсселе 6 июня сделал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано
2023-06-06T15:29
2023-06-06T15:29
новости
каховская гэс
атака
ес
украина
конфликт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/06/1046961835_0:0:1934:1088_1920x0_80_0_0_f40a8ddc3521c2a1a2e1993a01d1f2f7.jpg
Владимир Зеленский ранее созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности (СНБО) Украины, заявив, что Каховскую ГЭС якобы подорвали россияне. А советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что Украина может скорректировать свои планы контрнаступления "из-за подрыва Каховской ГЭС".Каховская ГЭС регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ, кроме того, специалисты фиксировали, что Киев сбрасывал воду, что так же не лучшим образом влияло на конструкцию дамбы.В ночь на 6 июня стало известно, что в результате обстрела Каховской ГЭС станция частично разрушена, начался неконтролируемый выброс воды. На данный момент известно, что ее уровень вырос на 12 метров, полностью затоплено уже три населенных пункта.Предположительно, удар по станции наносился украинскими войсками из РСЗО "Ольха".
https://ukraina.ru/20230606/1046958642.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/06/1046961835_215:0:1934:1289_1920x0_80_0_0_84ee08ad325978c6831e6e833f70f981.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, каховская гэс, атака, ес, украина, конфликт
Новости, Каховская ГЭС, атака, ЕС, Украина, конфликт

В ЕС оценили последствия атаки на Каховскую ГЭС для украинского конфликта

15:29 06.06.2023
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать в
Случившееся на Каховской ГЭС может иметь "ужасные гуманитарные и экологические последствия". Такое заявление на брифинге в Брюсселе 6 июня сделал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано
"Это новый виток эскалации. Это происходит в контексте незаконной агрессии", - сказал Стано, добавив, что в ЕС осуждают атаку на гидроэлектростанцию, правда конкретных виновных не назвал.
Владимир Зеленский ранее созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности (СНБО) Украины, заявив, что Каховскую ГЭС якобы подорвали россияне. А советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что Украина может скорректировать свои планы контрнаступления "из-за подрыва Каховской ГЭС".
14:54
В Кремле назвали разрушение Каховской ГЭС преднамеренной диверсией КиеваРазрушение Каховской ГЭС - преднамеренная диверсия киевского режима, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга 6 июня
Каховская ГЭС регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ, кроме того, специалисты фиксировали, что Киев сбрасывал воду, что так же не лучшим образом влияло на конструкцию дамбы.
В ночь на 6 июня стало известно, что в результате обстрела Каховской ГЭС станция частично разрушена, начался неконтролируемый выброс воды. На данный момент известно, что ее уровень вырос на 12 метров, полностью затоплено уже три населенных пункта.
Предположительно, удар по станции наносился украинскими войсками из РСЗО "Ольха".
 
НовостиКаховская ГЭСатакаЕСУкраинаконфликт
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала