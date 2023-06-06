https://ukraina.ru/20230606/1046960646.html

Три населенных пункта полностью затоплены в Новокаховском округе - глава

Три населенных пункта полностью затоплены в Новокаховском округе - глава - 06.06.2023 Украина.ру

Три населенных пункта полностью затоплены в Новокаховском округе - глава

В Новокаховском городском округе после разрушения Каховской ГЭС из-за обстрелов ВСУ полностью затопило уже три населенных пункта. Об этом 6 июня сообщил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев

2023-06-06T15:16

2023-06-06T15:16

2023-06-06T15:16

новости

каховская гэс

затопления

населенный пункт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/06/1046939187_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_4432018b7ddffbabc39d24ea830eef17.jpg

Также ранее сообщалось, что вода в Новой Каховке поднялась на уровень более 11 метров.В сети уже появились кадры, как еще вчера жилые дома плывут в прибрежных районах. Вот один из таких роликов:Следственным комитетом России по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий возбуждено уголовное дело о теракте.В ночь на 6 июня стало известно, что в результате обстрела Каховской ГЭС станция частично была разрушена и уровень воды ниже по течению поднялся на 2,5 метра. До сих пор уровень воды только поднимается, однако специалисты прогнозируют, что в ближайшее время пиковые значения будут преодолены.Предположительно, удар по станции наносился украинскими войсками из РСЗО "Ольха".Ранее Леонтьев отметил, что под затопление могут попасть около 300 домов в Днепрянах и Корсунке, а также отметил, что ситуация повлияет на доставку воды в Крым.Леонтьев добавил, что в Херсонской области осуществляют все мероприятия на случай необходимости временной эвакуации незначительной части людей.В начале мая советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа отмечал, что если дамба Каховской ГЭС не выдержит обстрелов ВСУ, то затопить может как минимум три населенных пункта: город Каменка-Днепровская, село Знаменское и село Водяное. Всего в этих населённых пунктах проживает сейчас от 15 до 18 тысяч человек, отметил Карчаа.Помимо этого, по словам советника, в зоне подтопления может оказаться часть Энергодара и часть Запорожской атомной станции.Левобережье Днепра в Херсонской области сейчас находится под контролем российских войск, ВСУ удерживают правый берег и регулярно наносят артиллерийские и ракетные удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре левобережных районов, в том числе по Новой Каховке, Каховской ГЭС и Запорожской АЭС.

https://ukraina.ru/20230606/1046954221.html

https://ukraina.ru/20230606/1046958642.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, каховская гэс, затопления, населенный пункт