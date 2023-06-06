В Кремле назвали разрушение Каховской ГЭС преднамеренной диверсией Киева - 06.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230606/1046958642.html
В Кремле назвали разрушение Каховской ГЭС преднамеренной диверсией Киева
В Кремле назвали разрушение Каховской ГЭС преднамеренной диверсией Киева - 06.06.2023 Украина.ру
В Кремле назвали разрушение Каховской ГЭС преднамеренной диверсией Киева
Разрушение Каховской ГЭС - преднамеренная диверсия киевского режима, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга 6 июня
2023-06-06T14:54
2023-06-06T15:11
новости
новая каховка
гэс
кремль
дмитрий песков
херсонская область
каховская гэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/06/1046939165_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_c2ca46e0380781cd3552b1d1aca99325.jpg
Песков сообщил, что диверсия связана с отсутствием успехов в ходе наступления украинских войск, добавив, что РФ решительно отвергает обвинения в подрыве ГЭС.Всю ответственность несут украинские власти, сказал он.В ночь на 6 июня стало известно, что в результате обстрела Каховской ГЭС станция частично была разрушена, и уровень воды ниже по течению поднялся на 2,5 метра.Удар украинскими войсками по Каховской ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". По заявлению властей, в Херсонской области осуществляют все мероприятия для временной эвакуации людей.По информации главы правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, в зону возможного подтопления попадают 14 населенных пунктов ниже Каховской ГЭС и порядка 22 тысячи человек. Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что 8 населенных пунктов на подконтрольной Киеву территории затоплены, 16 тысяч человек оказались в критической зоне на правом берегу Днепра.Наиболее тяжелые последствия прорыва воды могут почувствовать на себе населенные пункты на левом берегу Днепра в Херсонской области, то есть подконтрольные РФ. По данным экстренных служб, подтопление угрожает 80 населенным пунктам.
https://ukraina.ru/20230606/1046953863.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/06/1046939165_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_7c71a9ad16548cca98568ebf0f8b7691.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новая каховка, гэс, кремль, дмитрий песков, херсонская область, каховская гэс
Новости, Новая Каховка, ГЭС, Кремль, Дмитрий Песков, Херсонская область, Каховская ГЭС

В Кремле назвали разрушение Каховской ГЭС преднамеренной диверсией Киева

14:54 06.06.2023 (обновлено: 15:11 06.06.2023)
 
© Telegram
© Telegram
Читать в
Разрушение Каховской ГЭС - преднамеренная диверсия киевского режима, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга 6 июня
"Здесь мы можем уже сейчас однозначно заявить, что речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны", - сказал Песков.
Песков сообщил, что диверсия связана с отсутствием успехов в ходе наступления украинских войск, добавив, что РФ решительно отвергает обвинения в подрыве ГЭС.
Всю ответственность несут украинские власти, сказал он.
В ночь на 6 июня стало известно, что в результате обстрела Каховской ГЭС станция частично была разрушена, и уровень воды ниже по течению поднялся на 2,5 метра.
Удар украинскими войсками по Каховской ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". По заявлению властей, в Херсонской области осуществляют все мероприятия для временной эвакуации людей.
По информации главы правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, в зону возможного подтопления попадают 14 населенных пунктов ниже Каховской ГЭС и порядка 22 тысячи человек. Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что 8 населенных пунктов на подконтрольной Киеву территории затоплены, 16 тысяч человек оказались в критической зоне на правом берегу Днепра.
Наиболее тяжелые последствия прорыва воды могут почувствовать на себе населенные пункты на левом берегу Днепра в Херсонской области, то есть подконтрольные РФ. По данным экстренных служб, подтопление угрожает 80 населенным пунктам.
13:08
Удар по Каховской ГЭС, подготовка теракта с "грязной бомбой". Главное на Украине на 13:00 6 июняВ администрации Новокаховского городского округа сообщили о подтоплении города и введении местного режима чрезвычайной ситуации
 
НовостиНовая КаховкаГЭСКремльДмитрий ПесковХерсонская областьКаховская ГЭС
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:42Подрыв мостов через Днепр, наступление ВСУ и повторение Сталинграда: Мягков дал детальный расклад. Видео
15:34Разрушение плотины Каховской ГЭС придает конфликту новое измерение - Шольц
15:29В ЕС оценили последствия атаки на Каховскую ГЭС для украинского конфликта
15:28Фильм про Каховскую ГЭС, которой больше нет. Как нынешняя Украина уничтожила труд 12 тысяч своих предков
15:22Потоп и эвакуация. Что происходит в Херсоне
15:16Три населенных пункта полностью затоплены в Новокаховском округе - глава
15:14В МАГАТЭ обеспокоены снижением уровня воды в резервуаре для охлаждения ЗАЭС
15:10Легойда: силовой захват Киево-Печерской лавры становится все более вероятным
15:05"Грязная бомба" украинских спецслужб, которую нашла ФСБ. Что это такое и чем опасно для России
15:04Днепрогэс, 1941 год
14:54В Кремле назвали разрушение Каховской ГЭС преднамеренной диверсией Киева
14:49Семен Уралов: Мы не понимаем, что есть современная Украина
14:43Семен Уралов: кто он
14:18Андрей Суздальцев рассказал, как подрыв Каховской ГЭС будут использовать для наступления ВСУ
14:00Песков: в Крыму есть запас прочности по обеспечению водой
13:08Удар по Каховской ГЭС, подготовка теракта с "грязной бомбой". Главное на Украине на 13:00 6 июня
13:04Сальдо рассказал, потребуется ли массовая эвакуация после прорыва Каховской ГЭС
13:02Новую Каховку затопило после разрушения Каховской ГЭС - власти
12:55Главы украинской разведки Буданова на экстренном заседании СНБО не было. Где он?
12:45"Время наступило": Данилов рассказал о результатах срочного заседания СНБО
Лента новостейМолния