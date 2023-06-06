https://ukraina.ru/20230606/1046958642.html

В Кремле назвали разрушение Каховской ГЭС преднамеренной диверсией Киева

В Кремле назвали разрушение Каховской ГЭС преднамеренной диверсией Киева - 06.06.2023 Украина.ру

В Кремле назвали разрушение Каховской ГЭС преднамеренной диверсией Киева

Разрушение Каховской ГЭС - преднамеренная диверсия киевского режима, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга 6 июня

2023-06-06T14:54

2023-06-06T14:54

2023-06-06T15:11

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кремль

дмитрий песков

херсонская область

каховская гэс

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Песков сообщил, что диверсия связана с отсутствием успехов в ходе наступления украинских войск, добавив, что РФ решительно отвергает обвинения в подрыве ГЭС.Всю ответственность несут украинские власти, сказал он.В ночь на 6 июня стало известно, что в результате обстрела Каховской ГЭС станция частично была разрушена, и уровень воды ниже по течению поднялся на 2,5 метра.Удар украинскими войсками по Каховской ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". По заявлению властей, в Херсонской области осуществляют все мероприятия для временной эвакуации людей.По информации главы правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, в зону возможного подтопления попадают 14 населенных пунктов ниже Каховской ГЭС и порядка 22 тысячи человек. Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что 8 населенных пунктов на подконтрольной Киеву территории затоплены, 16 тысяч человек оказались в критической зоне на правом берегу Днепра.Наиболее тяжелые последствия прорыва воды могут почувствовать на себе населенные пункты на левом берегу Днепра в Херсонской области, то есть подконтрольные РФ. По данным экстренных служб, подтопление угрожает 80 населенным пунктам.

https://ukraina.ru/20230606/1046953863.html

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новости, новая каховка, гэс, кремль, дмитрий песков, херсонская область, каховская гэс