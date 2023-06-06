Семен Уралов: кто он
© Фото : Семен УраловСемен Уралов
© Фото : Семен Уралов
Политолог, публицист
Семён Сергеевич Уралов родился 20 апреля 1979 года в Новосибирске. Отец — военный конструктор, мать — железнодорожный инженер.
С 1998 года принимает участие в корпоративных, предвыборных и политических проектах на постсоветском пространстве: в России (Санкт-Петербург, Западная и Восточная Сибирь, Удмуртская республика, Республика Коми), в Южной Осетии, на Украине (Киев, Одесса, Харьков) и в Приднестровье.
В 2001 году окончил русское отделение филологического факультета Львовского государственного университета.
В 2002 году работал в Москве корреспондентом в информационной группе при официальном сайте КПРФ.
В 2007—2008 годы — шеф-редактор российско-украинско-германского журнала «Der Spiegel Профиль».
В 2008—2012 годы — шеф-редактор специального проекта «Однако. Украина», а в 2012—2016 годы — специального проекта «Однако. Евразия».
В 2014 году с началом Евромайдана на Украине, выступил сторонником «Крымской весны» и в мае организовал эвакуацию в Россию активистов пострадавших во время пожара в Одесском Доме профсоюзов.
Жил в Донецке и в Оренбурге.
В 2014—2015 годы — участник экономических форумов, где выступал с авторскими докладами по вопросам политической экономии.
В 2016 году выдвигался кандидатом от КПРФ по округу Оренбурга на выборах в Государственную думу Российской Федерации.
С марта 2022 года записал в студии Дмитрия Пучкова серию передач «Украинская трагедия» с подробным анализом процессов олигархической приватизации в регионе, подоплёки и причин раскола, проявившегося в стране в 2013—2014 году.