https://ukraina.ru/20230606/1046958456.html

Семен Уралов: кто он

Семен Уралов: кто он - 06.06.2023 Украина.ру

Семен Уралов: кто он

Политолог, публицист

2023-06-06T14:43

2023-06-06T14:43

2023-06-06T14:43

новости

уралов

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Семён Сергеевич Уралов родился 20 апреля 1979 года в Новосибирске. Отец — военный конструктор, мать — железнодорожный инженер. С 1998 года принимает участие в корпоративных, предвыборных и политических проектах на постсоветском пространстве: в России (Санкт-Петербург, Западная и Восточная Сибирь, Удмуртская республика, Республика Коми), в Южной Осетии, на Украине (Киев, Одесса, Харьков) и в Приднестровье. В 2001 году окончил русское отделение филологического факультета Львовского государственного университета. В 2002 году работал в Москве корреспондентом в информационной группе при официальном сайте КПРФ.В 2007—2008 годы — шеф-редактор российско-украинско-германского журнала «Der Spiegel Профиль». В 2008—2012 годы — шеф-редактор специального проекта «Однако. Украина», а в 2012—2016 годы — специального проекта «Однако. Евразия». В 2014 году с началом Евромайдана на Украине, выступил сторонником «Крымской весны» и в мае организовал эвакуацию в Россию активистов пострадавших во время пожара в Одесском Доме профсоюзов. Жил в Донецке и в Оренбурге. В 2014—2015 годы — участник экономических форумов, где выступал с авторскими докладами по вопросам политической экономии. В 2016 году выдвигался кандидатом от КПРФ по округу Оренбурга на выборах в Государственную думу Российской Федерации. С марта 2022 года записал в студии Дмитрия Пучкова серию передач «Украинская трагедия» с подробным анализом процессов олигархической приватизации в регионе, подоплёки и причин раскола, проявившегося в стране в 2013—2014 году.

https://ukraina.ru/20230601/1046794331.html

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новости, уралов