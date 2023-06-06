https://ukraina.ru/20230606/1046957954.html

В МАГАТЭ обеспокоены снижением уровня воды в резервуаре для охлаждения ЗАЭС

В МАГАТЭ обеспокоены снижением уровня воды в резервуаре для охлаждения ЗАЭС - 06.06.2023 Украина.ру

В МАГАТЭ обеспокоены снижением уровня воды в резервуаре для охлаждения ЗАЭС

Уровень воды в резервуаре для охлаждения систем ЗАЭС серьезно снизился, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 6 июня

2023-06-06T15:14

2023-06-06T15:14

2023-06-06T15:14

новости

запорожская аэс

магатэ

каховская гэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/1d/1044822964_0:0:3046:1714_1920x0_80_0_0_547a34dc7b9e1dcbe7766ab885f34513.jpg

С марта 2022 года ЗАЭС находится под охраной ВС России. В МИД отмечали, что такой шаг оправдан во избежание предотвращения утечек и хищения радиоактивных материалов.Как сообщает официальное издание российской атомной отрасли "Страна Росатом", на данный момент угрозы безопасности ЗАЭС из-за разрушения верхней части Каховской ГЭС нет, ситуацию держит под контролем персонал станции.МАГАТЭ сообщило, что знает о повреждениях Каховской ГЭС, эксперты агентства на ЗАЭС следят за ситуацией, на данный момент угрозы безопасности на атомной электростанции станции нет.Как рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Владимир Козин, ЗАЭС полностью перешла под контроль России, управление и обслуживание осуществляется российской стороной с октября прошлого года, частично деактивирована.Обвинения, которые США и Украина постоянно выдвигают против РФ в названной сфере, преследует несколько целей: обеспечить приток новых видов вооружений для продолжения агрессии ВСУ, добавил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20230527/1046628726.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запорожская аэс, магатэ, каховская гэс