В МАГАТЭ обеспокоены снижением уровня воды в резервуаре для охлаждения ЗАЭС - 06.06.2023 Украина.ру
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В МАГАТЭ обеспокоены снижением уровня воды в резервуаре для охлаждения ЗАЭС
В МАГАТЭ обеспокоены снижением уровня воды в резервуаре для охлаждения ЗАЭС - 06.06.2023 Украина.ру
В МАГАТЭ обеспокоены снижением уровня воды в резервуаре для охлаждения ЗАЭС
Уровень воды в резервуаре для охлаждения систем ЗАЭС серьезно снизился, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 6 июня
2023-06-06T15:14
2023-06-06T15:14
новости
запорожская аэс
магатэ
каховская гэс
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С марта 2022 года ЗАЭС находится под охраной ВС России. В МИД отмечали, что такой шаг оправдан во избежание предотвращения утечек и хищения радиоактивных материалов.Как сообщает официальное издание российской атомной отрасли "Страна Росатом", на данный момент угрозы безопасности ЗАЭС из-за разрушения верхней части Каховской ГЭС нет, ситуацию держит под контролем персонал станции.МАГАТЭ сообщило, что знает о повреждениях Каховской ГЭС, эксперты агентства на ЗАЭС следят за ситуацией, на данный момент угрозы безопасности на атомной электростанции станции нет.Как рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Владимир Козин, ЗАЭС полностью перешла под контроль России, управление и обслуживание осуществляется российской стороной с октября прошлого года, частично деактивирована.Обвинения, которые США и Украина постоянно выдвигают против РФ в названной сфере, преследует несколько целей: обеспечить приток новых видов вооружений для продолжения агрессии ВСУ, добавил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, запорожская аэс, магатэ, каховская гэс
Новости, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Каховская ГЭС

В МАГАТЭ обеспокоены снижением уровня воды в резервуаре для охлаждения ЗАЭС

15:14 06.06.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Уровень воды в резервуаре для охлаждения систем ЗАЭС серьезно снизился, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 6 июня
С марта 2022 года ЗАЭС находится под охраной ВС России. В МИД отмечали, что такой шаг оправдан во избежание предотвращения утечек и хищения радиоактивных материалов.
"Дамба в Новой Каховке была серьезно повреждена, в результате чего серьезно снизился уровень воды в резервуаре, откуда поступала вода для охлаждения ЗАЭС", - сказал он.
Как сообщает официальное издание российской атомной отрасли "Страна Росатом", на данный момент угрозы безопасности ЗАЭС из-за разрушения верхней части Каховской ГЭС нет, ситуацию держит под контролем персонал станции.
МАГАТЭ сообщило, что знает о повреждениях Каховской ГЭС, эксперты агентства на ЗАЭС следят за ситуацией, на данный момент угрозы безопасности на атомной электростанции станции нет.
Как рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Владимир Козин, ЗАЭС полностью перешла под контроль России, управление и обслуживание осуществляется российской стороной с октября прошлого года, частично деактивирована.
Обвинения, которые США и Украина постоянно выдвигают против РФ в названной сфере, преследует несколько целей: обеспечить приток новых видов вооружений для продолжения агрессии ВСУ, добавил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
27 мая, 09:48
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