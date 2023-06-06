https://ukraina.ru/20230606/1046953863.html

Удар по Каховской ГЭС, подготовка теракта с грязной бомбой. Главное на Украине на 13:00 6 июня

Удар по Каховской ГЭС, подготовка теракта с грязной бомбой. Главное на Украине на 13:00 6 июня - 06.06.2023 Украина.ру

Удар по Каховской ГЭС, подготовка теракта с грязной бомбой. Главное на Украине на 13:00 6 июня

В администрации Новокаховского городского округа сообщили о подтоплении города и введении местного режима чрезвычайной ситуации

2023-06-06T13:08

2023-06-06T13:08

2023-06-06T13:08

хроники

эксклюзив

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В телеграм-канале администрации Новокаховского городского округа показали фотографии, на которых видно, как на одном участке прибрежной территории Новой Каховки вода вышла из берегов Днепра.РИА Новости, в свою очередь, опубликовали видео: на кадрах видны подтопления недалеко от здания Новокаховского городского совета, которое находится примерно в 200 метрах от берегов Днепра. Вода подтопила прибрежный парк, но не вышла на Днепровский проспект, на котором располагается администрация города, а уровень воды, согласно кадрам, пока небольшой.Глава Новокаховской городской администрации Владимир Леонтьев в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале, сообщил, что вода продолжает прибывать в город, проводится эвакуация людей из прибрежных подтопленных зон, уровень воды поднялся на 10 метров, продолжается подмыв дамбы, но максимальная отметка, до которой может подняться вода – 12 метров.Паники в городе нет, электричество и связь есть, добавил он.МЧС России проводит необходимую работу, подъём воды может продолжаться в течение 72 часов, потом её уровень в реке снизится, и можно будет приступать к ликвидации последствий, на прибрежных территориях пока наблюдаются незначительные подтопления, говорится в видео.Позже администрация Новокаховского городского округа сообщила о введении местного режима чрезвычайной ситуации.Ситуация на Каховской гидроэлектростанции на данный момент не несёт угрозы для Запорожской атомной электростанции, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук. Его слова приводит телеграм-канал Страна Росатом 6 июня.Вода, которая охлаждает бассейны выдержки отработавшего ядерного топлива, находится в замкнутом контуре, который не имеет контакта с водой Каховского водохранилища, отметил он.Ситуация на ЗАЭС контролируется персоналом объекта, официальной информации об общих разрушениях на Каховской ГЭС пока нет, написал Черничук.Угрозы подтопления в Крыму из-за этого также нет, написал глава Республики Крым Сергей Аксенов в своём телеграм-канале.Удар по Каховской ГЭС – преступление ВСУУдар по Каховской ГЭС со стороны вооружённых сил Украины – это преступление, написал врио Губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале.Разрушения в результате этого привели к стоку вниз по Днепру большого, но не критичного объёма воды, поэтому это не помешает российским военным защищать левый берег реки, отметил он.Смыты поля и нарушена мирная инфраструктура, однако это не сильно скажется на ситуации в Херсонской области, даже нет необходимости в масштабной эвакуации людей, сообщил Сальдо.Врио Губернатора Херсонской области считает, что украинские войска нанесли этот удар с целью отвлечь внимание от их неудач в контрнаступлении.В Федеральной Службе Безопасности РФ сообщили, что на Украине готовился крупный теракт на территории РоссииНа Украине готовился теракт на территории России с применением грязной бомбы, сообщили на официальном сайте ФСБ России 6 июня.Стало известно о планах Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) провести теракт на территории России с использованием грязной бомбы, говорится в пресс-релизе со ссылкой на полученные данные.Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов создал специальную службу внутри ведомства для организации диверсий на территории РФ, которая разрабатывала план по доставке и закладке грязных бомб, оборудованных таймерами отсрочки, для их одновременного подрыва, после чего местность была бы непригодна для проживания, отметили в Федеральной Службе Безопасности России.Ситуация на фронте в ЛНРНа Луганском тактическом направлении ВСУ наращивают количество западных артиллерийских систем в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в своём телеграм-канале 6 июня.Также противник стал более активно применять беспилотные летательные аппараты различных типов и назначения для разведки, корректировки огня и сброса боеприпасов, говорится в сообщении.На Сватовско-Кременском участке фронта ВСУ используют тактику "карусели", в ходе которой они одновременно с боевыми действиями подвозят резервы личного состава на бронетехнике для восполнения потерь, написал Марочко.Порошенко назвал истинную цель заключения Минских соглашенийДоговорённости нужны были Украине, чтобы выиграть время на усиление армии, покупку вооружения и привлечения инструкторов из НАТО для подготовки украинских войск, заявил бывший президент страны Пётр Порошенко. Его слова приводит итальянская газета Corriere della Sera.Теперь у Киева есть оружие, деньги и союзники, отметил он.

https://ukraina.ru/20230606/1046938652.html

https://ukraina.ru/20230605/1046925713.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

хроники, эксклюзив