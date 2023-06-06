https://ukraina.ru/20230606/1046953863.html
Удар по Каховской ГЭС, подготовка теракта с грязной бомбой. Главное на Украине на 13:00 6 июня
Удар по Каховской ГЭС, подготовка теракта с грязной бомбой. Главное на Украине на 13:00 6 июня - 06.06.2023 Украина.ру
Удар по Каховской ГЭС, подготовка теракта с грязной бомбой. Главное на Украине на 13:00 6 июня
В администрации Новокаховского городского округа сообщили о подтоплении города и введении местного режима чрезвычайной ситуации
2023-06-06T13:08
2023-06-06T13:08
2023-06-06T13:08
хроники
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/06/1046939165_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_c2ca46e0380781cd3552b1d1aca99325.jpg
В телеграм-канале администрации Новокаховского городского округа показали фотографии, на которых видно, как на одном участке прибрежной территории Новой Каховки вода вышла из берегов Днепра.РИА Новости, в свою очередь, опубликовали видео: на кадрах видны подтопления недалеко от здания Новокаховского городского совета, которое находится примерно в 200 метрах от берегов Днепра. Вода подтопила прибрежный парк, но не вышла на Днепровский проспект, на котором располагается администрация города, а уровень воды, согласно кадрам, пока небольшой.Глава Новокаховской городской администрации Владимир Леонтьев в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале, сообщил, что вода продолжает прибывать в город, проводится эвакуация людей из прибрежных подтопленных зон, уровень воды поднялся на 10 метров, продолжается подмыв дамбы, но максимальная отметка, до которой может подняться вода – 12 метров.Паники в городе нет, электричество и связь есть, добавил он.МЧС России проводит необходимую работу, подъём воды может продолжаться в течение 72 часов, потом её уровень в реке снизится, и можно будет приступать к ликвидации последствий, на прибрежных территориях пока наблюдаются незначительные подтопления, говорится в видео.Позже администрация Новокаховского городского округа сообщила о введении местного режима чрезвычайной ситуации.Ситуация на Каховской гидроэлектростанции на данный момент не несёт угрозы для Запорожской атомной электростанции, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук. Его слова приводит телеграм-канал Страна Росатом 6 июня.Вода, которая охлаждает бассейны выдержки отработавшего ядерного топлива, находится в замкнутом контуре, который не имеет контакта с водой Каховского водохранилища, отметил он.Ситуация на ЗАЭС контролируется персоналом объекта, официальной информации об общих разрушениях на Каховской ГЭС пока нет, написал Черничук.Угрозы подтопления в Крыму из-за этого также нет, написал глава Республики Крым Сергей Аксенов в своём телеграм-канале.Удар по Каховской ГЭС – преступление ВСУУдар по Каховской ГЭС со стороны вооружённых сил Украины – это преступление, написал врио Губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале.Разрушения в результате этого привели к стоку вниз по Днепру большого, но не критичного объёма воды, поэтому это не помешает российским военным защищать левый берег реки, отметил он.Смыты поля и нарушена мирная инфраструктура, однако это не сильно скажется на ситуации в Херсонской области, даже нет необходимости в масштабной эвакуации людей, сообщил Сальдо.Врио Губернатора Херсонской области считает, что украинские войска нанесли этот удар с целью отвлечь внимание от их неудач в контрнаступлении.В Федеральной Службе Безопасности РФ сообщили, что на Украине готовился крупный теракт на территории РоссииНа Украине готовился теракт на территории России с применением грязной бомбы, сообщили на официальном сайте ФСБ России 6 июня.Стало известно о планах Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) провести теракт на территории России с использованием грязной бомбы, говорится в пресс-релизе со ссылкой на полученные данные.Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов создал специальную службу внутри ведомства для организации диверсий на территории РФ, которая разрабатывала план по доставке и закладке грязных бомб, оборудованных таймерами отсрочки, для их одновременного подрыва, после чего местность была бы непригодна для проживания, отметили в Федеральной Службе Безопасности России.Ситуация на фронте в ЛНРНа Луганском тактическом направлении ВСУ наращивают количество западных артиллерийских систем в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в своём телеграм-канале 6 июня.Также противник стал более активно применять беспилотные летательные аппараты различных типов и назначения для разведки, корректировки огня и сброса боеприпасов, говорится в сообщении.На Сватовско-Кременском участке фронта ВСУ используют тактику "карусели", в ходе которой они одновременно с боевыми действиями подвозят резервы личного состава на бронетехнике для восполнения потерь, написал Марочко.Порошенко назвал истинную цель заключения Минских соглашенийДоговорённости нужны были Украине, чтобы выиграть время на усиление армии, покупку вооружения и привлечения инструкторов из НАТО для подготовки украинских войск, заявил бывший президент страны Пётр Порошенко. Его слова приводит итальянская газета Corriere della Sera.Теперь у Киева есть оружие, деньги и союзники, отметил он.
https://ukraina.ru/20230606/1046938652.html
https://ukraina.ru/20230605/1046925713.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/06/1046939165_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_7c71a9ad16548cca98568ebf0f8b7691.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
хроники, эксклюзив
Удар по Каховской ГЭС, подготовка теракта с грязной бомбой. Главное на Украине на 13:00 6 июня
В администрации Новокаховского городского округа сообщили о подтоплении города и введении местного режима чрезвычайной ситуации
В телеграм-канале администрации Новокаховского городского округа показали фотографии, на которых видно, как на одном участке прибрежной территории Новой Каховки вода вышла из берегов Днепра.
РИА Новости, в свою очередь, опубликовали видео: на кадрах видны подтопления недалеко от здания Новокаховского городского совета, которое находится примерно в 200 метрах от берегов Днепра.
Вода подтопила прибрежный парк, но не вышла на Днепровский проспект, на котором располагается администрация города, а уровень воды, согласно кадрам, пока небольшой.
Глава Новокаховской городской администрации Владимир Леонтьев в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале, сообщил, что вода продолжает прибывать в город, проводится эвакуация людей из прибрежных подтопленных зон, уровень воды поднялся на 10 метров, продолжается подмыв дамбы, но максимальная отметка, до которой может подняться вода – 12 метров.
Паники в городе нет, электричество и связь есть, добавил он.
МЧС России проводит необходимую работу, подъём воды может продолжаться в течение 72 часов, потом её уровень в реке снизится, и можно будет приступать к ликвидации последствий, на прибрежных территориях пока наблюдаются незначительные подтопления, говорится в видео.
Позже администрация Новокаховского городского округа сообщила о введении местного режима чрезвычайной ситуации.
Ситуация на Каховской гидроэлектростанции на данный момент не несёт угрозы для Запорожской атомной электростанции, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук. Его слова приводит телеграм-канал Страна Росатом 6 июня.
Вода, которая охлаждает бассейны выдержки отработавшего ядерного топлива, находится в замкнутом контуре, который не имеет контакта с водой Каховского водохранилища, отметил он.
Ситуация на ЗАЭС контролируется персоналом объекта, официальной информации об общих разрушениях на Каховской ГЭС пока нет, написал Черничук.
Угрозы подтопления в Крыму из-за этого также нет, написал глава Республики Крым Сергей Аксенов в своём телеграм-канале.
Удар по Каховской ГЭС – преступление ВСУ
Удар по Каховской ГЭС со стороны вооружённых сил Украины – это преступление, написал врио Губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале.
Разрушения в результате этого привели к стоку вниз по Днепру большого, но не критичного объёма воды, поэтому это не помешает российским военным защищать левый берег реки, отметил он.
Смыты поля и нарушена мирная инфраструктура, однако это не сильно скажется на ситуации в Херсонской области, даже нет необходимости в масштабной эвакуации людей, сообщил Сальдо.
Врио Губернатора Херсонской области считает, что украинские войска нанесли этот удар с целью отвлечь внимание от их неудач в контрнаступлении.
В Федеральной Службе Безопасности РФ сообщили, что на Украине готовился крупный теракт на территории России
На Украине готовился теракт на территории России с применением грязной бомбы, сообщили на официальном сайте ФСБ России 6 июня.
Стало известно о планах Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) провести теракт на территории России с использованием грязной бомбы, говорится в пресс-релизе со ссылкой на полученные данные.
Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов создал специальную службу внутри ведомства для организации диверсий на территории РФ, которая разрабатывала план по доставке и закладке грязных бомб, оборудованных таймерами отсрочки, для их одновременного подрыва, после чего местность была бы непригодна для проживания, отметили в Федеральной Службе Безопасности России.
На Луганском тактическом направлении ВСУ наращивают количество западных артиллерийских систем в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в своём телеграм-канале 6 июня.
Также противник стал более активно применять беспилотные летательные аппараты различных типов и назначения для разведки, корректировки огня и сброса боеприпасов, говорится в сообщении.
На Сватовско-Кременском участке фронта ВСУ используют тактику "карусели", в ходе которой они одновременно с боевыми действиями подвозят резервы личного состава на бронетехнике для восполнения потерь, написал Марочко.
Порошенко назвал истинную цель заключения Минских соглашений
Договорённости нужны были Украине, чтобы выиграть время на усиление армии, покупку вооружения и привлечения инструкторов из НАТО для подготовки украинских войск, заявил бывший президент страны Пётр Порошенко. Его слова приводит итальянская газета Corriere della Sera.
Теперь у Киева есть оружие, деньги и союзники, отметил он.