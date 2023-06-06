Подоляк рассказал, как затопление Новой Каховки отразится на сроках начала контрнаступления - 06.06.2023 Украина.ру
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Подоляк рассказал, как затопление Новой Каховки отразится на сроках начала контрнаступления
Подоляк рассказал, как затопление Новой Каховки отразится на сроках начала контрнаступления - 06.06.2023 Украина.ру
Подоляк рассказал, как затопление Новой Каховки отразится на сроках начала контрнаступления
Украина может скорректировать свои планы контрнаступления "из-за подрыва Каховской ГЭС". Такое заявление 6 июня сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает "Политика страны"
2023-06-06T10:59
2023-06-06T11:49
новости
каховская гэс
контрнаступление
михаил подоляк
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Он заявил, что Киев может скорректировать свои наступательные планы "из-за подрыва Каховской ГЭС", но "стратегически это ничего не изменит, а наоборот - побуждает желание скорее деоккупировать Украину".Также Подоляк заявил, что "подорвать Каховскую ГЭС могла 205 мотострелковая часть ВС РФ".Буквально часом ранее Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности (СНБО) Украины, заявив, что Каховскую ГЭС якобы подорвали россияне.Каховская ГЭС регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ, кроме того, специалисты фиксировали, что Киев сбрасывал воду, что так же не лучшим образом влияло на конструкцию дамбы.В ночь на 6 июня стало известно, что в результате обстрела Каховской ГЭС станция частично была разрушена и уровень воды ниже по течению поднялся на 2,5 метра."Около 2 часов ночи был осуществлен ряд многочисленных ударов по Каховской ГЭС, которые разрушили шоноры, это так называются в простонародье задвижки. В результате вода из Каховского водохранилища неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению", - сказал мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев, подытожив, что произошедшее - серьезнейший террористический акт.Также мэр отметил, что под затопление могут попасть около 300 домов в Днепрянах и Корсунке. Кроме того, разрушение на Каховской ГЭС может привести к проблемам при доставке воды в Крым.Леонтьев добавил, что в Херсонской области осуществляют все мероприятия на случай необходимости временной эвакуации незначительной части людей.
https://ukraina.ru/20230606/1046935836.html
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новости, каховская гэс, контрнаступление, михаил подоляк
Новости, Каховская ГЭС, контрнаступление, Михаил Подоляк

Подоляк рассказал, как затопление Новой Каховки отразится на сроках начала контрнаступления

10:59 06.06.2023 (обновлено: 11:49 06.06.2023)
 
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Украина может скорректировать свои планы контрнаступления "из-за подрыва Каховской ГЭС". Такое заявление 6 июня сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает "Политика страны"
Он заявил, что Киев может скорректировать свои наступательные планы "из-за подрыва Каховской ГЭС", но "стратегически это ничего не изменит, а наоборот - побуждает желание скорее деоккупировать Украину".
Также Подоляк заявил, что "подорвать Каховскую ГЭС могла 205 мотострелковая часть ВС РФ".
Буквально часом ранее Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности (СНБО) Украины, заявив, что Каховскую ГЭС якобы подорвали россияне.
Каховская ГЭС регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ, кроме того, специалисты фиксировали, что Киев сбрасывал воду, что так же не лучшим образом влияло на конструкцию дамбы.
09:07
Зеленский выдал свою версию разрушения Каховской ГЭС и срочно созвал СНБОВладимир Зеленский заявил, что Каховскую ГЭС якобы подорвали россияне и объявил экстренное заседание Совета национальной безопасности (СНБО) Украины. Соответствующее сообщение он разместил в своем телеграм-канале 5 июня
В ночь на 6 июня стало известно, что в результате обстрела Каховской ГЭС станция частично была разрушена и уровень воды ниже по течению поднялся на 2,5 метра.
"Около 2 часов ночи был осуществлен ряд многочисленных ударов по Каховской ГЭС, которые разрушили шоноры, это так называются в простонародье задвижки. В результате вода из Каховского водохранилища неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению", - сказал мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев, подытожив, что произошедшее - серьезнейший террористический акт.
Также мэр отметил, что под затопление могут попасть около 300 домов в Днепрянах и Корсунке. Кроме того, разрушение на Каховской ГЭС может привести к проблемам при доставке воды в Крым.
Леонтьев добавил, что в Херсонской области осуществляют все мероприятия на случай необходимости временной эвакуации незначительной части людей.
08:02
На Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктовНа Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, максимальный уровень подъема воды в Новой Каховке достиг 4 метра. В зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов. Об этом 6 июня сообщили в экстренных службах Херсонской области
 
НовостиКаховская ГЭСконтрнаступлениеМихаил Подоляк
 
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Заголовок открываемого материала
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