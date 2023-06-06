https://ukraina.ru/20230606/1046943928.html

Биография, достойная литературы ужасов. О Генри Киссинджере, имениннике и "миротворце"

Биография, достойная литературы ужасов. О Генри Киссинджере, имениннике и "миротворце" - 06.06.2023 Украина.ру

Биография, достойная литературы ужасов. О Генри Киссинджере, имениннике и "миротворце"

Говорят, что нет зла, которое бы длилось 100 лет. Это неправда. На прошлой неделе бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер отметил свое 100-летие

2023-06-06T12:05

2023-06-06T12:05

2023-06-06T12:05

генри киссинджер

мнения

сша

нато

юбилей

нобелевская премия мира

перевороты

цру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/06/1046944569_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_59a698cca0ad14ca5a13f166d29202cd.jpg

Великий политический преступник, государственный террорист и соучастник десятков военных переворотов в Латинской Америке, Африке и Азии, он уже персонаж исторический, символический и почти энциклопедический.И всё же вряд ли бы стоило сегодня вспоминать о нём, если бы не несколько его последних интервью на тему НАТОвско-российского конфликта, где он высказывает свои соображения по поводу путей к миру. Мы не будем сейчас его цитировать и конкретно обсуждать его крайне непоследовательные идеи, в последние месяцы представлявшие колебания от утверждений "неразумности курса Вашингтона на членство Киева в альянсе" (в рамках "Уроков истории" Совета по международным отношениям в сентябре 2022 г) до призыва "принятия Украины в НАТО" (в беседе с изданием The Economist в апреле 2023 г). До оценки мнений того или иного политика на ту или иную тему, обычно полезно и даже необходимо вспомнить о его собственном пути. Предлагаю сделать сейчас именно это, хотя бы в общих чертах.Со второй половины прошлого века есть очень мало трагических международных событий, в которые не было бы вовлечено правительство Соединенных Штатов Америки. И во всех тех событиях, в которых прямо или косвенно участвовали США, очень мало таких, в которых лично не участвовал бы Генри Киссинджер.Один из его этических принципов был раскрыт и опубликован WikiLeaks в 2011 году фразой, произнесенной на встрече американских и турецких чиновников в 1975 году: "Всё, что незаконно, мы делаем сразу, а то, что неконституционно, просто занимает у нас просто немного больше времени".Генри Киссинджер руководил международной политикой США с постов советника по национальной безопасности, а затем госсекретаря в период с 1969 по 1975 год, это время являлось самым острым этапом "холодной войны", когда определялось соотношение сил на геополитической карте "третьего мира". С одной стороны действовал Государственный департамент в его постоянном стремлении к гегемонии и тотальному контролю, а с другой - народы, с их ошибками и успехами, боровшиеся за свою свободу. В те годы пылали Африка, Латинская Америка и Азия, а США оставались верным союзником самых одиозных режимов и их олигархических групп, стремящихся любой ценой сохранить за собой всю полноту своей власти.Времена Киссинджера были временем самой кровавой стадии войны во Вьетнаме, которая, как обычно, началась провокацией, заранее спланированной американской прессой и вооруженными силами, и стоившей, по разным данным, от трех до пяти миллионов человеческих жизней. Подавляющее большинство погибших - мирные жители Вьетнама. Это была самая страшная война после Второй мировой, как эпидемия, распространившаяся на соседние Лаос и Камбоджу, где крестьянское население тоже поливалось напалмом и химикатами типа Agent Orange или же просто уничтожалось американскими войсками.Другим символическим и всемирно известным преступлением внешней политики США времён Киссинджера, стало свержение в сентябре 1973 года законного и демократического правительства социалиста Сальвадора Альенде в Чили и установление там военной диктатуры Аугусто Пиночета, что привело к тысячам убитых и "пропавших без вести", сотня тысяч политзаключенных заключенных и подвергшихся пыткам и изгнанию больше миллиона чилийцев из страны. Именно Генри Киссинджер возглавил грязную войну против Альенде с момента его избрания президентом, определив эту политику своей знаменитой фразой: "Я не понимаю, почему мы должны ждать и смотреть, как страна становится коммунистической из-за безответственности ее собственного населения".Документы ЦРУ, рассекреченные в последние десятилетия, превосходят самые худшие из слухов и подозрений: США вложили миллионы долларов и сделали все, чтобы дестабилизировать правительство Альенде с помощью СМИ, экономической и культурной войны, а затем оказали полную поддержку диктатуре Пиночета. Киссинджер объяснил необходимость этого просто: "Чилийская армия спасла Чили от тоталитарного режима, а Соединенные Штаты - от врага".Военные перевороты в соседних странах, таких как Аргентина, Уругвай и Боливия, были частью той же войны правительств США против любых попыток народов Латинской Америки добиться своей независимости. Любой путь к этому, неважно, реформистский или революционный, немедленно объявлялся "коммунистической опасностью", в нем искали "руку Москвы" или "руку Гаваны", подавлялось абсолютно все с преподаванием уроков государственного террора любому народу, осмелившемуся действовать вопреки воле вашингтонских кураторов.Пока чилийская или аргентинская диктатуры сбрасывали политических противников в море с вертолетов и военных самолетов, в регионе осуществлялся главный проект ЦРУ и его учеников в латиноамериканских секретных службах - план "Кондор". Так называлось соглашение между тираниями Чили, Аргентины, Уругвая, Парагвая, Боливии и Бразилии о выслеживании, убийствах и сокрытия тел революционеров, диссидентов и просто политических оппонентов по всему континенту, вне национальных границ и законов. Генри Киссинджер был вдохновителем этого изобретения, его роль здесь гораздо больше, чем у латиноамериканских генералов, лишь следовавших инструкциям правительства США, привыкшего оправдывать все своей вечной сказкой о "борьбе за свободу и демократию".О преступлениях против человечности, совершенных под прикрытием г-на Киссинджера и его приспешников на пяти континентах, можно написать книги, которые гарантированно победили бы на любом конкурсе литературы ужасов. В них можно было бы включить главы о резне, устроенной пакистанскими военными против населения Бангладеш в 1971 году, когда миллионы людей были убиты по этническим причинам, - история геноцида, который так и не был расследован. К этому же следует добавить вторжение и оккупацию Индонезией Восточного Тимора в 1975 году, с массовыми убийствами местных жителей.Еще следует вспомнить военную, экономическую и политическую поддержку вооруженных ультраправых движений против законных правительств Мозамбика и Анголы, выступавших за независимость, поддержку режима апартеида в Южной Африке и диктатур в Греции, Португалии, Испании, Иране и Саудовской Аравии. Политика геноцида израильского правительства в отношение палестинского населения, и, возвращаясь к Латинской Америке - неограниченная военная помощь банановым режимам Гватемалы, Сальвадора, Гондураса, Никарагуа и Колумбии, управлявшихся непосредственно из посольств США и постоянно воевавших с собственными народами...Неслучайно после террористических атак 11 сентября 2001 года в США тогдашний президент США Джордж Буш назначил Киссинджера главой комиссии по расследованию, однако массовые протесты граждан США не позволили ему начать работу, и Киссинджер был вынужден уйти в отставку. Несколько организаций американского гражданского общества говорили об этом назначении как доказательстве причастности самого правительства США к мутной и до сих пор не вполне проясненной историй терактов 11 сентября.И как последний штрих к портрету персонажа, мы можем вспомнить, что в 1973 году за участие в переговорах об окончании войны во Вьетнаме он был удостоен Нобелевской премии мира. Премию он разделил с представителем Северного Вьетнама, военным командиром Ле Дык Тхо. Вьетнамец тогда отказался от премии, заявив, что "это соглашение не положит конец войне", Киссинджер не поехал в Норвегию за наградой, предвидя накал и масштаб ожидавших его народных протестов.Когда сегодня кто-то говорит, что его удивляет "чрезмерная политизация" Нобелевских премий или "внезапное появление" фашизма в Европе и мире, я уверяю что абсолютно ничего нового или странного в этом нет. И чтобы убедиться - достаточно хоть немного изучить длинную биографию недавнего столетнего юбиляра.

https://ukraina.ru/20210518/1031401896.html

https://ukraina.ru/20230527/1046629070.html

https://ukraina.ru/20230527/1046606023.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Олег Ясинский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/13/1039919176_363:33:884:554_100x100_80_0_0_e6ce44639cdf24d3d55b520a0a953bc7.jpg

Олег Ясинский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/13/1039919176_363:33:884:554_100x100_80_0_0_e6ce44639cdf24d3d55b520a0a953bc7.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Ясинский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/13/1039919176_363:33:884:554_100x100_80_0_0_e6ce44639cdf24d3d55b520a0a953bc7.jpg

генри киссинджер, мнения, сша, нато, юбилей, нобелевская премия мира, перевороты, цру