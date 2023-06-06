https://ukraina.ru/20230606/1046943928.html
Биография, достойная литературы ужасов. О Генри Киссинджере, имениннике и "миротворце"
Биография, достойная литературы ужасов. О Генри Киссинджере, имениннике и "миротворце" - 06.06.2023 Украина.ру
Биография, достойная литературы ужасов. О Генри Киссинджере, имениннике и "миротворце"
Говорят, что нет зла, которое бы длилось 100 лет. Это неправда. На прошлой неделе бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер отметил свое 100-летие
2023-06-06T12:05
2023-06-06T12:05
2023-06-06T12:05
генри киссинджер
мнения
сша
нато
юбилей
нобелевская премия мира
перевороты
цру
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/06/1046944569_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_59a698cca0ad14ca5a13f166d29202cd.jpg
Великий политический преступник, государственный террорист и соучастник десятков военных переворотов в Латинской Америке, Африке и Азии, он уже персонаж исторический, символический и почти энциклопедический.И всё же вряд ли бы стоило сегодня вспоминать о нём, если бы не несколько его последних интервью на тему НАТОвско-российского конфликта, где он высказывает свои соображения по поводу путей к миру. Мы не будем сейчас его цитировать и конкретно обсуждать его крайне непоследовательные идеи, в последние месяцы представлявшие колебания от утверждений "неразумности курса Вашингтона на членство Киева в альянсе" (в рамках "Уроков истории" Совета по международным отношениям в сентябре 2022 г) до призыва "принятия Украины в НАТО" (в беседе с изданием The Economist в апреле 2023 г). До оценки мнений того или иного политика на ту или иную тему, обычно полезно и даже необходимо вспомнить о его собственном пути. Предлагаю сделать сейчас именно это, хотя бы в общих чертах.Со второй половины прошлого века есть очень мало трагических международных событий, в которые не было бы вовлечено правительство Соединенных Штатов Америки. И во всех тех событиях, в которых прямо или косвенно участвовали США, очень мало таких, в которых лично не участвовал бы Генри Киссинджер.Один из его этических принципов был раскрыт и опубликован WikiLeaks в 2011 году фразой, произнесенной на встрече американских и турецких чиновников в 1975 году: "Всё, что незаконно, мы делаем сразу, а то, что неконституционно, просто занимает у нас просто немного больше времени".Генри Киссинджер руководил международной политикой США с постов советника по национальной безопасности, а затем госсекретаря в период с 1969 по 1975 год, это время являлось самым острым этапом "холодной войны", когда определялось соотношение сил на геополитической карте "третьего мира". С одной стороны действовал Государственный департамент в его постоянном стремлении к гегемонии и тотальному контролю, а с другой - народы, с их ошибками и успехами, боровшиеся за свою свободу. В те годы пылали Африка, Латинская Америка и Азия, а США оставались верным союзником самых одиозных режимов и их олигархических групп, стремящихся любой ценой сохранить за собой всю полноту своей власти.Времена Киссинджера были временем самой кровавой стадии войны во Вьетнаме, которая, как обычно, началась провокацией, заранее спланированной американской прессой и вооруженными силами, и стоившей, по разным данным, от трех до пяти миллионов человеческих жизней. Подавляющее большинство погибших - мирные жители Вьетнама. Это была самая страшная война после Второй мировой, как эпидемия, распространившаяся на соседние Лаос и Камбоджу, где крестьянское население тоже поливалось напалмом и химикатами типа Agent Orange или же просто уничтожалось американскими войсками.Другим символическим и всемирно известным преступлением внешней политики США времён Киссинджера, стало свержение в сентябре 1973 года законного и демократического правительства социалиста Сальвадора Альенде в Чили и установление там военной диктатуры Аугусто Пиночета, что привело к тысячам убитых и "пропавших без вести", сотня тысяч политзаключенных заключенных и подвергшихся пыткам и изгнанию больше миллиона чилийцев из страны. Именно Генри Киссинджер возглавил грязную войну против Альенде с момента его избрания президентом, определив эту политику своей знаменитой фразой: "Я не понимаю, почему мы должны ждать и смотреть, как страна становится коммунистической из-за безответственности ее собственного населения".Документы ЦРУ, рассекреченные в последние десятилетия, превосходят самые худшие из слухов и подозрений: США вложили миллионы долларов и сделали все, чтобы дестабилизировать правительство Альенде с помощью СМИ, экономической и культурной войны, а затем оказали полную поддержку диктатуре Пиночета. Киссинджер объяснил необходимость этого просто: "Чилийская армия спасла Чили от тоталитарного режима, а Соединенные Штаты - от врага".Военные перевороты в соседних странах, таких как Аргентина, Уругвай и Боливия, были частью той же войны правительств США против любых попыток народов Латинской Америки добиться своей независимости. Любой путь к этому, неважно, реформистский или революционный, немедленно объявлялся "коммунистической опасностью", в нем искали "руку Москвы" или "руку Гаваны", подавлялось абсолютно все с преподаванием уроков государственного террора любому народу, осмелившемуся действовать вопреки воле вашингтонских кураторов.Пока чилийская или аргентинская диктатуры сбрасывали политических противников в море с вертолетов и военных самолетов, в регионе осуществлялся главный проект ЦРУ и его учеников в латиноамериканских секретных службах - план "Кондор". Так называлось соглашение между тираниями Чили, Аргентины, Уругвая, Парагвая, Боливии и Бразилии о выслеживании, убийствах и сокрытия тел революционеров, диссидентов и просто политических оппонентов по всему континенту, вне национальных границ и законов. Генри Киссинджер был вдохновителем этого изобретения, его роль здесь гораздо больше, чем у латиноамериканских генералов, лишь следовавших инструкциям правительства США, привыкшего оправдывать все своей вечной сказкой о "борьбе за свободу и демократию".О преступлениях против человечности, совершенных под прикрытием г-на Киссинджера и его приспешников на пяти континентах, можно написать книги, которые гарантированно победили бы на любом конкурсе литературы ужасов. В них можно было бы включить главы о резне, устроенной пакистанскими военными против населения Бангладеш в 1971 году, когда миллионы людей были убиты по этническим причинам, - история геноцида, который так и не был расследован. К этому же следует добавить вторжение и оккупацию Индонезией Восточного Тимора в 1975 году, с массовыми убийствами местных жителей.Еще следует вспомнить военную, экономическую и политическую поддержку вооруженных ультраправых движений против законных правительств Мозамбика и Анголы, выступавших за независимость, поддержку режима апартеида в Южной Африке и диктатур в Греции, Португалии, Испании, Иране и Саудовской Аравии. Политика геноцида израильского правительства в отношение палестинского населения, и, возвращаясь к Латинской Америке - неограниченная военная помощь банановым режимам Гватемалы, Сальвадора, Гондураса, Никарагуа и Колумбии, управлявшихся непосредственно из посольств США и постоянно воевавших с собственными народами...Неслучайно после террористических атак 11 сентября 2001 года в США тогдашний президент США Джордж Буш назначил Киссинджера главой комиссии по расследованию, однако массовые протесты граждан США не позволили ему начать работу, и Киссинджер был вынужден уйти в отставку. Несколько организаций американского гражданского общества говорили об этом назначении как доказательстве причастности самого правительства США к мутной и до сих пор не вполне проясненной историй терактов 11 сентября.И как последний штрих к портрету персонажа, мы можем вспомнить, что в 1973 году за участие в переговорах об окончании войны во Вьетнаме он был удостоен Нобелевской премии мира. Премию он разделил с представителем Северного Вьетнама, военным командиром Ле Дык Тхо. Вьетнамец тогда отказался от премии, заявив, что "это соглашение не положит конец войне", Киссинджер не поехал в Норвегию за наградой, предвидя накал и масштаб ожидавших его народных протестов.Когда сегодня кто-то говорит, что его удивляет "чрезмерная политизация" Нобелевских премий или "внезапное появление" фашизма в Европе и мире, я уверяю что абсолютно ничего нового или странного в этом нет. И чтобы убедиться - достаточно хоть немного изучить длинную биографию недавнего столетнего юбиляра.
https://ukraina.ru/20210518/1031401896.html
https://ukraina.ru/20230527/1046629070.html
https://ukraina.ru/20230527/1046606023.html
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Олег Ясинский
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Олег Ясинский
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/13/1039919176_363:33:884:554_100x100_80_0_0_e6ce44639cdf24d3d55b520a0a953bc7.jpg
генри киссинджер, мнения, сша, нато, юбилей, нобелевская премия мира, перевороты, цру
Великий политический преступник, государственный террорист и соучастник десятков военных переворотов в Латинской Америке, Африке и Азии, он уже персонаж исторический, символический и почти энциклопедический.
И всё же вряд ли бы стоило сегодня вспоминать о нём, если бы не несколько его последних интервью на тему НАТОвско-российского конфликта, где он высказывает свои соображения по поводу путей к миру.
Мы не будем сейчас его цитировать и конкретно обсуждать его крайне непоследовательные идеи, в последние месяцы представлявшие колебания от утверждений "неразумности курса Вашингтона на членство Киева в альянсе" (в рамках "Уроков истории" Совета по международным отношениям в сентябре 2022 г) до призыва "принятия Украины в НАТО" (в беседе с изданием The Economist в апреле 2023 г).
До оценки мнений того или иного политика на ту или иную тему, обычно полезно и даже необходимо вспомнить о его собственном пути. Предлагаю сделать сейчас именно это, хотя бы в общих чертах.
Со второй половины прошлого века есть очень мало трагических международных событий, в которые не было бы вовлечено правительство Соединенных Штатов Америки.
И во всех тех событиях, в которых прямо или косвенно участвовали США, очень мало таких, в которых лично не участвовал бы Генри Киссинджер.
Один из его этических принципов был раскрыт и опубликован WikiLeaks в 2011 году фразой, произнесенной на встрече американских и турецких чиновников в 1975 году: "Всё, что незаконно, мы делаем сразу, а то, что неконституционно, просто занимает у нас просто немного больше времени".
Генри Киссинджер руководил международной политикой США с постов советника по национальной безопасности, а затем госсекретаря в период с 1969 по 1975 год, это время являлось самым острым этапом "холодной войны", когда определялось соотношение сил на геополитической карте "третьего мира".
С одной стороны действовал Государственный департамент в его постоянном стремлении к гегемонии и тотальному контролю, а с другой - народы, с их ошибками и успехами, боровшиеся за свою свободу.
В те годы пылали Африка, Латинская Америка и Азия, а США оставались верным союзником самых одиозных режимов и их олигархических групп, стремящихся любой ценой сохранить за собой всю полноту своей власти.
Времена Киссинджера были временем самой кровавой стадии войны во Вьетнаме, которая, как обычно, началась провокацией, заранее спланированной американской прессой и вооруженными силами, и стоившей, по разным данным, от трех до пяти миллионов человеческих жизней.
Подавляющее большинство погибших - мирные жители Вьетнама. Это была самая страшная война после Второй мировой, как эпидемия, распространившаяся на соседние Лаос и Камбоджу, где крестьянское население тоже поливалось напалмом и химикатами типа Agent Orange или же просто уничтожалось американскими войсками.
Другим символическим и всемирно известным преступлением внешней политики США времён Киссинджера, стало свержение в сентябре 1973 года законного и демократического правительства социалиста Сальвадора Альенде в Чили и установление там военной диктатуры Аугусто Пиночета, что привело к тысячам убитых и "пропавших без вести", сотня тысяч политзаключенных заключенных и подвергшихся пыткам и изгнанию больше миллиона чилийцев из страны.
Именно Генри Киссинджер возглавил грязную войну против Альенде с момента его избрания президентом, определив эту политику своей знаменитой фразой: "Я не понимаю, почему мы должны ждать и смотреть, как страна становится коммунистической из-за безответственности ее собственного населения".
Документы ЦРУ, рассекреченные в последние десятилетия, превосходят самые худшие из слухов и подозрений: США вложили миллионы долларов и сделали все, чтобы дестабилизировать правительство Альенде с помощью СМИ, экономической и культурной войны, а затем оказали полную поддержку диктатуре Пиночета.
Киссинджер объяснил необходимость этого просто: "Чилийская армия спасла Чили от тоталитарного режима, а Соединенные Штаты - от врага".
Военные перевороты в соседних странах, таких как Аргентина, Уругвай и Боливия, были частью той же войны правительств США против любых попыток народов Латинской Америки добиться своей независимости.
Любой путь к этому, неважно, реформистский или революционный, немедленно объявлялся "коммунистической опасностью", в нем искали "руку Москвы" или "руку Гаваны", подавлялось абсолютно все с преподаванием уроков государственного террора любому народу, осмелившемуся действовать вопреки воле вашингтонских кураторов.
Пока чилийская или аргентинская диктатуры сбрасывали политических противников в море с вертолетов и военных самолетов, в регионе осуществлялся главный проект ЦРУ и его учеников в латиноамериканских секретных службах - план "Кондор".
Так называлось соглашение между тираниями Чили, Аргентины, Уругвая, Парагвая, Боливии и Бразилии о выслеживании, убийствах и сокрытия тел революционеров, диссидентов и просто политических оппонентов по всему континенту, вне национальных границ и законов.
Генри Киссинджер был вдохновителем этого изобретения, его роль здесь гораздо больше, чем у латиноамериканских генералов, лишь следовавших инструкциям правительства США, привыкшего оправдывать все своей вечной сказкой о "борьбе за свободу и демократию".
О преступлениях против человечности, совершенных под прикрытием г-на Киссинджера и его приспешников на пяти континентах, можно написать книги, которые гарантированно победили бы на любом конкурсе литературы ужасов.
В них можно было бы включить главы о резне, устроенной пакистанскими военными против населения Бангладеш в 1971 году, когда миллионы людей были убиты по этническим причинам, - история геноцида, который так и не был расследован.
К этому же следует добавить вторжение и оккупацию Индонезией Восточного Тимора в 1975 году, с массовыми убийствами местных жителей.
Еще следует вспомнить военную, экономическую и политическую поддержку вооруженных ультраправых движений против законных правительств Мозамбика и Анголы, выступавших за независимость, поддержку режима апартеида в Южной Африке и диктатур в Греции, Португалии, Испании, Иране и Саудовской Аравии.
Политика геноцида израильского правительства в отношение палестинского населения, и, возвращаясь к Латинской Америке - неограниченная военная помощь банановым режимам Гватемалы, Сальвадора, Гондураса, Никарагуа и Колумбии, управлявшихся непосредственно из посольств США и постоянно воевавших с собственными народами...
Неслучайно после террористических атак 11 сентября 2001 года в США тогдашний президент США Джордж Буш назначил Киссинджера главой комиссии по расследованию, однако массовые протесты граждан США не позволили ему начать работу, и Киссинджер был вынужден уйти в отставку.
Несколько организаций американского гражданского общества говорили об этом назначении как доказательстве причастности самого правительства США к мутной и до сих пор не вполне проясненной историй терактов 11 сентября.
И как последний штрих к портрету персонажа, мы можем вспомнить, что в 1973 году за участие в переговорах об окончании войны во Вьетнаме он был удостоен Нобелевской премии мира. Премию он разделил с представителем Северного Вьетнама, военным командиром Ле Дык Тхо.
Вьетнамец тогда отказался от премии, заявив, что "это соглашение не положит конец войне", Киссинджер не поехал в Норвегию за наградой, предвидя накал и масштаб ожидавших его народных протестов.
Когда сегодня кто-то говорит, что его удивляет "чрезмерная политизация" Нобелевских премий или "внезапное появление" фашизма в Европе и мире, я уверяю что абсолютно ничего нового или странного в этом нет. И чтобы убедиться - достаточно хоть немного изучить длинную биографию недавнего столетнего юбиляра.