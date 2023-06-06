https://ukraina.ru/20230606/1046940039.html

"Народ не может простить предательства": Надежда Бабкина высказалась о том, что Пугачёва покинула Россию

"Народ не может простить предательства": Надежда Бабкина высказалась о том, что Пугачёва покинула Россию - 06.06.2023 Украина.ру

"Народ не может простить предательства": Надежда Бабкина высказалась о том, что Пугачёва покинула Россию

Народная артистка России Надежда Бабкина заявила, что отъезд певицы Аллы Пугачёвой из России стал для нее неожиданностью, "ударом под дых". Интервью с артисткой опубликовано 5 июня на YouTube-канале "Эмпатия Манучи"

2023-06-06T10:20

2023-06-06T10:20

2023-06-06T10:20

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бабкина

алла пугачева

артисты

музыка

предательство

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Бабкина объяснила, что не осуждает Пугачёву, но не может понять мотивов ее поступка."Я ее не осуждаю, но я не понимаю. Ведь причину надо в себе искать. И для меня это неожиданность, какой-то удар под дых. Но я не знаю, что ее пошатнуло. Может быть, муж, может, она хотела сохранить семью"Артистка отметила, что народ не сможет простить предательства некогда любимой певицы, которую сама она считает гениальной.Надежда Бабкина с коллективами своего театра "Русская песня" находится на гастролях в приграничных регионах России: в частности, Курской области, регулярно попадающей под обстрелы ВСУ.После начала СВО Алла Пугачева улетела в Израиль с супругом комиком Максимом Галкиным*, откуда оскорбительно высказывалась в адрес россиян.В РФ она закрыла все свои фирмы, а также распорядилась недвижимостью, имевшейся у нее в России. В мае она приезжала в Москву на похороны модельера Валентина Юдашкина, и пробыла в столице несколько дней.*Лицо выполняет функции иноагента в РФ

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новости, бабкина, алла пугачева, артисты, музыка, предательство