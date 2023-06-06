Повреждения Каховской ГЭС после обстрела ВСУ. Главное на Украине на утро 6 июня - 06.06.2023 Украина.ру
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Повреждения Каховской ГЭС после обстрела ВСУ. Главное на Украине на утро 6 июня
Повреждения Каховской ГЭС после обстрела ВСУ. Главное на Украине на утро 6 июня - 06.06.2023 Украина.ру
Повреждения Каховской ГЭС после обстрела ВСУ. Главное на Украине на утро 6 июня
Украинские войска нанесли удар по Каховской гидроэлектростанции, повреждены верхние части сооружения
2023-06-06T09:56
2023-06-06T10:40
хроники
эксклюзив
спецоперация
украина
россия
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В результате обстрелов Каховской ГЭС со стороны вооружённых сил Украины повреждена верхняя часть электростанции, дамба не разрушена, заявил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. Его слова приводит РИА Новости и телеграм-канал Новокаховского городского округа 6 июня.Было несколько попаданий в верхнюю часть ГЭС, где находятся балки для перекрытия водопропускного отверстия, и в результате частичных повреждений её конструкции после обстрелов украинских войск под давлением воды разрушены три пролёта гидроэлектростанции, отметил он.Позже Леонтьев сообщил, что вода постепенно пошла над дамбой сверху, так как в результате обстрела со стороны ВСУ повреждены части ГЭС, которые находились над водой, а сама дамба осталась целой.Предположительно, украинские войска нанесли удар по Каховской гидроэлектростанции с использованием ракетной системы залпового огня "Ольха", добавил он.Конструкция Каховской гидроэлектростанции не позволяет воде хлынуть разом – водные потоки идут постепенно, паники в Новой Каховки нет, отметил глава администрации Новокаховского городского округа.Ситуация в прибрежных районах Днепра находится под контролем, угрозы населённым пунктам ниже по течению реки и жизни людей нет, на местах работает МЧС России, сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своём телеграм-канале.Он призвал граждан доверять информации только из официальных источников.В телеграм-канале "Таврия. Новости Херсонской области" появились два видео, снятые в Новой Каховки, на кадрах которого видно, что на улицах города нет воды, а речные потоки спокойно спускаются в пределах Днепра.В городе есть свет, газ, вода и интернет, город продолжает жить обычной жизнью, говорится в сообщении.Успехи ВС РФ на фронтеНаступательные действия ВСУ на Времевском выступе Южнодонецкого направления остановлены активными и самоотверженными действиями бойцов подразделений группировки Вооружённых сил России "Восток", противник не добился поставленных задач, ему нанесён существенный урон, сообщили в Минобороны РФ в своём телеграм-канале 6 июня.В течение 5-го июня украинские войска, сосредоточив основные усилия на этом направлении, продолжили ведение наступления с использованием свежих резервов, отметили в ведомстве.37-ая бригада морской пехоты ВСУ с усилением подразделениями 68-й горной егерской бригады вооружённых сил Украины также предприняли попытку атаки на позиции ВС России в направлении посёлка Новодонецкое Волновахского района Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны России.По противнику нанесено комплексное огневое поражение силами армейской, штурмовой и оперативно-тактической авиации, ракетными войсками, артиллерией и тяжёлыми огнемётными системами Вооружённых сил РФ, подчеркнули в оборонном ведомстве.На Запорожском направлении российская артиллерия также нанесла удары по опорному пункту ВСУ и местам временной дислокации боевиков, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. Его слова приводит РИА Новости 6 июня.Вооружённые силы РФ уничтожают подвоз резервов ВСУАртиллеристы 1-й танковой армии ВС России в связке с разведчиками держат под огневым контролем пути подвоза резервов украинских войск на ряде участков фронта в зоне спецоперации, сообщило РИА Новости 6 июня со ссылкой слова российского бойца с позывным "Джокер".Противника держат в узде благодаря наблюдению за ним, взаимодействию между подразделениями Вооружённых сил РФ и постоянным ударам по скоплениям вражеских сил, сказал военнослужащий.Огневое поражение украинским войскам наносится вне зависимости от их количества, так как для этого российские войска используют разные средства, и боеприпасы на этом они не экономят, отметил "Джокер".Ситуация в районе МарьинкиНа Марьинском направлении продолжается продвижение ВС РФ, взят опорный пункт роты украинских войск, сообщил старший офицер артиллерийской батареи с позывным "Тамбов".Противнику нанесено огневое поражение, он понёс потери в личном составе, также захвачены пленные, бои на этом участке фронта продолжаются, местами имеют ожесточённый характер, говорится в сообщении.Резников потребовал от Китая доказать, что Пекин сможет заставить изменить позицию Москвы по поводу ситуации на УкраинеЕсли Пекин хочет стать посредником в мирных переговорах между Москвой и Киевом, он должен доказать, что сможет убедить Россию в правильности позиции Украины по поводу конфликта в стране и заключить мир на условиях Киева, заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников в интервью сингапурской газете TheStraits Times.Иначе Украина не будет тратить время на переговоры, сказал он.Резников также выразил надежду на успех ВСУ на фронте за счёт западной поддержки и заявил, что Украина обсудит вопрос предоставления Западом реальных гарантий независимости, суверенитета и процветания страны.
https://ukraina.ru/20230605/1046925713.html
https://ukraina.ru/20230605/1046904738.html
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Сергей Гапонов
Сергей Гапонов
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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хроники, эксклюзив, спецоперация, украина, россия
Хроники, Эксклюзив, Спецоперация, Украина, Россия

Повреждения Каховской ГЭС после обстрела ВСУ. Главное на Украине на утро 6 июня

09:56 06.06.2023 (обновлено: 10:40 06.06.2023)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкКаховская гидроэлектростанция в Херсонской области
Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости
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Сергей Гапонов
Все материалы
Украинские войска нанесли удар по Каховской гидроэлектростанции, повреждены верхние части сооружения
В результате обстрелов Каховской ГЭС со стороны вооружённых сил Украины повреждена верхняя часть электростанции, дамба не разрушена, заявил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. Его слова приводит РИА Новости и телеграм-канал Новокаховского городского округа 6 июня.
Было несколько попаданий в верхнюю часть ГЭС, где находятся балки для перекрытия водопропускного отверстия, и в результате частичных повреждений её конструкции после обстрелов украинских войск под давлением воды разрушены три пролёта гидроэлектростанции, отметил он.
Позже Леонтьев сообщил, что вода постепенно пошла над дамбой сверху, так как в результате обстрела со стороны ВСУ повреждены части ГЭС, которые находились над водой, а сама дамба осталась целой.
Предположительно, украинские войска нанесли удар по Каховской гидроэлектростанции с использованием ракетной системы залпового огня "Ольха", добавил он.
Конструкция Каховской гидроэлектростанции не позволяет воде хлынуть разом – водные потоки идут постепенно, паники в Новой Каховки нет, отметил глава администрации Новокаховского городского округа.
Ситуация в прибрежных районах Днепра находится под контролем, угрозы населённым пунктам ниже по течению реки и жизни людей нет, на местах работает МЧС России, сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своём телеграм-канале.
Он призвал граждан доверять информации только из официальных источников.
- РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Вчера, 18:40
Диверсионная сеть в РФ, "Леопарды" наступают. Итоги 5 июня на УкраинеУкраина создала разветвлённую диверсионную сеть в России, сообщили американские СМИ. Ряд источников сообщил, что в наступательных операциях ВСУ начали задействовать немецкие танки Leopard-2
В телеграм-канале "Таврия. Новости Херсонской области" появились два видео, снятые в Новой Каховки, на кадрах которого видно, что на улицах города нет воды, а речные потоки спокойно спускаются в пределах Днепра.
В городе есть свет, газ, вода и интернет, город продолжает жить обычной жизнью, говорится в сообщении.
Успехи ВС РФ на фронте
Наступательные действия ВСУ на Времевском выступе Южнодонецкого направления остановлены активными и самоотверженными действиями бойцов подразделений группировки Вооружённых сил России "Восток", противник не добился поставленных задач, ему нанесён существенный урон, сообщили в Минобороны РФ в своём телеграм-канале 6 июня.
В течение 5-го июня украинские войска, сосредоточив основные усилия на этом направлении, продолжили ведение наступления с использованием свежих резервов, отметили в ведомстве.
37-ая бригада морской пехоты ВСУ с усилением подразделениями 68-й горной егерской бригады вооружённых сил Украины также предприняли попытку атаки на позиции ВС России в направлении посёлка Новодонецкое Волновахского района Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны России.
По противнику нанесено комплексное огневое поражение силами армейской, штурмовой и оперативно-тактической авиации, ракетными войсками, артиллерией и тяжёлыми огнемётными системами Вооружённых сил РФ, подчеркнули в оборонном ведомстве.
Последствия атаки украинской ДРГ в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Вчера, 13:00
Бельгийское расследование, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 5 июняУкраинские военные наносят удары по регионам России. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо подтвердил проведение расследование касательно использования бельгийского оружия во время рейда ВСУ в Белгородскую область
На Запорожском направлении российская артиллерия также нанесла удары по опорному пункту ВСУ и местам временной дислокации боевиков, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. Его слова приводит РИА Новости 6 июня.
Вооружённые силы РФ уничтожают подвоз резервов ВСУ
Артиллеристы 1-й танковой армии ВС России в связке с разведчиками держат под огневым контролем пути подвоза резервов украинских войск на ряде участков фронта в зоне спецоперации, сообщило РИА Новости 6 июня со ссылкой слова российского бойца с позывным "Джокер".
Противника держат в узде благодаря наблюдению за ним, взаимодействию между подразделениями Вооружённых сил РФ и постоянным ударам по скоплениям вражеских сил, сказал военнослужащий.
Огневое поражение украинским войскам наносится вне зависимости от их количества, так как для этого российские войска используют разные средства, и боеприпасы на этом они не экономят, отметил "Джокер".
украинские артиллеристы - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Вчера, 09:40
Наступление на юге, беспилотники под Калугой. Главное на Украине на утро 5 июняМинобороны РФ сообщило о срыве украинского наступления под Донецком и Запорожьем. Под Калугой упали два украинских беспилотника
Ситуация в районе Марьинки
На Марьинском направлении продолжается продвижение ВС РФ, взят опорный пункт роты украинских войск, сообщил старший офицер артиллерийской батареи с позывным "Тамбов".
Противнику нанесено огневое поражение, он понёс потери в личном составе, также захвачены пленные, бои на этом участке фронта продолжаются, местами имеют ожесточённый характер, говорится в сообщении.
Резников потребовал от Китая доказать, что Пекин сможет заставить изменить позицию Москвы по поводу ситуации на Украине
Если Пекин хочет стать посредником в мирных переговорах между Москвой и Киевом, он должен доказать, что сможет убедить Россию в правильности позиции Украины по поводу конфликта в стране и заключить мир на условиях Киева, заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников в интервью сингапурской газете TheStraits Times.
Иначе Украина не будет тратить время на переговоры, сказал он.
Резников также выразил надежду на успех ВСУ на фронте за счёт западной поддержки и заявил, что Украина обсудит вопрос предоставления Западом реальных гарантий независимости, суверенитета и процветания страны.
польские военные во время вторжения в Белгородскую область - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
4 июня, 18:10
Польские военные на Белгородщине и новый рейд ВСУ в область. Итоги 4 июня на УкраинеПоявилось видео, свидетельствующее об участии польских военных в рейде диверсантов в Белгородскую область. Тем временем террористы из "РДК"* осуществили новый рейд в этот регион
 
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