https://ukraina.ru/20230606/1046938652.html

Повреждения Каховской ГЭС после обстрела ВСУ. Главное на Украине на утро 6 июня

Повреждения Каховской ГЭС после обстрела ВСУ. Главное на Украине на утро 6 июня - 06.06.2023 Украина.ру

Повреждения Каховской ГЭС после обстрела ВСУ. Главное на Украине на утро 6 июня

Украинские войска нанесли удар по Каховской гидроэлектростанции, повреждены верхние части сооружения

2023-06-06T09:56

2023-06-06T09:56

2023-06-06T10:40

хроники

эксклюзив

спецоперация

украина

россия

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В результате обстрелов Каховской ГЭС со стороны вооружённых сил Украины повреждена верхняя часть электростанции, дамба не разрушена, заявил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. Его слова приводит РИА Новости и телеграм-канал Новокаховского городского округа 6 июня.Было несколько попаданий в верхнюю часть ГЭС, где находятся балки для перекрытия водопропускного отверстия, и в результате частичных повреждений её конструкции после обстрелов украинских войск под давлением воды разрушены три пролёта гидроэлектростанции, отметил он.Позже Леонтьев сообщил, что вода постепенно пошла над дамбой сверху, так как в результате обстрела со стороны ВСУ повреждены части ГЭС, которые находились над водой, а сама дамба осталась целой.Предположительно, украинские войска нанесли удар по Каховской гидроэлектростанции с использованием ракетной системы залпового огня "Ольха", добавил он.Конструкция Каховской гидроэлектростанции не позволяет воде хлынуть разом – водные потоки идут постепенно, паники в Новой Каховки нет, отметил глава администрации Новокаховского городского округа.Ситуация в прибрежных районах Днепра находится под контролем, угрозы населённым пунктам ниже по течению реки и жизни людей нет, на местах работает МЧС России, сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своём телеграм-канале.Он призвал граждан доверять информации только из официальных источников.В телеграм-канале "Таврия. Новости Херсонской области" появились два видео, снятые в Новой Каховки, на кадрах которого видно, что на улицах города нет воды, а речные потоки спокойно спускаются в пределах Днепра.В городе есть свет, газ, вода и интернет, город продолжает жить обычной жизнью, говорится в сообщении.Успехи ВС РФ на фронтеНаступательные действия ВСУ на Времевском выступе Южнодонецкого направления остановлены активными и самоотверженными действиями бойцов подразделений группировки Вооружённых сил России "Восток", противник не добился поставленных задач, ему нанесён существенный урон, сообщили в Минобороны РФ в своём телеграм-канале 6 июня.В течение 5-го июня украинские войска, сосредоточив основные усилия на этом направлении, продолжили ведение наступления с использованием свежих резервов, отметили в ведомстве.37-ая бригада морской пехоты ВСУ с усилением подразделениями 68-й горной егерской бригады вооружённых сил Украины также предприняли попытку атаки на позиции ВС России в направлении посёлка Новодонецкое Волновахского района Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны России.По противнику нанесено комплексное огневое поражение силами армейской, штурмовой и оперативно-тактической авиации, ракетными войсками, артиллерией и тяжёлыми огнемётными системами Вооружённых сил РФ, подчеркнули в оборонном ведомстве.На Запорожском направлении российская артиллерия также нанесла удары по опорному пункту ВСУ и местам временной дислокации боевиков, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. Его слова приводит РИА Новости 6 июня.Вооружённые силы РФ уничтожают подвоз резервов ВСУАртиллеристы 1-й танковой армии ВС России в связке с разведчиками держат под огневым контролем пути подвоза резервов украинских войск на ряде участков фронта в зоне спецоперации, сообщило РИА Новости 6 июня со ссылкой слова российского бойца с позывным "Джокер".Противника держат в узде благодаря наблюдению за ним, взаимодействию между подразделениями Вооружённых сил РФ и постоянным ударам по скоплениям вражеских сил, сказал военнослужащий.Огневое поражение украинским войскам наносится вне зависимости от их количества, так как для этого российские войска используют разные средства, и боеприпасы на этом они не экономят, отметил "Джокер".Ситуация в районе МарьинкиНа Марьинском направлении продолжается продвижение ВС РФ, взят опорный пункт роты украинских войск, сообщил старший офицер артиллерийской батареи с позывным "Тамбов".Противнику нанесено огневое поражение, он понёс потери в личном составе, также захвачены пленные, бои на этом участке фронта продолжаются, местами имеют ожесточённый характер, говорится в сообщении.Резников потребовал от Китая доказать, что Пекин сможет заставить изменить позицию Москвы по поводу ситуации на УкраинеЕсли Пекин хочет стать посредником в мирных переговорах между Москвой и Киевом, он должен доказать, что сможет убедить Россию в правильности позиции Украины по поводу конфликта в стране и заключить мир на условиях Киева, заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников в интервью сингапурской газете TheStraits Times.Иначе Украина не будет тратить время на переговоры, сказал он.Резников также выразил надежду на успех ВСУ на фронте за счёт западной поддержки и заявил, что Украина обсудит вопрос предоставления Западом реальных гарантий независимости, суверенитета и процветания страны.

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Сергей Гапонов

Сергей Гапонов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Гапонов

хроники, эксклюзив, спецоперация, украина, россия