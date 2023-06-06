https://ukraina.ru/20230606/1046935836.html

Зеленский выдал свою версию разрушения Каховской ГЭС и срочно созвал СНБО

Зеленский выдал свою версию разрушения Каховской ГЭС и срочно созвал СНБО - 06.06.2023 Украина.ру

Зеленский выдал свою версию разрушения Каховской ГЭС и срочно созвал СНБО

Владимир Зеленский заявил, что Каховскую ГЭС якобы подорвали россияне и объявил экстренное заседание Совета национальной безопасности (СНБО) Украины. Соответствующее сообщение он разместил в своем телеграм-канале 5 июня

2023-06-06T09:07

2023-06-06T09:07

2023-06-06T09:10

каховская гэс

обстрелы

всу

дамба

повреждения

владимир зеленский

обвинение

россия

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"Разрушением дамбы Каховской ГЭС они лишь подтверждают всему миру, что их нужно выгнать из каждого уголка украинской земли. Ни одного метра нельзя им оставлять. Только победа Украины вернет безопасность. И эта победа будет. Ни водой, ни ракетами, ни чем угодно им не удастся остановить Украину. Все службы работают. Созвал СНБО", - написал Зеленский.Ранее Киевом, который контролирует населенные пункты выше по Днепру, неоднократно проводились неконтролируемые сбросы воды выше по течению реки, что также послужило причиной разрушения конструкций дамбы, считают специалисты.В начале мая советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа отмечал, что Киев регулярно обстреливает ГЭС, а также сбрасывает воду, чтобы повредить конструкцию дамбы.Тогда же Карчаа ответил на вопрос журналистов, что будет, если если дамба Каховской ГЭС не выдержит обстрелов ВСУ,. По словам эксперта, тогда затопить может как минимум три населенных пункта: город Каменка-Днепровская, село Знаменское и село Водяное. Всего в этих населённых пунктах проживает сейчас от 15 до 18 тысяч человек, отметил Карчаа.Помимо этого, по словам советника, в зоне подтопления может оказаться часть Энергодара и часть Запорожской атомной станции.Левобережье Днепра в Херсонской области сейчас находится под контролем российских войск, ВСУ удерживают правый берег и регулярно наносят артиллерийские и ракетные удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре левобережных районов, в том числе по Новой Каховке, Каховской ГЭС и Запорожской АЭС.В ночь на 6 июня стало известно, что в результате обстрела Каховской ГЭС станция частично была разрушена и уровень воды ниже по течению поднялся на 2,5 метра."Около 2 часов ночи был осуществлен ряд многочисленных ударов по Каховской ГЭС, которые разрушили шоноры, это так называются в простонародье задвижки. В результате вода из Каховского водохранилища неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению", - сказал мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев, подытожив, что произошедшее - серьезнейший террористический акт.Также мэр отметил, что под затопление могут попасть около 300 домов в Днепрянах и Корсунке. Кроме того, разрушение на Каховской ГЭС может привести к проблемам при доставке воды в Крым.Леонтьев добавил, что в Херсонской области осуществляют все мероприятия на случай необходимости временной эвакуации незначительной части людей.

https://ukraina.ru/20230606/1046935367.html

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каховская гэс, обстрелы, всу, дамба, повреждения, владимир зеленский, обвинение, россия