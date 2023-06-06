https://ukraina.ru/20230606/1046935367.html

Появились подробности, как ВСУ удалось разрушить Каховскую ГЭС

Появились подробности, как ВСУ удалось разрушить Каховскую ГЭС - 06.06.2023 Украина.ру

Появились подробности, как ВСУ удалось разрушить Каховскую ГЭС

Удар украинских войск по Каховской ГЭС предположительно наносился из РСЗО "Ольха". Об этом 6 июня сообщила администрация Новой Каховки

2023-06-06T08:48

2023-06-06T08:48

2023-06-06T09:13

новости

каховская гэс

всу

обстрелы

теракт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1036995018_147:137:915:569_1920x0_80_0_0_90c143068177319fede04ed23b98912b.jpg.webp

В ночь на 6 июня стало известно, что в результате обстрела Каховской ГЭС станция частично была разрушена и уровень воды ниже по течению поднялся на 2,5 метра."Около 2 часов ночи был осуществлен ряд многочисленных ударов по Каховской ГЭС, которые разрушили шоноры, это так называются в простонародье задвижки. В результате вода из Каховского водохранилища неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению", - сказал мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев, подытожив, что произошедшее - серьезнейший террористический акт.Также мэр отметил, что под затопление могут попасть около 300 домов в Днепрянах и Корсунке. Кроме того, разрушение на Каховской ГЭС может привести к проблемам при доставке воды в Крым.Леонтьев добавил, что в Херсонской области осуществляют все мероприятия на случай необходимости временной эвакуации незначительной части людей.

https://ukraina.ru/20230606/1046934776.html

https://ukraina.ru/20230606/1046935232.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, каховская гэс, всу, обстрелы, теракт