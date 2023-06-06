Появились подробности, как ВСУ удалось разрушить Каховскую ГЭС
08:48 06.06.2023 (обновлено: 09:13 06.06.2023)
Удар украинских войск по Каховской ГЭС предположительно наносился из РСЗО "Ольха". Об этом 6 июня сообщила администрация Новой Каховки
В ночь на 6 июня стало известно, что в результате обстрела Каховской ГЭС станция частично была разрушена и уровень воды ниже по течению поднялся на 2,5 метра.
"Около 2 часов ночи был осуществлен ряд многочисленных ударов по Каховской ГЭС, которые разрушили шоноры, это так называются в простонародье задвижки. В результате вода из Каховского водохранилища неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению", - сказал мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев, подытожив, что произошедшее - серьезнейший террористический акт.
Также мэр отметил, что под затопление могут попасть около 300 домов в Днепрянах и Корсунке. Кроме того, разрушение на Каховской ГЭС может привести к проблемам при доставке воды в Крым.
Леонтьев добавил, что в Херсонской области осуществляют все мероприятия на случай необходимости временной эвакуации незначительной части людей.
08:02На Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктовНа Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, максимальный уровень подъема воды в Новой Каховке достиг 4 метра. В зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов. Об этом 6 июня сообщили в экстренных службах Херсонской области