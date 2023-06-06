Появились подробности, как ВСУ удалось разрушить Каховскую ГЭС - 06.06.2023 Украина.ру
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Появились подробности, как ВСУ удалось разрушить Каховскую ГЭС
Появились подробности, как ВСУ удалось разрушить Каховскую ГЭС - 06.06.2023 Украина.ру
Появились подробности, как ВСУ удалось разрушить Каховскую ГЭС
Удар украинских войск по Каховской ГЭС предположительно наносился из РСЗО "Ольха". Об этом 6 июня сообщила администрация Новой Каховки
2023-06-06T08:48
2023-06-06T09:13
новости
каховская гэс
всу
обстрелы
теракт
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В ночь на 6 июня стало известно, что в результате обстрела Каховской ГЭС станция частично была разрушена и уровень воды ниже по течению поднялся на 2,5 метра."Около 2 часов ночи был осуществлен ряд многочисленных ударов по Каховской ГЭС, которые разрушили шоноры, это так называются в простонародье задвижки. В результате вода из Каховского водохранилища неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению", - сказал мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев, подытожив, что произошедшее - серьезнейший террористический акт.Также мэр отметил, что под затопление могут попасть около 300 домов в Днепрянах и Корсунке. Кроме того, разрушение на Каховской ГЭС может привести к проблемам при доставке воды в Крым.Леонтьев добавил, что в Херсонской области осуществляют все мероприятия на случай необходимости временной эвакуации незначительной части людей.
https://ukraina.ru/20230606/1046934776.html
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новости, каховская гэс, всу, обстрелы, теракт
Новости, Каховская ГЭС, ВСУ, обстрелы, теракт

Появились подробности, как ВСУ удалось разрушить Каховскую ГЭС

08:48 06.06.2023 (обновлено: 09:13 06.06.2023)
 
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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Удар украинских войск по Каховской ГЭС предположительно наносился из РСЗО "Ольха". Об этом 6 июня сообщила администрация Новой Каховки
В ночь на 6 июня стало известно, что в результате обстрела Каховской ГЭС станция частично была разрушена и уровень воды ниже по течению поднялся на 2,5 метра.
"Около 2 часов ночи был осуществлен ряд многочисленных ударов по Каховской ГЭС, которые разрушили шоноры, это так называются в простонародье задвижки. В результате вода из Каховского водохранилища неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению", - сказал мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев, подытожив, что произошедшее - серьезнейший террористический акт.
Также мэр отметил, что под затопление могут попасть около 300 домов в Днепрянах и Корсунке. Кроме того, разрушение на Каховской ГЭС может привести к проблемам при доставке воды в Крым.
Леонтьев добавил, что в Херсонской области осуществляют все мероприятия на случай необходимости временной эвакуации незначительной части людей.
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