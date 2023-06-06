На Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов
На Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, максимальный уровень подъема воды в Новой Каховке достиг 4 метра. В зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов. Об этом 6 июня сообщили в экстренных службах Херсонской области
Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов также отметил, что скорость падения уровня воды в Каховском водохранилище в настоящее время составляет порядка 12 см в час.
Сообщается также, что жителей прибрежных сел региона готовы эвакуировать при необходимости, подготовлены автобусы, однако пока такой необходимости нет.
07:23Каховская ГЭС разрушена в результате обстрела ВСУ, уровень воды поднялся на 2,5 метраВ результате разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области уровень воды ниже по течению поднялся на 2,5 метра. Об этом 6 июня сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев, передает агентство РИА Новости
В ночь на 6 июня стало известно, что в результате обстрела Каховской ГЭС станция частично была разрушена и уровень воды ниже по течению поднялся на 2,5 метра.
"Около 2 часов ночи был осуществлен ряд многочисленных ударов по Каховской ГЭС, которые разрушили шоноры, это так называются в простонародье задвижки. В результате вода из Каховского водохранилища неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению", - сказал мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев, подытожив, что произошедшее - серьезнейший террористический акт.
Также мэр отметил, что под затопление могут попасть около 300 домов в Днепрянах и Корсунке. Кроме того, разрушение на Каховской ГЭС приведет к проблемам при доставке воды в Крым.
Леонтьев добавил, что в Херсонской области осуществляют все мероприятия на случай необходимости временной эвакуации незначительной части людей.
5 мая, 15:19Карчаа: возможный прорыв дамбы Каховского водохранилища будет грозить пожарами на ЗАЭСЗапорожская АЭС может оказаться в зоне затопления. Советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа сообщил о критически высоком уровне воды в Каховском водохранилище в эфире телеканала "Россия 24" 5 мая
Ранее советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа отмечал, что если дамба Каховской ГЭС не выдержит обстрелов ВСУ, то затопить может как минимум три населенных пункта: город Каменка-Днепровская, село Знаменское и село Водяное. Всего в этих населённых пунктах проживает сейчас от 15 до 18 тысяч человек, отметил Карчаа.
Помимо этого, по словам советника, в зоне подтопления может оказаться часть Энергодара и часть Запорожской атомной станции.
Левобережье Днепра в Херсонской области сейчас находится под контролем российских войск, ВСУ удерживают правый берег и регулярно наносят артиллерийские и ракетные удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре левобережных районов, в том числе по Новой Каховке, Каховской ГЭС и Запорожской АЭС.