https://ukraina.ru/20230606/1046934776.html

На Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов

На Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов - 06.06.2023 Украина.ру

На Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов

На Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, максимальный уровень подъема воды в Новой Каховке достиг 4 метра. В зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов. Об этом 6 июня сообщили в экстренных службах Херсонской области

2023-06-06T08:02

2023-06-06T08:02

2023-06-06T08:02

новости

каховская гэс

обстрелы

вода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/06/1046934313_207:0:1178:546_1920x0_80_0_0_97641b0a372a2093a93ef634ee0fc5e7.jpg

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов также отметил, что скорость падения уровня воды в Каховском водохранилище в настоящее время составляет порядка 12 см в час.Сообщается также, что жителей прибрежных сел региона готовы эвакуировать при необходимости, подготовлены автобусы, однако пока такой необходимости нет.В ночь на 6 июня стало известно, что в результате обстрела Каховской ГЭС станция частично была разрушена и уровень воды ниже по течению поднялся на 2,5 метра.Также мэр отметил, что под затопление могут попасть около 300 домов в Днепрянах и Корсунке. Кроме того, разрушение на Каховской ГЭС приведет к проблемам при доставке воды в Крым.Леонтьев добавил, что в Херсонской области осуществляют все мероприятия на случай необходимости временной эвакуации незначительной части людей.Ранее советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа отмечал, что если дамба Каховской ГЭС не выдержит обстрелов ВСУ, то затопить может как минимум три населенных пункта: город Каменка-Днепровская, село Знаменское и село Водяное. Всего в этих населённых пунктах проживает сейчас от 15 до 18 тысяч человек, отметил Карчаа.Помимо этого, по словам советника, в зоне подтопления может оказаться часть Энергодара и часть Запорожской атомной станции.Левобережье Днепра в Херсонской области сейчас находится под контролем российских войск, ВСУ удерживают правый берег и регулярно наносят артиллерийские и ракетные удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре левобережных районов, в том числе по Новой Каховке, Каховской ГЭС и Запорожской АЭС.

https://ukraina.ru/20230606/1046934198.html

https://ukraina.ru/20230505/1045981203.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, каховская гэс, обстрелы, вода