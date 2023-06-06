https://ukraina.ru/20230606/1046934198.html

Каховская ГЭС разрушена в результате обстрела ВСУ, уровень воды поднялся на 2,5 метра

Каховская ГЭС разрушена в результате обстрела ВСУ, уровень воды поднялся на 2,5 метра - 06.06.2023 Украина.ру

Каховская ГЭС разрушена в результате обстрела ВСУ, уровень воды поднялся на 2,5 метра

В результате разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области уровень воды ниже по течению поднялся на 2,5 метра. Об этом 6 июня сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев, передает агентство РИА Новости

2023-06-06T07:23

2023-06-06T07:23

2023-06-06T07:37

новости

гэс

каховская гэс

вода

обстрелы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/06/1046934313_207:0:1178:546_1920x0_80_0_0_ac6ab84dbdaacb90f91a63c6f3e7a84b.jpg.webp

"Вода поднялась на 2,5 метра, находимся на месте, работаем", - сказал он.В два часа ночи поступила информация, что идет нерегулируемый сброс воды с Каховской ГЭС и подтоплено левобережье. Известно, что разрушены задвижки, которые регулируют подачу воды. Также разрушена часть здания, в котором находились российские военнослужащие, обеспечивавшие жизнедеятельность станции.В настоящее время все службы находятся на месте.Ранее советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа отвечал на вопрос журналистов о том, что будет, если с Каховская ГЭС в результате обстрелов будет повреждена.Он отметил, что если дамба не выдержит, то затопит как минимум три населенных пункта: город Каменка-Днепровская (ту часть, которая примыкает к дамбе), село Знаменское и село Водяное. Всего в этих населённых пунктах проживает сейчас от 15 до 18 тысяч человек, отметил Карчаа.Помимо этого, по словам советника, в зоне подтопления может оказаться часть Энергодара и часть Запорожской атомной станции.Левобережье Днепра в Херсонской области сейчас находится под контролем российских войск, ВСУ удерживают правый берег и регулярно наносят артиллерийские и ракетные удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре левобережных районов, в том числе по Новой Каховке, Каховской ГЭС и Запорожской АЭС.

https://ukraina.ru/20230505/1045981203.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, гэс, каховская гэс, вода, обстрелы