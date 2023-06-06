Каховская ГЭС разрушена в результате обстрела ВСУ, уровень воды поднялся на 2,5 метра - 06.06.2023 Украина.ру
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Каховская ГЭС разрушена в результате обстрела ВСУ, уровень воды поднялся на 2,5 метра
Каховская ГЭС разрушена в результате обстрела ВСУ, уровень воды поднялся на 2,5 метра - 06.06.2023 Украина.ру
Каховская ГЭС разрушена в результате обстрела ВСУ, уровень воды поднялся на 2,5 метра
В результате разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области уровень воды ниже по течению поднялся на 2,5 метра. Об этом 6 июня сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев, передает агентство РИА Новости
2023-06-06T07:23
2023-06-06T07:37
новости
гэс
каховская гэс
вода
обстрелы
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"Вода поднялась на 2,5 метра, находимся на месте, работаем", - сказал он.В два часа ночи поступила информация, что идет нерегулируемый сброс воды с Каховской ГЭС и подтоплено левобережье. Известно, что разрушены задвижки, которые регулируют подачу воды. Также разрушена часть здания, в котором находились российские военнослужащие, обеспечивавшие жизнедеятельность станции.В настоящее время все службы находятся на месте.Ранее советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа отвечал на вопрос журналистов о том, что будет, если с Каховская ГЭС в результате обстрелов будет повреждена.Он отметил, что если дамба не выдержит, то затопит как минимум три населенных пункта: город Каменка-Днепровская (ту часть, которая примыкает к дамбе), село Знаменское и село Водяное. Всего в этих населённых пунктах проживает сейчас от 15 до 18 тысяч человек, отметил Карчаа.Помимо этого, по словам советника, в зоне подтопления может оказаться часть Энергодара и часть Запорожской атомной станции.Левобережье Днепра в Херсонской области сейчас находится под контролем российских войск, ВСУ удерживают правый берег и регулярно наносят артиллерийские и ракетные удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре левобережных районов, в том числе по Новой Каховке, Каховской ГЭС и Запорожской АЭС.
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новости, гэс, каховская гэс, вода, обстрелы
Новости, ГЭС, Каховская ГЭС, вода, обстрелы

Каховская ГЭС разрушена в результате обстрела ВСУ, уровень воды поднялся на 2,5 метра

07:23 06.06.2023 (обновлено: 07:37 06.06.2023)
 
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В результате разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области уровень воды ниже по течению поднялся на 2,5 метра. Об этом 6 июня сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев, передает агентство РИА Новости
"Вода поднялась на 2,5 метра, находимся на месте, работаем", - сказал он.
В два часа ночи поступила информация, что идет нерегулируемый сброс воды с Каховской ГЭС и подтоплено левобережье. Известно, что разрушены задвижки, которые регулируют подачу воды. Также разрушена часть здания, в котором находились российские военнослужащие, обеспечивавшие жизнедеятельность станции.
В настоящее время все службы находятся на месте.
Ранее советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа отвечал на вопрос журналистов о том, что будет, если с Каховская ГЭС в результате обстрелов будет повреждена.
Он отметил, что если дамба не выдержит, то затопит как минимум три населенных пункта: город Каменка-Днепровская (ту часть, которая примыкает к дамбе), село Знаменское и село Водяное. Всего в этих населённых пунктах проживает сейчас от 15 до 18 тысяч человек, отметил Карчаа.
Помимо этого, по словам советника, в зоне подтопления может оказаться часть Энергодара и часть Запорожской атомной станции.
Запорожская атомная электростанция Советник гендиректора компании Росэнергоатом Ренат Карчаа - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
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Карчаа: возможный прорыв дамбы Каховского водохранилища будет грозить пожарами на ЗАЭСЗапорожская АЭС может оказаться в зоне затопления. Советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа сообщил о критически высоком уровне воды в Каховском водохранилище в эфире телеканала "Россия 24" 5 мая
Левобережье Днепра в Херсонской области сейчас находится под контролем российских войск, ВСУ удерживают правый берег и регулярно наносят артиллерийские и ракетные удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре левобережных районов, в том числе по Новой Каховке, Каховской ГЭС и Запорожской АЭС.
 
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07:23Каховская ГЭС разрушена в результате обстрела ВСУ, уровень воды поднялся на 2,5 метра
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