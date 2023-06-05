Гладков сообщил о мерах поддержки жителей Белгородской области покинувших свои дома из-за обстрелов ВСУ - 05.06.2023 Украина.ру
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Гладков сообщил о мерах поддержки жителей Белгородской области покинувших свои дома из-за обстрелов ВСУ
Гладков сообщил о мерах поддержки жителей Белгородской области покинувших свои дома из-за обстрелов ВСУ - 05.06.2023 Украина.ру
Гладков сообщил о мерах поддержки жителей Белгородской области покинувших свои дома из-за обстрелов ВСУ
Жителям Белгородской области, которые были вынуждены оставить свои дом из-за обстрелов, будут предоставлены кредитные каникулы, ЦБ РФ окажет поддержку, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира в соцсетях 5 июня
2023-06-05T21:18
2023-06-05T21:18
новости
вячеслав гладков
обстрелы
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Утром Гладков сообщал о многократных обстрелах области за прошедшие сутки: два взрывных устройства были сброшены с беспилотников по населенному пункту Драгунское, село Нечаевка было обстреляно из артиллерии. Также под огонь ВСУ попали другие населенные пункты региона.32 мирных жителя с минно-взрывными ранениями в состоянии средней степени тяжести поступило в горбольницу №2 в Белгороде, сообщает телеграм-канал Readovka 5 июня со ссылкой на слова главврача Романа ПроценкоВсе травмы достаточно тяжёлые – это осколочные ранения и контузии, поэтому некоторым пациентам понадобится протезирование, приводит Readovka слова главврача.Только за последние два дня из приграничных с Украиной населённых пунктов Белгородской области в горбольницу №2 в Белгороде поступило шесть пострадавших от обстрелов со стороны ВСУ мирных жителей, говорится в сообщении.На днях СМИ сообщали, что в результате террористических ударов по Белгородской области со стороны вооружённых сил Украины погибли две женщины.
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новости, вячеслав гладков, обстрелы
Новости, Вячеслав Гладков, обстрелы

Гладков сообщил о мерах поддержки жителей Белгородской области покинувших свои дома из-за обстрелов ВСУ

21:18 05.06.2023
 
© Фото : Настоящий Гладков / TelegramБелгород обстрел
Белгород обстрел - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
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Жителям Белгородской области, которые были вынуждены оставить свои дом из-за обстрелов, будут предоставлены кредитные каникулы, ЦБ РФ окажет поддержку, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира в соцсетях 5 июня
"Будут предоставлены кредитные каникулы. Был разговор с руководителем Центрального банка России в пятницу. Сегодня-завтра мы уже увидим решение этого вопроса. Поддержка есть", - сказал Гладков.
Утром Гладков сообщал о многократных обстрелах области за прошедшие сутки: два взрывных устройства были сброшены с беспилотников по населенному пункту Драгунское, село Нечаевка было обстреляно из артиллерии. Также под огонь ВСУ попали другие населенные пункты региона.
32 мирных жителя с минно-взрывными ранениями в состоянии средней степени тяжести поступило в горбольницу №2 в Белгороде, сообщает телеграм-канал Readovka 5 июня со ссылкой на слова главврача Романа Проценко
Все травмы достаточно тяжёлые – это осколочные ранения и контузии, поэтому некоторым пациентам понадобится протезирование, приводит Readovka слова главврача.
Только за последние два дня из приграничных с Украиной населённых пунктов Белгородской области в горбольницу №2 в Белгороде поступило шесть пострадавших от обстрелов со стороны ВСУ мирных жителей, говорится в сообщении.
На днях СМИ сообщали, что в результате террористических ударов по Белгородской области со стороны вооружённых сил Украины погибли две женщины.
Последствия атаки украинской ДРГ в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
08:38
Гладков: при обстреле энергообъектов в Белгородской области пострадал мирный жительМирный житель пострадал во время ночного обстрела энергетических объектов в Белгородской области. В настоящее время его жизни ничего не угрожает. Об этом своем Телеграм-канале 5 июня сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
 
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22:04Пилотов ВСУ отправили в Британию для обучения на F-16 – премьер-министр Украины
21:18Гладков сообщил о мерах поддержки жителей Белгородской области покинувших свои дома из-за обстрелов ВСУ
20:38На месте взрывов на "Северных потоках" нашли нечто необычное
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