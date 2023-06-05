https://ukraina.ru/20230605/1046928290.html

Гладков сообщил о мерах поддержки жителей Белгородской области покинувших свои дома из-за обстрелов ВСУ

Гладков сообщил о мерах поддержки жителей Белгородской области покинувших свои дома из-за обстрелов ВСУ - 05.06.2023 Украина.ру

Гладков сообщил о мерах поддержки жителей Белгородской области покинувших свои дома из-за обстрелов ВСУ

Жителям Белгородской области, которые были вынуждены оставить свои дом из-за обстрелов, будут предоставлены кредитные каникулы, ЦБ РФ окажет поддержку, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира в соцсетях 5 июня

2023-06-05T21:18

2023-06-05T21:18

2023-06-05T21:18

новости

вячеслав гладков

обстрелы

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Утром Гладков сообщал о многократных обстрелах области за прошедшие сутки: два взрывных устройства были сброшены с беспилотников по населенному пункту Драгунское, село Нечаевка было обстреляно из артиллерии. Также под огонь ВСУ попали другие населенные пункты региона.32 мирных жителя с минно-взрывными ранениями в состоянии средней степени тяжести поступило в горбольницу №2 в Белгороде, сообщает телеграм-канал Readovka 5 июня со ссылкой на слова главврача Романа ПроценкоВсе травмы достаточно тяжёлые – это осколочные ранения и контузии, поэтому некоторым пациентам понадобится протезирование, приводит Readovka слова главврача.Только за последние два дня из приграничных с Украиной населённых пунктов Белгородской области в горбольницу №2 в Белгороде поступило шесть пострадавших от обстрелов со стороны ВСУ мирных жителей, говорится в сообщении.На днях СМИ сообщали, что в результате террористических ударов по Белгородской области со стороны вооружённых сил Украины погибли две женщины.

https://ukraina.ru/20230605/1046890947.html

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2023

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Новости

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новости, вячеслав гладков, обстрелы