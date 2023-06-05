https://ukraina.ru/20230605/1046927218.html

Украинские войска перешли к наступлению "на некоторых направлениях" – Маляр

Украинские войска перешли к наступлению "на некоторых направлениях" – Маляр - 05.06.2023 Украина.ру

Украинские войска перешли к наступлению "на некоторых направлениях" – Маляр

ВСУ продолжают оборонительную операцию и на некоторых направлениях фронта переходят к действиям, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале 5 июня

2023-06-05T19:30

2023-06-05T19:30

2023-06-05T19:30

новости

всу

украина

контрнаступление

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Эпицентром боевых действий остается Артемовское направление, добавила она.Ранее глава американского Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли заявил, что Украина очень хорошо подготовлена к контрнаступлению, но пока слишком рано говорить об успехеМилли также допустил риск эскалации на Украине, добавив, что он существуют всегда, а Вашингтон пристально наблюдает за происходящим на Украине.Он добавил, что истребители F-16 будут обходиться гораздо дороже снарядов и наземной техники, при этом не станут для Украины чудо-оружием.По мнению генерала, у российских солдат есть тысяча истребителей четвёртого поколения, поэтому, чтобы противостоять России в воздухе, понадобится значительное количество истребителей четвёртого и пятого поколений.некоторое время назад стало известно о планах США предоставить Украине истребители F-16, но не напрямую от Вашингтона.Президент США Джо Байден уверил, что ВСУ, по заверениям киевских властей, "не станут использовать обещанные самолеты для ударов по географической территории России“.Впоследствии, 21 мая советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не возражает, если ВСУ будут использовать американское оружие для ударов по Крыму, так как они считают полуостров „территорией Украины“.Также 25 мая министр обороны США Ллойд Остин объявил, что Дания и Нидерланды возглавят совместную коалицию по обучению украинских пилотов современным истребителям.Он сказал, что Норвегия, Бельгия, Польша и Португалия также обязались принять участие в обучении.Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в интервью изданию Украина.ру заявил, что к поставкам Украине F-16 нужно отнестись исключительно серьёзно, так как это наиболее массовый истребитель, который будет передан ВСУ для боевых действия против России.По его словам, Украина получит все виды вооружений, кроме пока что тактического ядерного оружия.Подробнее об этом можно прочитать в интервью эксперта в статье "Игорь Коротченко: В ответ на поставки F-16 нужно до основания снести правительственный квартал в Киеве" на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20230605/1046895797.html

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новости, всу, украина, контрнаступление