Украинские войска перешли к наступлению "на некоторых направлениях" – Маляр - 05.06.2023 Украина.ру
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Украинские войска перешли к наступлению "на некоторых направлениях" – Маляр
Украинские войска перешли к наступлению "на некоторых направлениях" – Маляр - 05.06.2023 Украина.ру
Украинские войска перешли к наступлению "на некоторых направлениях" – Маляр
ВСУ продолжают оборонительную операцию и на некоторых направлениях фронта переходят к действиям, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале 5 июня
2023-06-05T19:30
2023-06-05T19:30
новости
всу
украина
контрнаступление
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Эпицентром боевых действий остается Артемовское направление, добавила она.Ранее глава американского Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли заявил, что Украина очень хорошо подготовлена к контрнаступлению, но пока слишком рано говорить об успехеМилли также допустил риск эскалации на Украине, добавив, что он существуют всегда, а Вашингтон пристально наблюдает за происходящим на Украине.Он добавил, что истребители F-16 будут обходиться гораздо дороже снарядов и наземной техники, при этом не станут для Украины чудо-оружием.По мнению генерала, у российских солдат есть тысяча истребителей четвёртого поколения, поэтому, чтобы противостоять России в воздухе, понадобится значительное количество истребителей четвёртого и пятого поколений.некоторое время назад стало известно о планах США предоставить Украине истребители F-16, но не напрямую от Вашингтона.Президент США Джо Байден уверил, что ВСУ, по заверениям киевских властей, "не станут использовать обещанные самолеты для ударов по географической территории России“.Впоследствии, 21 мая советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не возражает, если ВСУ будут использовать американское оружие для ударов по Крыму, так как они считают полуостров „территорией Украины“.Также 25 мая министр обороны США Ллойд Остин объявил, что Дания и Нидерланды возглавят совместную коалицию по обучению украинских пилотов современным истребителям.Он сказал, что Норвегия, Бельгия, Польша и Португалия также обязались принять участие в обучении.Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в интервью изданию Украина.ру заявил, что к поставкам Украине F-16 нужно отнестись исключительно серьёзно, так как это наиболее массовый истребитель, который будет передан ВСУ для боевых действия против России.По его словам, Украина получит все виды вооружений, кроме пока что тактического ядерного оружия.Подробнее об этом можно прочитать в интервью эксперта в статье "Игорь Коротченко: В ответ на поставки F-16 нужно до основания снести правительственный квартал в Киеве" на сайте Украина.ру
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новости, всу, украина, контрнаступление
Новости, ВСУ, Украина, контрнаступление

Украинские войска перешли к наступлению "на некоторых направлениях" – Маляр

19:30 05.06.2023
 
© detector.mediaАнна Маляр
Анна Маляр
© detector.media
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ВСУ продолжают оборонительную операцию и на некоторых направлениях фронта переходят к действиям, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале 5 июня
"Что сейчас происходит? Мы продолжаем оборону. Оборонительная операция содержит все, в том числе и контрнаступательные действия. Поэтому на некоторых направлениях мы переходим к наступательным действиям", - написала Маляр.
Эпицентром боевых действий остается Артемовское направление, добавила она.
Ранее глава американского Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли заявил, что Украина очень хорошо подготовлена к контрнаступлению, но пока слишком рано говорить об успехе
Милли также допустил риск эскалации на Украине, добавив, что он существуют всегда, а Вашингтон пристально наблюдает за происходящим на Украине.
Он добавил, что истребители F-16 будут обходиться гораздо дороже снарядов и наземной техники, при этом не станут для Украины чудо-оружием.
По мнению генерала, у российских солдат есть тысяча истребителей четвёртого поколения, поэтому, чтобы противостоять России в воздухе, понадобится значительное количество истребителей четвёртого и пятого поколений.
некоторое время назад стало известно о планах США предоставить Украине истребители F-16, но не напрямую от Вашингтона.
Президент США Джо Байден уверил, что ВСУ, по заверениям киевских властей, "не станут использовать обещанные самолеты для ударов по географической территории России“.
Впоследствии, 21 мая советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не возражает, если ВСУ будут использовать американское оружие для ударов по Крыму, так как они считают полуостров „территорией Украины“.
Также 25 мая министр обороны США Ллойд Остин объявил, что Дания и Нидерланды возглавят совместную коалицию по обучению украинских пилотов современным истребителям.
Он сказал, что Норвегия, Бельгия, Польша и Португалия также обязались принять участие в обучении.
Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в интервью изданию Украина.ру заявил, что к поставкам Украине F-16 нужно отнестись исключительно серьёзно, так как это наиболее массовый истребитель, который будет передан ВСУ для боевых действия против России.
По его словам, Украина получит все виды вооружений, кроме пока что тактического ядерного оружия.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью эксперта в статье "Игорь Коротченко: В ответ на поставки F-16 нужно до основания снести правительственный квартал в Киеве" на сайте Украина.ру
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11:02
Washington Post раскрыл детали подготовки ВСУ к контрнаступлениюКомандиры подразделений ВСУ прошли подготовку с помощью военных симуляторов на компьютере, заявила американская газета The Washington Post
 
НовостиВСУУкраинаконтрнаступление
 
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Заголовок открываемого материала
19:45Польские наемники ВСУ заявили об участии в нападении на Белгородскую область
19:30Украинские войска перешли к наступлению "на некоторых направлениях" – Маляр
19:16Пашинян приехал к Эрдогану, ЕС успокоил Среднюю Азию, Румыния отрезвила Молдавию
18:58США расширили санкции против РФ
18:40Диверсионная сеть в РФ, "Леопарды" наступают. Итоги 5 июня на Украине
18:35Вашингтон планирует выделить Киеву 37 миллионов долларов на кибербезопасность
18:34"Красный хук". Запад хочет захватить Арктику, но боится России
18:12ВСУ пошли в наступление. О чём говорили эксперты 5 июня
18:08Минобороны Украины подтвердило наступательные действия ВСУ
18:02Николай Плавьюк: обитатель виртуальной реальности
17:53СМИ: Стало известно, у кого и за сколько можно купить освобождение от службы в ВСУ
17:43На Украине может появиться село в честь Залужного
17:25На Украине предрекли рост числа пенсионеров среди населения страны в два раза
17:23Говорить об успехе контрнаступления ВСУ "слишком рано" - Милли
17:10Ехал на помощь людям: белгородский врач попал под обстрел ВСУ
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17:02Германия не даёт крылатые ракеты, в Киев прибыл новый миротворец: что говорили об Украине в мире 5 июня
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16:56Генерал-майор Сергей Липовой об истощении сил ВСУ, начале наступления и возможных точках прорыва
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