https://ukraina.ru/20230605/1046926480.html

США расширили санкции против РФ

США расширили санкции против РФ - 05.06.2023 Украина.ру

США расширили санкции против РФ

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против семи россиян и одной компании. Об этом сообщает Минфин США 5 июня

2023-06-05T18:58

2023-06-05T18:58

2023-06-05T18:58

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Уточняется, что в списки попали семь физических лиц и одно юридическое. Ограничения коснулись россиян Светланы Бойко, Василия Громовикова, Глеба Хлопонина, Алексея Лосева, Юрия Маколова, Константина Сапожникова и Анны Травниковой. Помимо этого, рестрикции ввели против предприятия по производству керамических изделий Perko Julleuchter в Калуге.Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия выдержали западные санкции благодаря активизации белорусско-российского экономического сотрудничества.Союзное государство – это своеобразное сообщество негосударственного вида, в которое вошли Российская Федерация и Белоруссия, с целью организации политического и экономического пространства, взаимодействия в валютных, таможенных, гуманитарных и других сферах жизни.5 апреля Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом.6 апреля в Кремле состоялось заседание Госсовета Союзного государства.На заседании Высшего государственного совета Союзного государства (СГ) обсудили ход выполнения соглашения о создании СГ, а также совместную работу по 28 отраслевым программам.На повестке были вопросы обороны и экономическое сотрудничество. Президент РФ заявил, что Москва и Минск уже начали разработку общей концепции безопасности.Отмечая экономическое развитие, Путин указал, что Россия и Белоруссия укрепляют кооперацию с теми зарубежными странами, которые хотят с нами сотрудничать.По мнению белорусского философа и политолога Алексея Дзерманта, основной санкционный удар уже произошел, вряд ли Запад придумает принципиально новое.Тем более Россия и Белоруссия уже перестраивается на логистические и торговые отношения с Востоком, новые санкции будут чувствительными, но не критичными, отметил политолог.Создание союзного государства между Россией, Республикой Беларусь, Южной Осетией и Абхазией вполне реально. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав ИщенкоВыстраивание Союзного государства между Россией, Республикой Беларусь, Южной Осетией и Абхазией вполне реально. Но туда не сможет войти Приднестровье, так как Россия не заключает союзы с непризнанными государствами, рассказал эксперт.Южная Осетия уже неоднократно пыталась войти в состав РФ, при этом Абхазия никогда про это не заявляла. Но паллиатив союзного образования вполне возможен. Если Россия заявит, что Приднестровье - это часть Союзного государства, то Румыния инициирует госпереворот и начнёт ускоренное поглощение Молдавии . А это спровоцирует начало конфликта в самом Приднестровье, добавил Ищенко.

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