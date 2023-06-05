США расширили санкции против РФ - 05.06.2023 Украина.ру
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США расширили санкции против РФ
США расширили санкции против РФ - 05.06.2023 Украина.ру
США расширили санкции против РФ
Соединенные Штаты Америки ввели санкции против семи россиян и одной компании. Об этом сообщает Минфин США 5 июня
2023-06-05T18:58
2023-06-05T18:58
новости
санкции
сша
россия
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Уточняется, что в списки попали семь физических лиц и одно юридическое. Ограничения коснулись россиян Светланы Бойко, Василия Громовикова, Глеба Хлопонина, Алексея Лосева, Юрия Маколова, Константина Сапожникова и Анны Травниковой. Помимо этого, рестрикции ввели против предприятия по производству керамических изделий Perko Julleuchter в Калуге.Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия выдержали западные санкции благодаря активизации белорусско-российского экономического сотрудничества.Союзное государство – это своеобразное сообщество негосударственного вида, в которое вошли Российская Федерация и Белоруссия, с целью организации политического и экономического пространства, взаимодействия в валютных, таможенных, гуманитарных и других сферах жизни.5 апреля Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом.6 апреля в Кремле состоялось заседание Госсовета Союзного государства.На заседании Высшего государственного совета Союзного государства (СГ) обсудили ход выполнения соглашения о создании СГ, а также совместную работу по 28 отраслевым программам.На повестке были вопросы обороны и экономическое сотрудничество. Президент РФ заявил, что Москва и Минск уже начали разработку общей концепции безопасности.Отмечая экономическое развитие, Путин указал, что Россия и Белоруссия укрепляют кооперацию с теми зарубежными странами, которые хотят с нами сотрудничать.По мнению белорусского философа и политолога Алексея Дзерманта, основной санкционный удар уже произошел, вряд ли Запад придумает принципиально новое.Тем более Россия и Белоруссия уже перестраивается на логистические и торговые отношения с Востоком, новые санкции будут чувствительными, но не критичными, отметил политолог.Создание союзного государства между Россией, Республикой Беларусь, Южной Осетией и Абхазией вполне реально. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав ИщенкоВыстраивание Союзного государства между Россией, Республикой Беларусь, Южной Осетией и Абхазией вполне реально. Но туда не сможет войти Приднестровье, так как Россия не заключает союзы с непризнанными государствами, рассказал эксперт.Южная Осетия уже неоднократно пыталась войти в состав РФ, при этом Абхазия никогда про это не заявляла. Но паллиатив союзного образования вполне возможен. Если Россия заявит, что Приднестровье - это часть Союзного государства, то Румыния инициирует госпереворот и начнёт ускоренное поглощение Молдавии . А это спровоцирует начало конфликта в самом Приднестровье, добавил Ищенко.
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новости, санкции, сша, россия
Новости, санкции, США, Россия

США расширили санкции против РФ

18:58 05.06.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкАкция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне
Акция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне
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Соединенные Штаты Америки ввели санкции против семи россиян и одной компании. Об этом сообщает Минфин США 5 июня
Уточняется, что в списки попали семь физических лиц и одно юридическое. Ограничения коснулись россиян Светланы Бойко, Василия Громовикова, Глеба Хлопонина, Алексея Лосева, Юрия Маколова, Константина Сапожникова и Анны Травниковой. Помимо этого, рестрикции ввели против предприятия по производству керамических изделий Perko Julleuchter в Калуге.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия выдержали западные санкции благодаря активизации белорусско-российского экономического сотрудничества.
Союзное государство – это своеобразное сообщество негосударственного вида, в которое вошли Российская Федерация и Белоруссия, с целью организации политического и экономического пространства, взаимодействия в валютных, таможенных, гуманитарных и других сферах жизни.
5 апреля Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом.
6 апреля в Кремле состоялось заседание Госсовета Союзного государства.
На заседании Высшего государственного совета Союзного государства (СГ) обсудили ход выполнения соглашения о создании СГ, а также совместную работу по 28 отраслевым программам.
На повестке были вопросы обороны и экономическое сотрудничество. Президент РФ заявил, что Москва и Минск уже начали разработку общей концепции безопасности.
Отмечая экономическое развитие, Путин указал, что Россия и Белоруссия укрепляют кооперацию с теми зарубежными странами, которые хотят с нами сотрудничать.
По мнению белорусского философа и политолога Алексея Дзерманта, основной санкционный удар уже произошел, вряд ли Запад придумает принципиально новое.
Тем более Россия и Белоруссия уже перестраивается на логистические и торговые отношения с Востоком, новые санкции будут чувствительными, но не критичными, отметил политолог.
Создание союзного государства между Россией, Республикой Беларусь, Южной Осетией и Абхазией вполне реально. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
Выстраивание Союзного государства между Россией, Республикой Беларусь, Южной Осетией и Абхазией вполне реально. Но туда не сможет войти Приднестровье, так как Россия не заключает союзы с непризнанными государствами, рассказал эксперт.
Южная Осетия уже неоднократно пыталась войти в состав РФ, при этом Абхазия никогда про это не заявляла. Но паллиатив союзного образования вполне возможен. Если Россия заявит, что Приднестровье - это часть Союзного государства, то Румыния инициирует госпереворот и начнёт ускоренное поглощение Молдавии . А это спровоцирует начало конфликта в самом Приднестровье, добавил Ищенко.
Сербский марш в поддержку территориальной целостности Сербии - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
1 июня, 18:47
Вучич на переговорах с Зеленским не изменил свое мнение относительно санкций против РФРазговор с Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества не поменял позицию Сербии по поводу санкций в отношении РФ, заявил сербский президент Александр Вучич, сообщает РИА Новости 1 июля
 
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