https://ukraina.ru/20230605/1046926480.html
США расширили санкции против РФ
США расширили санкции против РФ - 05.06.2023 Украина.ру
США расширили санкции против РФ
Соединенные Штаты Америки ввели санкции против семи россиян и одной компании. Об этом сообщает Минфин США 5 июня
2023-06-05T18:58
2023-06-05T18:58
2023-06-05T18:58
новости
санкции
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/1c/1041263562_0:60:1240:758_1920x0_80_0_0_e1848dcc8d292cfbf8e78dccf7305fef.jpg
Уточняется, что в списки попали семь физических лиц и одно юридическое. Ограничения коснулись россиян Светланы Бойко, Василия Громовикова, Глеба Хлопонина, Алексея Лосева, Юрия Маколова, Константина Сапожникова и Анны Травниковой. Помимо этого, рестрикции ввели против предприятия по производству керамических изделий Perko Julleuchter в Калуге.Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия выдержали западные санкции благодаря активизации белорусско-российского экономического сотрудничества.Союзное государство – это своеобразное сообщество негосударственного вида, в которое вошли Российская Федерация и Белоруссия, с целью организации политического и экономического пространства, взаимодействия в валютных, таможенных, гуманитарных и других сферах жизни.5 апреля Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом.6 апреля в Кремле состоялось заседание Госсовета Союзного государства.На заседании Высшего государственного совета Союзного государства (СГ) обсудили ход выполнения соглашения о создании СГ, а также совместную работу по 28 отраслевым программам.На повестке были вопросы обороны и экономическое сотрудничество. Президент РФ заявил, что Москва и Минск уже начали разработку общей концепции безопасности.Отмечая экономическое развитие, Путин указал, что Россия и Белоруссия укрепляют кооперацию с теми зарубежными странами, которые хотят с нами сотрудничать.По мнению белорусского философа и политолога Алексея Дзерманта, основной санкционный удар уже произошел, вряд ли Запад придумает принципиально новое.Тем более Россия и Белоруссия уже перестраивается на логистические и торговые отношения с Востоком, новые санкции будут чувствительными, но не критичными, отметил политолог.Создание союзного государства между Россией, Республикой Беларусь, Южной Осетией и Абхазией вполне реально. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав ИщенкоВыстраивание Союзного государства между Россией, Республикой Беларусь, Южной Осетией и Абхазией вполне реально. Но туда не сможет войти Приднестровье, так как Россия не заключает союзы с непризнанными государствами, рассказал эксперт.Южная Осетия уже неоднократно пыталась войти в состав РФ, при этом Абхазия никогда про это не заявляла. Но паллиатив союзного образования вполне возможен. Если Россия заявит, что Приднестровье - это часть Союзного государства, то Румыния инициирует госпереворот и начнёт ускоренное поглощение Молдавии . А это спровоцирует начало конфликта в самом Приднестровье, добавил Ищенко.
https://ukraina.ru/20230601/1046824882.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/1c/1041263562_0:0:1240:930_1920x0_80_0_0_6ff11e9b7bcf66c59508170d28566971.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, санкции, сша, россия
США расширили санкции против РФ
Соединенные Штаты Америки ввели санкции против семи россиян и одной компании. Об этом сообщает Минфин США 5 июня
Уточняется, что в списки попали семь физических лиц и одно юридическое. Ограничения коснулись россиян Светланы Бойко, Василия Громовикова, Глеба Хлопонина, Алексея Лосева, Юрия Маколова, Константина Сапожникова и Анны Травниковой. Помимо этого, рестрикции ввели против предприятия по производству керамических изделий Perko Julleuchter в Калуге.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия выдержали западные санкции благодаря активизации белорусско-российского экономического сотрудничества.
Союзное государство – это своеобразное сообщество негосударственного вида, в которое вошли Российская Федерация и Белоруссия, с целью организации политического и экономического пространства, взаимодействия в валютных, таможенных, гуманитарных и других сферах жизни.
5 апреля Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом.
6 апреля в Кремле состоялось заседание Госсовета Союзного государства.
На заседании Высшего государственного совета Союзного государства (СГ) обсудили ход выполнения соглашения о создании СГ, а также совместную работу по 28 отраслевым программам.
На повестке были вопросы обороны и экономическое сотрудничество. Президент РФ заявил, что Москва и Минск уже начали разработку общей концепции безопасности.
Отмечая экономическое развитие, Путин указал, что Россия и Белоруссия укрепляют кооперацию с теми зарубежными странами, которые хотят с нами сотрудничать.
По мнению белорусского философа и политолога Алексея Дзерманта, основной санкционный удар уже произошел, вряд ли Запад придумает принципиально новое.
Тем более Россия и Белоруссия уже перестраивается на логистические и торговые отношения с Востоком, новые санкции будут чувствительными, но не критичными, отметил политолог.
Создание союзного государства между Россией, Республикой Беларусь, Южной Осетией и Абхазией вполне реально. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
Выстраивание Союзного государства между Россией, Республикой Беларусь, Южной Осетией и Абхазией вполне реально. Но туда не сможет войти Приднестровье, так как Россия не заключает союзы с непризнанными государствами, рассказал эксперт.
Южная Осетия уже неоднократно пыталась войти в состав РФ, при этом Абхазия никогда про это не заявляла. Но паллиатив союзного образования вполне возможен. Если Россия заявит, что Приднестровье - это часть Союзного государства, то Румыния инициирует госпереворот и начнёт ускоренное поглощение Молдавии . А это спровоцирует начало конфликта в самом Приднестровье, добавил Ищенко.