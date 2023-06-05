https://ukraina.ru/20230605/1046926180.html

Пашинян приехал к Эрдогану, ЕС успокоил Среднюю Азию, Румыния отрезвила Молдавию

Пашинян приехал к Эрдогану, ЕС успокоил Среднюю Азию, Румыния отрезвила Молдавию - 05.06.2023 Украина.ру

Пашинян приехал к Эрдогану, ЕС успокоил Среднюю Азию, Румыния отрезвила Молдавию

Что происходит по периметру России

2023-06-05T19:16

2023-06-05T19:16

2023-06-05T19:16

никол пашинян

армения

азербайджан

казахстан

молдавия

санду

владимир зеленский

владимир зотов

прибалтика

эксклюзив

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В Кишинёве прошёл саммит Европейского политического сообщества, на котором присутствовал целый ряд лидеров постсоветских государств. Среди них был и Никол Пашинян, который в интервью CNN, в числе прочего, рассказал об отношении Еревана к российской СВО. Отвечая на вопрос корреспондента агентства, касающегося союзнических отношений России и Армении, Пашинян заявил, что в контексте СВО они не являются союзниками. "Вы сказали, что мы с Россией союзники. Конечно, об этом никогда не говорилось вслух, но думаю, это заметно. В войне с Украиной мы - не союзники России", - сказал премьер Армении.Данное заявление прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, российская сторона данную позицию армянского руководства "принимает и учитывает". Песков также назвал это заявление "важным" и добавил, что в Москве знают о нюансах, характерных для подхода Армении к конфликту вокруг Украины. Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Россия намерена развивать с Арменией "концептуально союзнические отношения".В ходе саммита также прошла пятисторонняя встреча, целью которой было обсуждение ситуации, сложившейся между Арменией и Азербайджаном. Помимо Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, в ней приняли участие глава Евросовета Шарль Мишель, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Согласно официальному сообщению, стороны обсудили разблокирование "региональных транспортных инфраструктур", а также демаркацию и делимитацию армянско-азербайджанской границы и вопросы, связанные с правами и безопасностью народа Нагорного Карабаха. Следующая встреча Алиева и Пашиняна при посредничестве Мишеля может пройти в Брюсселе в третьей декаде июля.Напомним, ранее Пашинян заявил о том, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана.После этого, 3 июня, Никол Пашинян прибыл в Анкару на инаугурацию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. СМИ отметили, что на церемонии Пашиняну было предоставлено место лишь во втором ряду.В турецкой столице глава армянского правительства опять встретился с Ильхамом Алиевым, при этом в данной встрече также принял участие бывший премьер Турции Бинали Йылдырым. Пашинян и Алиев договорились продолжить обсуждение условий мирного договора.Отметим, опрошенные Украина.ру эксперты считают, что данный договор в текущих обстоятельствах может быть заключён только на условиях Азербайджана.Помимо этого, глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что на данный момент отсутствует окончательная договорённость о том, по какой именно карте будет проводиться делимитация границы с Азербайджаном. При этом, по его словам, у Ильхама Алиева не было возражений по поводу того, чтобы для этого использовалась карта 1975 года.В МИД Азербайджана, однако, заявили, что Баку не договаривался с Ереваном по данному вопросу. В азербайджанском внешнеполитическом ведомстве считают, что сейчас нужно "не апеллировать к старым картам, а начать работу над делимитацией границы". Теоретически это может означать, что Азербайджан претендует не только на Карабах, но и на часть международно признанных армянских территорий. Отметим, ранее Ильхам Алиев отрицал наличие у Азербайджана каких-либо территориальных претензий к Армении.Казахстан и Средняя АзияВ Казахстане побывал специализирующийся на координации санкций представитель Госдепа США Джеймс О’Брайен. По собственной версии, целью его визита в Астану стала минимизация негативного эффекта, который оказывает на Казахстан режим санкций, введённый Западом против России. О’Брайен заявил, что США хотят процветания казахстанской экономики, для чего последней нужно найти новых поставщиков и новые рынки. Представитель Госдепа также сообщил, что Вашингтон хочет убедиться в том, что санкции не оказывают негативного влияния на бизнес и жизнь людей.Достаточно очевидно, что приезд в Казахстан американского чиновника – часть стратегии США по перекрытию возможных путей поставок санкционной продукции в Россию. Напомним, к концу июня США, Британия и ЕС намерены согласовать пакет санкций в отношении 90 компаний, которые, по их мнению, помогают Москве обходить введённый против неё режим ограничений. В число этих организаций, помимо прочего, попадёт ряд компаний из Казахстана и Узбекистана. При этом власти среднеазиатских государств неоднократно выражали полную готовность соблюдать санкции против России.В свою очередь, глава Евросовета Шарль Мишель, находясь с визитом в Киргизии, заявил, что ЕС намерен дипломатическими методами заставить страны региона отказаться от помощи России в деле обхода рестрикций. Заявление Мишеля было сделано в достаточно миролюбивом духе – он не угрожал среднеазиатским государствам вторичными санкциями, а, скорее, пытался убедить их в том, что экономически взаимодействовать с Евросоюзом для них может быть выгоднее, чем развивать сотрудничество с Россией. Глава Евросовета сделал своё заявление на саммите Центральная Азия – Европейский Союз, который прошёл в Чолпон-Але. Мишель подчеркнул, что Брюссель не намерен вводить против стран региона какие-либо ограничения.При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен принять по отношению к государствам, которые не соблюдают санкции против РФ, "необходимые меры". Об этом Зеленский сообщил в своём телеграм-канале по итогам совещания с членами правительства и офиса президента, а также руководством украинских спецслужб.МолдавияВ Молдавии прошёл саммит Европейского политического сообщества - проекта Эммануэля Макрона, созданного с целью дальнейшего вовлечения в орбиту ЕС тех стран Европы, которые не являются его членами. Выступая на саммите, Майя Санду заявила, что проведение данного мероприятия свидетельствует о том, что голос Кишинёва имеет значение для Европейского союза, и что Молдавия более не рассматривается как страна, которая "позволяет Кремлю высмеивать себя".В свою очередь, президент Румынии Клаус Йоханнис посоветовал не испытывать иллюзий по поводу скорого вступления Молдавии в Евросоюз. Слова Йоханниса фактически стали ответом на звучащие из Кишинёва заявления о намерении в самом скором времени начать переговоры с ЕС о вступлении в его ряды.Помимо этого, в Молдавии продолжается конфликт вокруг прошедших в Гагаузской автономии выборов её главы (башкана), на которых победила представитель партии "ШОР" Евгения Гуцул. Напомним, ранее кишинёвские власти, которых категорически не устроила победа Гуцул, отправили в столицу Гагаузии Комрат спецназ, который ворвался в здание ЦИК и изъял связанные с выборами документы, что свидетельствовало о намерении режима Санду предотвратить появление человека её противника Илана Шора во главе автономии. Однако спикер молдавского парламента Игорь Гросу сообщил, что Кишинёв признает результаты выборов.При этом Санду отказалась отвечать на вопрос о перспективах признания официальным Кишинёвом победы Евгении Гуцул. По словам президента Молдавии, избранные чиновники должны работать "в интересах государства, а не в интересах преступных группировок". Таким образом, проблема, связанная с тем, кто возглавит традиционно пророссийскую Гагаузию, остаётся актуальной.Прибалтика и Северная ЕвропаПрибалтийские страны готовятся предпринять ещё одну попытку отключения от БРЭЛЛ – единой системы энергосетей, в которую, помимо Эстонии, Латвии и Литвы, входят Россия и Белоруссия. По словам президента Литвы Гитанаса Науседы, Прибалтика хочет отключиться от российской электроэнергии в начале 2024 года, а в сентябре текущего года провести соответствующие испытания. Таковые проводились и раньше, однако дефицит на энергетическом рынке заставил прибалтийские страны отложить тестовое отключение от БРЭЛЛ.Продолжает подготовка к саммиту НАТО, который пройдёт в Вильнюсе 11-12 июля. При этом премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что вступления в Североатлантический альянс Украины не стоит ждать до тех пор, пока на территории, которой западные страны считают принадлежащей Киеву, продолжается военный конфликт. По словам Каллас, до момента его окончания НАТО не сможет принять Украину в свои ряды, однако на нынешнем саммите должны быть озвучены "более чёткие формулировки", чем те, которые звучали на мероприятии, прошедшем в Бухаресте в конце 2022 года.

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2023

Владимир Зотов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_14937220ef8c18d8245fa02d372609d9.jpg.webp

Владимир Зотов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_14937220ef8c18d8245fa02d372609d9.jpg.webp

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Владимир Зотов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_14937220ef8c18d8245fa02d372609d9.jpg.webp

никол пашинян, армения, азербайджан, казахстан, молдавия, санду, владимир зеленский, владимир зотов, прибалтика, эксклюзив