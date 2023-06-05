https://ukraina.ru/20230605/1046925713.html

Диверсионная сеть в РФ, "Леопарды" наступают. Итоги 5 июня на Украине

Диверсионная сеть в РФ, "Леопарды" наступают. Итоги 5 июня на Украине - 05.06.2023 Украина.ру

Диверсионная сеть в РФ, "Леопарды" наступают. Итоги 5 июня на Украине

Украина создала разветвлённую диверсионную сеть в России, сообщили американские СМИ. Ряд источников сообщил, что в наступательных операциях ВСУ начали задействовать немецкие танки Leopard-2

2023-06-05T18:40

2023-06-05T18:40

2023-06-05T19:18

эксклюзив

хроники

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О создании Украиной разветвлённой сети диверсантов в России телеканал CNN сообщили со ссылкой источники, ознакомленные с данными американской разведки.По их информации, Украина создала в России сеть хорошо подготовленных агентов для диверсий и предоставляет им беспилотники собственного производства, которые, вероятно, попадают в РФ контрабандными маршрутами.Американские чиновники уверены, что украинские агенты совершили атаку на Кремль в начале мая, запустив беспилотники с территории России, а не Украины.При этом неясно, осуществлялись ли другие атаки, в том числе на Московскую область, а также на нефтеперерабатывающие заводы с территории Украины или России.Как утверждает CNN, американские чиновники, знакомые с данными разведки, уверены, что Украина создала диверсионные группы внутри России, якобы состоящие из проукраински настроенных людей, хорошо подготовленных для ведения такого рода диверсионных действий.Сообщается, что Украина предоставила им беспилотники украинского производства. Как заявили двое чиновников в комментарии CNN, нет никаких доказательств того, что любой из ударов был осуществлен с помощью американских беспилотников.В то же время американские чиновники не смогли точно сказать, как Украине удалось переправить беспилотники в российский тыл. Однако два источника сообщили CNN, что украинская сторона создала хорошо отработанные контрабандные маршруты, которые могут быть использованы для отправки беспилотников или их компонентов в Россию, где их затем собирают.Об атаке украинских беспилотников на Кремль стало известно более месяца назад — 3 мая.«Сегодня ночью киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции Президента Российской Федерации. Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Вследствие их падения и разлёта осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет», — отмечалось в сообщении пресс-службы Кремля в тот день.Эти действия расценили как теракт.«Расцениваем эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на президента, проведённые накануне Дня Победы, Парада 9 Мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей. В результате этого террористического акта президент не пострадал. График его работы изменений не претерпел, продолжается в обычном режиме», — сообщила пресс-служба президента России.Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии РИА "Новости", президента России Владимира Путина не было в Кремле в момент нападения украинских беспилотников.Позже в сети появились видео удара беспилотников по Кремлю.На одном из видео заметно, как беспилотник догорает на куполе Сенатского дворца.Примечательно, что президент Украины Владимир Зеленский заблаговременно покинул страну, устремившись в поездку в Финляндию. Таким образом, он обезопасил себя в случае ответного удара.Официально украинские власти отрицали свою причастность к удару.«Во-первых, Украина ведёт исключительно оборонную войну и не атакует объекты на территории Российской Федерации. Зачем? Это не решает никакой военной задачи... Во-вторых, мы с интересом наблюдаем за возрастанием казусов и эксцессов, которые происходят в разных уголках РФ. Появление неизвестных беспилотных аппаратов на энергетических объектах или на территории Кремля могут свидетельствовать исключительно о подпольной работе местных сил сопротивления. Как известно, дроны можно купить в любом военторге», — заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.Массированная атака беспилотников на Московскую область произошла 29 мая.«Сегодня утром киевским режимом предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москва. В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Все беспилотники противника поражены. Три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Ещё пять беспилотных летательных аппаратов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в Подмосковье», — сообщило тогда Минобороны России.Также Украина неоднократно атаковала БПЛА нефтеперерабатывающие заводы как на юге, так и на западе России.Утром 5 июня стало также известно о сбитых украинских дронах в Калужской области.«Леопарды» в наступленииОснователь батальона «Восток» Александр Ходаковский сообщил о появлении немецких танков во время наступления ВСУ на южном направлении.«Ситуация на Новодонецком и левее в сторону Великоновоселовки тяжёлая — противник, нащупав наши слабые места, наращивает усилия. Впервые на нашем тактическом участке увидели "Леопарды". Как я и предполагал вчера — почувствовав запах успеха, противник бросит в бой дополнительные силы. Только в районе Новодонецкого зафиксировано до тридцати единиц бронетехники», — написал он у себя в телеграм-канале.О немецких танках, задействованных в украинском наступлении сообщили и другие люди.«Сразу несколько источников сообщают о появлении "Леопардов" на линии боевого соприкосновения. Немецкие машины замечены в районе Новодонецкого, где противник пока сосредоточил свои основные усилия. На этом направлении сейчас задействовано около 30 единиц техники, среди которой, помимо "Леопардов", и советские Т-72, и американские МаксПро и М-113. Противнику удалось выйти на окраины населённого пункта. В случае взятия, наверняка двинется на юг, на Октябрьское, расширяя плацдарм, чтобы как минимум выйти на трассу на Мариуполь, проходящую через Старомлиновку. Параллельно будут оказывать давление на Запад в сторону Угледара и Волновахи», — указал российский военкор Александр Коц.Тем временем замглавы Минобороны Украины Анна Маляр подтвердила, что ВСУ начали наступление.«На некоторых направлениях мы переходим к наступательным действием. В частности, эпицентром боевых действий остаётся Бахмутское (Артёмовское. — Ред.) направление. Там мы двигаемся довольно широким фронтом», — написала Маляр в своём телеграм-канале.По её словам, якобы у ВСУ есть успехи и украинские военные занимают господствующие высоты.В свою очередь Минобороны России заявило об отбитых украинских атаках.«Попытки противника в течение 4 июня прорвать оборону российских войск на Южнодонецком направлении не увенчались успехом. В результате комплексного огневого поражения он понес значительные потери и к утру 5 июня был отброшен на исходные позиции. ВСУ несут потери в живой силе и технике», — указывалось в сообщении Минобороны РФ, выпущенном днём после заявления Маляр.При этом, по словам российского оборонного ведомства, украинская 31-я ОМБР, атаковавшая в районе Нескучного, потеряла 250 военнослужащих, 16 танков, 24 боевые бронированные машины, в том числе три БМП «Бредли». В плен взяли пять украинских военнослужащих.«Противник предпринял новые попытки проведения атак на Южнодонецком направлении в районах совхоза "Октябрь" и населенного пункта Новодонецкое, введя в бой до трёх батальонных тактических групп, усиленных танками. Наступление противника успешно сдерживается активными действиями подразделений, огнем артиллерии и ударами авиации группировки войск "Восток"», — указывалось в сообщении Минобороны РФ.Позже Маляр заявила о боях на Запорожском и Донецком направлениях и якобы продвижении ВСУ на направлениях Орехово-Василевка, Парасковеевка, Ивановское и Клещеевка. Обстановка на линии соприкосновения остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20230605/1046904738.html

https://ukraina.ru/20230605/1046892740.html

https://ukraina.ru/20230604/1046885251.html

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2023

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники