Минобороны Украины подтвердило наступательные действия ВСУ - 05.06.2023 Украина.ру
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Минобороны Украины подтвердило наступательные действия ВСУ
Минобороны Украины подтвердило наступательные действия ВСУ - 05.06.2023 Украина.ру
Минобороны Украины подтвердило наступательные действия ВСУ
На некоторых направлениях ВСУ переходят к наступательным действиям, заявила заместитель главы оборонного ведомства Украины Анна Маляр 5 июня
2023-06-05T18:08
2023-06-05T18:08
новости
украина
всу
контрнаступление
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Наступательная активность украинской армии, по ее словам, сосредоточена на юге страны.Ранее, в понедельник, в Минобороны РФ сообщили о том, что накануне ВСУ предприняли безуспешную попытку крупномасштабного наступления на Южно-Донецком направлении. Представители украинской власти регулярно призывают граждан Украины и СМИ не публиковать ничего, связанного с контрнаступлением, называя любую информацию о нем "фейками". В интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал, что пресловутое контрнаступление ВСУ будет вестись не за счет натовских танков, а ценой жизни огромного количества мобилизованных.Десятки тысяч людей будут брошены на смерть только для того, чтобы ВСУ попытались вклиниться в российскую оборону, добавил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230602/1046859658.html
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новости, украина, всу, контрнаступление
Новости, Украина, ВСУ, контрнаступление

Минобороны Украины подтвердило наступательные действия ВСУ

18:08 05.06.2023
 
© detector.mediaАнна Маляр
Анна Маляр
© detector.media
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На некоторых направлениях ВСУ переходят к наступательным действиям, заявила заместитель главы оборонного ведомства Украины Анна Маляр 5 июня
Наступательная активность украинской армии, по ее словам, сосредоточена на юге страны.

"Мы продолжаем оборону, которую начали 24 февраля 2022. Оборонительная операция содержит все, в том числе и контрнаступательные действия. Поэтому на некоторых направлениях мы переходим к наступательным действиям", — написала Маляр в своем telegram-канале.

Ранее, в понедельник, в Минобороны РФ сообщили о том, что накануне ВСУ предприняли безуспешную попытку крупномасштабного наступления на Южно-Донецком направлении.
Представители украинской власти регулярно призывают граждан Украины и СМИ не публиковать ничего, связанного с контрнаступлением, называя любую информацию о нем "фейками".
В интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал, что пресловутое контрнаступление ВСУ будет вестись не за счет натовских танков, а ценой жизни огромного количества мобилизованных.
Десятки тысяч людей будут брошены на смерть только для того, чтобы ВСУ попытались вклиниться в российскую оборону, добавил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
пулемётчик ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
2 июня, 18:45
Формирование ударной группировки и понукание к наступлению. Итоги 2 июня на УкраинеФормирование ударной группировки ВСУ на Запорожском направлении завершено. Запад поторапливает Украину в вопросе наступления
 
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Заголовок открываемого материала
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