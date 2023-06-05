https://ukraina.ru/20230605/1046922232.html
Минобороны Украины подтвердило наступательные действия ВСУ
Минобороны Украины подтвердило наступательные действия ВСУ - 05.06.2023 Украина.ру
Минобороны Украины подтвердило наступательные действия ВСУ
На некоторых направлениях ВСУ переходят к наступательным действиям, заявила заместитель главы оборонного ведомства Украины Анна Маляр 5 июня
2023-06-05T18:08
2023-06-05T18:08
2023-06-05T18:08
новости
украина
всу
контрнаступление
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Наступательная активность украинской армии, по ее словам, сосредоточена на юге страны.Ранее, в понедельник, в Минобороны РФ сообщили о том, что накануне ВСУ предприняли безуспешную попытку крупномасштабного наступления на Южно-Донецком направлении. Представители украинской власти регулярно призывают граждан Украины и СМИ не публиковать ничего, связанного с контрнаступлением, называя любую информацию о нем "фейками". В интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал, что пресловутое контрнаступление ВСУ будет вестись не за счет натовских танков, а ценой жизни огромного количества мобилизованных.Десятки тысяч людей будут брошены на смерть только для того, чтобы ВСУ попытались вклиниться в российскую оборону, добавил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230602/1046859658.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, всу, контрнаступление
Минобороны Украины подтвердило наступательные действия ВСУ
На некоторых направлениях ВСУ переходят к наступательным действиям, заявила заместитель главы оборонного ведомства Украины Анна Маляр 5 июня
Наступательная активность украинской армии, по ее словам, сосредоточена на юге страны.
"Мы продолжаем оборону, которую начали 24 февраля 2022. Оборонительная операция содержит все, в том числе и контрнаступательные действия. Поэтому на некоторых направлениях мы переходим к наступательным действиям", — написала Маляр в своем telegram-канале.
Ранее, в понедельник, в Минобороны РФ сообщили о том, что накануне ВСУ предприняли безуспешную попытку крупномасштабного наступления на Южно-Донецком направлении.
Представители украинской власти регулярно призывают граждан Украины и СМИ не публиковать ничего, связанного с контрнаступлением, называя любую информацию о нем "фейками".
В интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал, что пресловутое контрнаступление ВСУ будет вестись не за счет натовских танков, а ценой жизни огромного количества мобилизованных.
Десятки тысяч людей будут брошены на смерть только для того, чтобы ВСУ попытались вклиниться в российскую оборону, добавил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать
здесь.