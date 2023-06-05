https://ukraina.ru/20230605/1046922232.html

Минобороны Украины подтвердило наступательные действия ВСУ

Минобороны Украины подтвердило наступательные действия ВСУ - 05.06.2023 Украина.ру

Минобороны Украины подтвердило наступательные действия ВСУ

На некоторых направлениях ВСУ переходят к наступательным действиям, заявила заместитель главы оборонного ведомства Украины Анна Маляр 5 июня

2023-06-05T18:08

2023-06-05T18:08

2023-06-05T18:08

новости

украина

всу

контрнаступление

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Наступательная активность украинской армии, по ее словам, сосредоточена на юге страны.Ранее, в понедельник, в Минобороны РФ сообщили о том, что накануне ВСУ предприняли безуспешную попытку крупномасштабного наступления на Южно-Донецком направлении. Представители украинской власти регулярно призывают граждан Украины и СМИ не публиковать ничего, связанного с контрнаступлением, называя любую информацию о нем "фейками". В интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал, что пресловутое контрнаступление ВСУ будет вестись не за счет натовских танков, а ценой жизни огромного количества мобилизованных.Десятки тысяч людей будут брошены на смерть только для того, чтобы ВСУ попытались вклиниться в российскую оборону, добавил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20230602/1046859658.html

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новости, украина, всу, контрнаступление