https://ukraina.ru/20230605/1046921985.html

На Украине может появиться село в честь Залужного

На Украине может появиться село в честь Залужного - 05.06.2023 Украина.ру

На Украине может появиться село в честь Залужного

Парламентский комитет Верховной Рады (ВР) по вопросам организации государственной власти поддержал законопроект, предлагающий переименовать село Ватутино в Харьковской области, названное в честь Героя Советского Союза Николая Ватутина, в Залужное - в честь главнокомандующего ВСУ, сообщил депутат ВР Виталий Безгин в социальных сетях 5 июня

2023-06-05T17:43

2023-06-05T17:43

2023-06-05T17:43

новости

украина

валерий залужный

харьковская область

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Законопроект находится на рассмотрении украинского парламента. Ранее решение о демонтаже памятника Ватутину принял полтавский городской совет. Еще один монумент полководцу был снесен в Киеве. Чем можно объяснить нацификацию украинской элиты? Почему Зеленский стирает из памяти народа подвиг героев Великой Отечественной войны? В чем ошибся посол Израиля, говоря об украинцах? Кто настоящие защитники Крыма? Политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин ответил на эти и другие вопросы в интервью изданию Украина.ру.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, валерий залужный, харьковская область