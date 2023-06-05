На Украине может появиться село в честь Залужного - 05.06.2023 Украина.ру
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На Украине может появиться село в честь Залужного
На Украине может появиться село в честь Залужного - 05.06.2023 Украина.ру
На Украине может появиться село в честь Залужного
Парламентский комитет Верховной Рады (ВР) по вопросам организации государственной власти поддержал законопроект, предлагающий переименовать село Ватутино в Харьковской области, названное в честь Героя Советского Союза Николая Ватутина, в Залужное - в честь главнокомандующего ВСУ, сообщил депутат ВР Виталий Безгин в социальных сетях 5 июня
2023-06-05T17:43
2023-06-05T17:43
новости
украина
валерий залужный
харьковская область
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Законопроект находится на рассмотрении украинского парламента. Ранее решение о демонтаже памятника Ватутину принял полтавский городской совет. Еще один монумент полководцу был снесен в Киеве. Чем можно объяснить нацификацию украинской элиты? Почему Зеленский стирает из памяти народа подвиг героев Великой Отечественной войны? В чем ошибся посол Израиля, говоря об украинцах? Кто настоящие защитники Крыма? Политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин ответил на эти и другие вопросы в интервью изданию Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
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новости, украина, валерий залужный, харьковская область
Новости, Украина, Валерий Залужный, Харьковская область

На Украине может появиться село в честь Залужного

17:43 05.06.2023
 
© commons.wikimedia.org / Міністерство у справах ветеранів України
- РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© commons.wikimedia.org / Міністерство у справах ветеранів України
Читать в
Парламентский комитет Верховной Рады (ВР) по вопросам организации государственной власти поддержал законопроект, предлагающий переименовать село Ватутино в Харьковской области, названное в честь Героя Советского Союза Николая Ватутина, в Залужное - в честь главнокомандующего ВСУ, сообщил депутат ВР Виталий Безгин в социальных сетях 5 июня
"Дерусификация названий населенных пунктов в Украине продолжается! Поддержали целый пакет изменений названий, среди которого стоит выделить одну: Ватутино (Харьковская область) будет переименовано в Залужное", - написал Безгин.
Законопроект находится на рассмотрении украинского парламента.
Ранее решение о демонтаже памятника Ватутину принял полтавский городской совет. Еще один монумент полководцу был снесен в Киеве.
Чем можно объяснить нацификацию украинской элиты? Почему Зеленский стирает из памяти народа подвиг героев Великой Отечественной войны? В чем ошибся посол Израиля, говоря об украинцах? Кто настоящие защитники Крыма? Политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин ответил на эти и другие вопросы в интервью изданию Украина.ру.
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НовостиУкраинаВалерий ЗалужныйХарьковская область
 
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