На Украине может появиться село в честь Залужного
Парламентский комитет Верховной Рады (ВР) по вопросам организации государственной власти поддержал законопроект, предлагающий переименовать село Ватутино в Харьковской области, названное в честь Героя Советского Союза Николая Ватутина, в Залужное - в честь главнокомандующего ВСУ, сообщил депутат ВР Виталий Безгин в социальных сетях 5 июня
"Дерусификация названий населенных пунктов в Украине продолжается! Поддержали целый пакет изменений названий, среди которого стоит выделить одну: Ватутино (Харьковская область) будет переименовано в Залужное", - написал Безгин.
Законопроект находится на рассмотрении украинского парламента.
Ранее решение о демонтаже памятника Ватутину принял полтавский городской совет. Еще один монумент полководцу был снесен в Киеве.
Чем можно объяснить нацификацию украинской элиты? Почему Зеленский стирает из памяти народа подвиг героев Великой Отечественной войны? В чем ошибся посол Израиля, говоря об украинцах? Кто настоящие защитники Крыма? Политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин ответил на эти и другие вопросы в интервью изданию Украина.ру.