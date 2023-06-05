https://ukraina.ru/20230605/1046919684.html
"Сказали, что я нацист": украинский музыкант Скрипка пожаловался на отмену концерта в Швейцарии
"Сказали, что я нацист": украинский музыкант Скрипка пожаловался на отмену концерта в Швейцарии - 05.06.2023 Украина.ру
"Сказали, что я нацист": украинский музыкант Скрипка пожаловался на отмену концерта в Швейцарии
Концерт украинской фолк-рок-группы "Вопли Видоплясова", запланированный на 25 июня в Швейцарии, отменен, сообщает 5 июня в своих соцсетях солист коллектива Олег Скрипка
2023-06-05T16:58
2023-06-05T16:58
2023-06-05T16:58
новости
музыкант
олег скрипка
швейцария
концерт
фашизм
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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Концерты группы в Европе, и в частности, в Швейцарии отменяют не впервые."В прошлом году уже отменяли мои концерты. Говорили, что украинцы – нацисты и фашисты. Мой концерт в Цюрихе отменили. По той же самой причине – сказали, что я националист и фашист", - сказал Скрипка.После отмены концерта "Воплей Видоплясова" в Гамбурге год назад, он обвинил Россию в том и заявил, что "украинская музыка встретила неожиданное сопротивление в Германии".Немецкие СМИ писали, что отмена концертов связана с радикальными, фашистскими высказываниями самого Скрипки и тем фактом, что на концертах артисты собирали деньги для националистического формирования "Азов"*.*Организация признана террористической в РФ
https://ukraina.ru/20220917/1038820811.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, музыкант, олег скрипка, швейцария, концерт, фашизм
Новости, музыкант, Олег Скрипка, Швейцария, концерт, фашизм
"Сказали, что я нацист": украинский музыкант Скрипка пожаловался на отмену концерта в Швейцарии
Концерт украинской фолк-рок-группы "Вопли Видоплясова", запланированный на 25 июня в Швейцарии, отменен, сообщает 5 июня в своих соцсетях солист коллектива Олег Скрипка
Концерты группы в Европе, и в частности, в Швейцарии отменяют не впервые.
"В прошлом году уже отменяли мои концерты. Говорили, что украинцы – нацисты и фашисты. Мой концерт в Цюрихе отменили. По той же самой причине – сказали, что я националист и фашист", - сказал Скрипка.
После отмены концерта "Воплей Видоплясова" в Гамбурге год назад, он обвинил Россию в том и заявил, что "украинская музыка встретила неожиданное сопротивление в Германии".
Немецкие СМИ писали, что отмена концертов связана с радикальными, фашистскими высказываниями самого Скрипки и тем фактом, что на концертах артисты собирали деньги для националистического формирования "Азов"*.
*Организация признана террористической в РФ