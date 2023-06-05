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"Сказали, что я нацист": украинский музыкант Скрипка пожаловался на отмену концерта в Швейцарии

"Сказали, что я нацист": украинский музыкант Скрипка пожаловался на отмену концерта в Швейцарии - 05.06.2023 Украина.ру

"Сказали, что я нацист": украинский музыкант Скрипка пожаловался на отмену концерта в Швейцарии

Концерт украинской фолк-рок-группы "Вопли Видоплясова", запланированный на 25 июня в Швейцарии, отменен, сообщает 5 июня в своих соцсетях солист коллектива Олег Скрипка

2023-06-05T16:58

2023-06-05T16:58

2023-06-05T16:58

новости

музыкант

олег скрипка

швейцария

концерт

фашизм

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Концерты группы в Европе, и в частности, в Швейцарии отменяют не впервые."В прошлом году уже отменяли мои концерты. Говорили, что украинцы – нацисты и фашисты. Мой концерт в Цюрихе отменили. По той же самой причине – сказали, что я националист и фашист", - сказал Скрипка.После отмены концерта "Воплей Видоплясова" в Гамбурге год назад, он обвинил Россию в том и заявил, что "украинская музыка встретила неожиданное сопротивление в Германии".Немецкие СМИ писали, что отмена концертов связана с радикальными, фашистскими высказываниями самого Скрипки и тем фактом, что на концертах артисты собирали деньги для националистического формирования "Азов"*.*Организация признана террористической в РФ

https://ukraina.ru/20220917/1038820811.html

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новости, музыкант, олег скрипка, швейцария, концерт, фашизм