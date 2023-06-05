Репрессии против церкви: СБУ объявила подозрение харьковскому священнику - 05.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230605/1046919268.html
Репрессии против церкви: СБУ объявила подозрение харьковскому священнику
Репрессии против церкви: СБУ объявила подозрение харьковскому священнику - 05.06.2023 Украина.ру
Репрессии против церкви: СБУ объявила подозрение харьковскому священнику
Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело против священнослужителя канонической Украинской православной церкви (УПЦ), его заочно обвиняют в поддержке России, говорится в телеграм-канале ведомства 5 июня
2023-06-05T17:02
2023-06-05T17:06
новости
украина
упц
сбу
репрессии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103193/66/1031936609_0:0:3379:1901_1920x0_80_0_0_8b5ac54f1986da10a7d282d269708926.jpg
Следователи заочно сообщили задержанному о подозрении по части второй статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины "оправдание вооруженной агрессии РФ".По данным спецслужбы, священнослужитель находится в России.Гонения на УПЦ резко обострились после решения Министерства культуры Украины разорвать договор аренды с Киево-Печерской лаврой в столице – одним из древнейших православных монастырей в Восточной Европе.Как рассказала в интервью изданию Украина.ру экс-депутат Донецкого областного совета, профессор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Татьяна Мармазова, то что происходит сейчас в Донбассе и на Украине, это не просто война, это – цивилизационное противостояние.Это действительно война добра со злом, где фронт проходит по душе каждого из нас. Власть на Украине сама разжигает межрелигиозную ненависть в собственной стране, добавила она.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230528/1046602137.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103193/66/1031936609_465:0:3196:2048_1920x0_80_0_0_44e7eb4fba96d3fb61fd83a3d1574fcf.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, упц, сбу, репрессии
Новости, Украина, УПЦ, СБУ, репрессии

Репрессии против церкви: СБУ объявила подозрение харьковскому священнику

17:02 05.06.2023 (обновлено: 17:06 05.06.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкКрестный ход в Киеве
Крестный ход в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело против священнослужителя канонической Украинской православной церкви (УПЦ), его заочно обвиняют в поддержке России, говорится в телеграм-канале ведомства 5 июня
"Служба безопасности задокументировала подрывную деятельность еще одного настоятеля храма УПЦ в Харьковской области. Во время временной оккупации региона он поддержал российских захватчиков и на собственном примере призвал сделать это других местных жителей", - говорится в сообщении СБУ.
Следователи заочно сообщили задержанному о подозрении по части второй статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины "оправдание вооруженной агрессии РФ".
По данным спецслужбы, священнослужитель находится в России.
Гонения на УПЦ резко обострились после решения Министерства культуры Украины разорвать договор аренды с Киево-Печерской лаврой в столице – одним из древнейших православных монастырей в Восточной Европе.
Как рассказала в интервью изданию Украина.ру экс-депутат Донецкого областного совета, профессор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Татьяна Мармазова, то что происходит сейчас в Донбассе и на Украине, это не просто война, это – цивилизационное противостояние.
Это действительно война добра со злом, где фронт проходит по душе каждого из нас. Власть на Украине сама разжигает межрелигиозную ненависть в собственной стране, добавила она.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Западная Украина обзор - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
28 мая, 09:45Западная Украина за неделю
Западная Украина за минувшую неделю: Скандалы в окружении мэра Львова и репрессии против УПЦ на БуковинеКомпанию, связанную с фондом экс-заммэра Львова, власти Эстонии подозревают в растрате 1,5 миллиона евро средств, собранных эстонской благотворительной организацией под звучным названием Slava Ukraini.
 
НовостиУкраинаУПЦСБУрепрессии
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:45Польские наемники ВСУ заявили об участии в нападении на Белгородскую область
19:30Украинские войска перешли к наступлению "на некоторых направлениях" – Маляр
19:16Пашинян приехал к Эрдогану, ЕС успокоил Среднюю Азию, Румыния отрезвила Молдавию
18:58США расширили санкции против РФ
18:40Диверсионная сеть в РФ, "Леопарды" наступают. Итоги 5 июня на Украине
18:35Вашингтон планирует выделить Киеву 37 миллионов долларов на кибербезопасность
18:34"Красный хук". Запад хочет захватить Арктику, но боится России
18:12ВСУ пошли в наступление. О чём говорили эксперты 5 июня
18:08Минобороны Украины подтвердило наступательные действия ВСУ
18:02Николай Плавьюк: обитатель виртуальной реальности
17:53СМИ: Стало известно, у кого и за сколько можно купить освобождение от службы в ВСУ
17:43На Украине может появиться село в честь Залужного
17:25На Украине предрекли рост числа пенсионеров среди населения страны в два раза
17:23Говорить об успехе контрнаступления ВСУ "слишком рано" - Милли
17:10Ехал на помощь людям: белгородский врач попал под обстрел ВСУ
17:02Репрессии против церкви: СБУ объявила подозрение харьковскому священнику
17:02Германия не даёт крылатые ракеты, в Киев прибыл новый миротворец: что говорили об Украине в мире 5 июня
16:58"Сказали, что я нацист": украинский музыкант Скрипка пожаловался на отмену концерта в Швейцарии
16:56Генерал-майор Сергей Липовой об истощении сил ВСУ, начале наступления и возможных точках прорыва
16:49В Белгороде назвали число раненых после обстрелов приграничных районов украинской армией
Лента новостейМолния