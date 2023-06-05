https://ukraina.ru/20230605/1046919268.html

Репрессии против церкви: СБУ объявила подозрение харьковскому священнику

Репрессии против церкви: СБУ объявила подозрение харьковскому священнику - 05.06.2023 Украина.ру

Репрессии против церкви: СБУ объявила подозрение харьковскому священнику

Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело против священнослужителя канонической Украинской православной церкви (УПЦ), его заочно обвиняют в поддержке России, говорится в телеграм-канале ведомства 5 июня

2023-06-05T17:02

2023-06-05T17:02

2023-06-05T17:06

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Следователи заочно сообщили задержанному о подозрении по части второй статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины "оправдание вооруженной агрессии РФ".По данным спецслужбы, священнослужитель находится в России.Гонения на УПЦ резко обострились после решения Министерства культуры Украины разорвать договор аренды с Киево-Печерской лаврой в столице – одним из древнейших православных монастырей в Восточной Европе.Как рассказала в интервью изданию Украина.ру экс-депутат Донецкого областного совета, профессор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Татьяна Мармазова, то что происходит сейчас в Донбассе и на Украине, это не просто война, это – цивилизационное противостояние.Это действительно война добра со злом, где фронт проходит по душе каждого из нас. Власть на Украине сама разжигает межрелигиозную ненависть в собственной стране, добавила она.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20230528/1046602137.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, упц, сбу, репрессии