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Репрессии против церкви: СБУ объявила подозрение харьковскому священнику
Репрессии против церкви: СБУ объявила подозрение харьковскому священнику - 05.06.2023 Украина.ру
Репрессии против церкви: СБУ объявила подозрение харьковскому священнику
Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело против священнослужителя канонической Украинской православной церкви (УПЦ), его заочно обвиняют в поддержке России, говорится в телеграм-канале ведомства 5 июня
2023-06-05T17:02
2023-06-05T17:02
2023-06-05T17:06
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Следователи заочно сообщили задержанному о подозрении по части второй статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины "оправдание вооруженной агрессии РФ".По данным спецслужбы, священнослужитель находится в России.Гонения на УПЦ резко обострились после решения Министерства культуры Украины разорвать договор аренды с Киево-Печерской лаврой в столице – одним из древнейших православных монастырей в Восточной Европе.Как рассказала в интервью изданию Украина.ру экс-депутат Донецкого областного совета, профессор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Татьяна Мармазова, то что происходит сейчас в Донбассе и на Украине, это не просто война, это – цивилизационное противостояние.Это действительно война добра со злом, где фронт проходит по душе каждого из нас. Власть на Украине сама разжигает межрелигиозную ненависть в собственной стране, добавила она.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230528/1046602137.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, упц, сбу, репрессии
Новости, Украина, УПЦ, СБУ, репрессии
Репрессии против церкви: СБУ объявила подозрение харьковскому священнику
17:02 05.06.2023 (обновлено: 17:06 05.06.2023)
Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело против священнослужителя канонической Украинской православной церкви (УПЦ), его заочно обвиняют в поддержке России, говорится в телеграм-канале ведомства 5 июня
"Служба безопасности задокументировала подрывную деятельность еще одного настоятеля храма УПЦ в Харьковской области. Во время временной оккупации региона он поддержал российских захватчиков и на собственном примере призвал сделать это других местных жителей", - говорится в сообщении СБУ.
Следователи заочно сообщили задержанному о подозрении по части второй статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины "оправдание вооруженной агрессии РФ".
По данным спецслужбы, священнослужитель находится в России.
Гонения на УПЦ резко обострились после решения Министерства культуры Украины разорвать договор аренды с Киево-Печерской лаврой в столице – одним из древнейших православных монастырей в Восточной Европе.
Как рассказала в интервью изданию Украина.ру экс-депутат Донецкого областного совета, профессор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Татьяна Мармазова, то что происходит сейчас в Донбассе и на Украине, это не просто война, это – цивилизационное противостояние.
Это действительно война добра со злом, где фронт проходит по душе каждого из нас. Власть на Украине сама разжигает межрелигиозную ненависть в собственной стране, добавила она.
Полный текст интервью можно прочитать
здесь.