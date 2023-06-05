https://ukraina.ru/20230605/1046918295.html

В Белгороде назвали число раненых после обстрелов приграничных районов украинской армией

В Белгороде назвали число раненых после обстрелов приграничных районов украинской армией - 05.06.2023 Украина.ру

В Белгороде назвали число раненых после обстрелов приграничных районов украинской армией

32 мирных жителя с минно-взрывными ранениями в состоянии средней степени тяжести поступило в горбольницу №2 в Белгороде, сообщает телеграм-канал Readovka 5 июня со ссылкой на слова главврача Романа Проценко

2023-06-05T16:49

2023-06-05T16:49

2023-06-05T16:49

новости

белгородская область

обстрелы

всу

пострадавшие

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Все травмы достаточно тяжёлые – это осколочные ранения и контузии, поэтому некоторым пациентам понадобится протезирование, приводит Readovka слова главврача.Только за последние два дня из приграничных с Украиной населённых пунктов Белгородской области в горбольницу №2 в Белгороде поступило шесть пострадавших от обстрелов со стороны ВСУ мирных жителей, говорится в сообщении.На днях СМИ сообщали, что в результате террористических ударов по Белгородской области со стороны вооружённых сил Украины погибли две женщины.

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2023

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новости, белгородская область, обстрелы, всу, пострадавшие