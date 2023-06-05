В Белгороде назвали число раненых после обстрелов приграничных районов украинской армией - 05.06.2023 Украина.ру
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В Белгороде назвали число раненых после обстрелов приграничных районов украинской армией
В Белгороде назвали число раненых после обстрелов приграничных районов украинской армией - 05.06.2023 Украина.ру
В Белгороде назвали число раненых после обстрелов приграничных районов украинской армией
32 мирных жителя с минно-взрывными ранениями в состоянии средней степени тяжести поступило в горбольницу №2 в Белгороде, сообщает телеграм-канал Readovka 5 июня со ссылкой на слова главврача Романа Проценко
2023-06-05T16:49
2023-06-05T16:49
новости
белгородская область
обстрелы
всу
пострадавшие
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Все травмы достаточно тяжёлые – это осколочные ранения и контузии, поэтому некоторым пациентам понадобится протезирование, приводит Readovka слова главврача.Только за последние два дня из приграничных с Украиной населённых пунктов Белгородской области в горбольницу №2 в Белгороде поступило шесть пострадавших от обстрелов со стороны ВСУ мирных жителей, говорится в сообщении.На днях СМИ сообщали, что в результате террористических ударов по Белгородской области со стороны вооружённых сил Украины погибли две женщины.
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новости, белгородская область, обстрелы, всу, пострадавшие
Новости, Белгородская область, обстрелы, ВСУ, пострадавшие

В Белгороде назвали число раненых после обстрелов приграничных районов украинской армией

16:49 05.06.2023
 
© Пресс-служба губернатора Белгородской области / Перейти в фотобанкВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области
ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области
© Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в фотобанк
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32 мирных жителя с минно-взрывными ранениями в состоянии средней степени тяжести поступило в горбольницу №2 в Белгороде, сообщает телеграм-канал Readovka 5 июня со ссылкой на слова главврача Романа Проценко

"Всего в больнице лечатся 32 пострадавших белгородца, один из которых в тяжелом состоянии в реанимации. По словам Проценко, эти люди получили минно-взрывные ранения во время ударов украинских боевиков на минувшей неделе"

Все травмы достаточно тяжёлые – это осколочные ранения и контузии, поэтому некоторым пациентам понадобится протезирование, приводит Readovka слова главврача.
Только за последние два дня из приграничных с Украиной населённых пунктов Белгородской области в горбольницу №2 в Белгороде поступило шесть пострадавших от обстрелов со стороны ВСУ мирных жителей, говорится в сообщении.
На днях СМИ сообщали, что в результате террористических ударов по Белгородской области со стороны вооружённых сил Украины погибли две женщины.
Пожар на электроподстанции Шебекино (Белгородская область) после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
08:30
Шебекино на линии огня: бои реальные и информационныеВ конце минувшего месяца украинская армия резко увеличила интенсивность обстрелов приграничных районов Белгородской области, включая областной центр региона
 
НовостиБелгородская областьобстрелыВСУпострадавшие
 
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