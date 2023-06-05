В Белгороде назвали число раненых после обстрелов приграничных районов украинской армией
© Пресс-служба губернатора Белгородской области / Перейти в фотобанкВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области
© Пресс-служба губернатора Белгородской области
32 мирных жителя с минно-взрывными ранениями в состоянии средней степени тяжести поступило в горбольницу №2 в Белгороде, сообщает телеграм-канал Readovka 5 июня со ссылкой на слова главврача Романа Проценко
"Всего в больнице лечатся 32 пострадавших белгородца, один из которых в тяжелом состоянии в реанимации. По словам Проценко, эти люди получили минно-взрывные ранения во время ударов украинских боевиков на минувшей неделе"
Все травмы достаточно тяжёлые – это осколочные ранения и контузии, поэтому некоторым пациентам понадобится протезирование, приводит Readovka слова главврача.
Только за последние два дня из приграничных с Украиной населённых пунктов Белгородской области в горбольницу №2 в Белгороде поступило шесть пострадавших от обстрелов со стороны ВСУ мирных жителей, говорится в сообщении.
На днях СМИ сообщали, что в результате террористических ударов по Белгородской области со стороны вооружённых сил Украины погибли две женщины.