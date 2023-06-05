"Нащупав наши слабые места": Ходаковский сообщил о появлении на Донецком направлении "Леопардов" ВСУ - 05.06.2023 Украина.ру
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"Нащупав наши слабые места": Ходаковский сообщил о появлении на Донецком направлении "Леопардов" ВСУ
"Нащупав наши слабые места": Ходаковский сообщил о появлении на Донецком направлении "Леопардов" ВСУ - 05.06.2023 Украина.ру
"Нащупав наши слабые места": Ходаковский сообщил о появлении на Донецком направлении "Леопардов" ВСУ
В понедельник, 5 июня, основатель батальона "Восток" Александр Ходаковский сообщил, что ВСУ бросили в атаку "Леопарды", наращивая силы в районах Новодонецкого и Великоновоселовки Донецкого направления. Соответствующую публикацию он разместил в своем Телеграм-канале
2023-06-05T15:34
2023-06-05T15:34
новости
новости украины
украина
контрнаступление
атака
леопарды
александр ходаковский
донецкое направление
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В то же время украинские Телеграм-каналы сообщают, что Офис Президента Украины запретил спикерам Генштаба заявлять о наступательных действиях."Наш источник в ОП рассказал, что Офис Президента запретил спикерам Генштаба заявлять о наступательных действиях, из-за провала контрнаступления на флангах Бахмута, где ВСУ за месяц не смогло взять Клещеевку. Вот почему любые активные действия на фронте будут подаваться военными как провокация врага", - сообщает украинский Телеграм-канал "Резидент"."Больше заявлять, что контрнаступления нет нельзя. Просто так, ради разведки, такой козырь не используют", - комментирует ситуацию украинский Телеграм-канал "ЗеРада".При этом официальные представители ВСУ назвали сообщения о наступательных попытках Украины на Донецком направлении "фейком". А в Пентагоне заявили, что "внимательно следят" за атаками Киева внутри российских границ, и отметили, что допускают риск эскалации конфликта из-за них.Тем временем в отдельных российских СМИ появилась пока неподтвержденная информация о том, что на Донецком направлении уничтожено более 400 украинских боевиков, а также самоходная артиллерийская установка "Panzerhaubitze 2000" производства ФРГ.
https://ukraina.ru/20230605/1046907141.html
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новости, новости украины, украина, контрнаступление, атака, леопарды, александр ходаковский, донецкое направление
Новости, Новости Украины, Украина, контрнаступление, атака, леопарды, Александр Ходаковский, Донецкое направление

"Нащупав наши слабые места": Ходаковский сообщил о появлении на Донецком направлении "Леопардов" ВСУ

15:34 05.06.2023
 
© AP / Martin Meissner
- РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© AP / Martin Meissner
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В понедельник, 5 июня, основатель батальона "Восток" Александр Ходаковский сообщил, что ВСУ бросили в атаку "Леопарды", наращивая силы в районах Новодонецкого и Великоновоселовки Донецкого направления. Соответствующую публикацию он разместил в своем Телеграм-канале
"Ситуация на Новодонецком и левее в сторону Великоновоселовки тяжёлая. Противник, нащупав наши слабые места, наращивает усилия. Впервые на нашем тактическом участке увидели "Леопарды". Как я и предполагал вчера - почувствовав запах успеха, противник бросит в бой дополнительные силы. Только в районе Новодонецкого зафиксировано до тридцати единиц бронетехники", - написал Ходаковский.
В то же время украинские Телеграм-каналы сообщают, что Офис Президента Украины запретил спикерам Генштаба заявлять о наступательных действиях.
"Наш источник в ОП рассказал, что Офис Президента запретил спикерам Генштаба заявлять о наступательных действиях, из-за провала контрнаступления на флангах Бахмута, где ВСУ за месяц не смогло взять Клещеевку. Вот почему любые активные действия на фронте будут подаваться военными как провокация врага", - сообщает украинский Телеграм-канал "Резидент".
"Больше заявлять, что контрнаступления нет нельзя. Просто так, ради разведки, такой козырь не используют", - комментирует ситуацию украинский Телеграм-канал "ЗеРада".
При этом официальные представители ВСУ назвали сообщения о наступательных попытках Украины на Донецком направлении "фейком". А в Пентагоне заявили, что "внимательно следят" за атаками Киева внутри российских границ, и отметили, что допускают риск эскалации конфликта из-за них.
Тем временем в отдельных российских СМИ появилась пока неподтвержденная информация о том, что на Донецком направлении уничтожено более 400 украинских боевиков, а также самоходная артиллерийская установка "Panzerhaubitze 2000" производства ФРГ.
военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
13:29
ВСУ в ближайшее время усилят свои атаки на позиции Вооружённых сил России – СМИВСУ больше не могут откладывать своё контрнаступление, поэтому в ближайшее время от них стоит ожидать усиления атак на позиции Вооружённых сил России и ввода в бой основных резервов, так как ставки высоки и им нечего терять, считают авторы телеграм-канала "Рамзай"
 
НовостиНовости УкраиныУкраинаконтрнаступлениеатакалеопардыАлександр ХодаковскийДонецкое направление
 
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