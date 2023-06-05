https://ukraina.ru/20230605/1046914996.html

"Нащупав наши слабые места": Ходаковский сообщил о появлении на Донецком направлении "Леопардов" ВСУ

"Нащупав наши слабые места": Ходаковский сообщил о появлении на Донецком направлении "Леопардов" ВСУ - 05.06.2023 Украина.ру

"Нащупав наши слабые места": Ходаковский сообщил о появлении на Донецком направлении "Леопардов" ВСУ

В понедельник, 5 июня, основатель батальона "Восток" Александр Ходаковский сообщил, что ВСУ бросили в атаку "Леопарды", наращивая силы в районах Новодонецкого и Великоновоселовки Донецкого направления. Соответствующую публикацию он разместил в своем Телеграм-канале

2023-06-05T15:34

2023-06-05T15:34

2023-06-05T15:34

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В то же время украинские Телеграм-каналы сообщают, что Офис Президента Украины запретил спикерам Генштаба заявлять о наступательных действиях."Наш источник в ОП рассказал, что Офис Президента запретил спикерам Генштаба заявлять о наступательных действиях, из-за провала контрнаступления на флангах Бахмута, где ВСУ за месяц не смогло взять Клещеевку. Вот почему любые активные действия на фронте будут подаваться военными как провокация врага", - сообщает украинский Телеграм-канал "Резидент"."Больше заявлять, что контрнаступления нет нельзя. Просто так, ради разведки, такой козырь не используют", - комментирует ситуацию украинский Телеграм-канал "ЗеРада".При этом официальные представители ВСУ назвали сообщения о наступательных попытках Украины на Донецком направлении "фейком". А в Пентагоне заявили, что "внимательно следят" за атаками Киева внутри российских границ, и отметили, что допускают риск эскалации конфликта из-за них.Тем временем в отдельных российских СМИ появилась пока неподтвержденная информация о том, что на Донецком направлении уничтожено более 400 украинских боевиков, а также самоходная артиллерийская установка "Panzerhaubitze 2000" производства ФРГ.

https://ukraina.ru/20230605/1046907141.html

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