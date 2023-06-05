https://ukraina.ru/20230605/1046914996.html
"Нащупав наши слабые места": Ходаковский сообщил о появлении на Донецком направлении "Леопардов" ВСУ
"Нащупав наши слабые места": Ходаковский сообщил о появлении на Донецком направлении "Леопардов" ВСУ - 05.06.2023 Украина.ру
"Нащупав наши слабые места": Ходаковский сообщил о появлении на Донецком направлении "Леопардов" ВСУ
В понедельник, 5 июня, основатель батальона "Восток" Александр Ходаковский сообщил, что ВСУ бросили в атаку "Леопарды", наращивая силы в районах Новодонецкого и Великоновоселовки Донецкого направления. Соответствующую публикацию он разместил в своем Телеграм-канале
2023-06-05T15:34
2023-06-05T15:34
2023-06-05T15:34
новости
новости украины
украина
контрнаступление
атака
леопарды
александр ходаковский
донецкое направление
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В то же время украинские Телеграм-каналы сообщают, что Офис Президента Украины запретил спикерам Генштаба заявлять о наступательных действиях."Наш источник в ОП рассказал, что Офис Президента запретил спикерам Генштаба заявлять о наступательных действиях, из-за провала контрнаступления на флангах Бахмута, где ВСУ за месяц не смогло взять Клещеевку. Вот почему любые активные действия на фронте будут подаваться военными как провокация врага", - сообщает украинский Телеграм-канал "Резидент"."Больше заявлять, что контрнаступления нет нельзя. Просто так, ради разведки, такой козырь не используют", - комментирует ситуацию украинский Телеграм-канал "ЗеРада".При этом официальные представители ВСУ назвали сообщения о наступательных попытках Украины на Донецком направлении "фейком". А в Пентагоне заявили, что "внимательно следят" за атаками Киева внутри российских границ, и отметили, что допускают риск эскалации конфликта из-за них.Тем временем в отдельных российских СМИ появилась пока неподтвержденная информация о том, что на Донецком направлении уничтожено более 400 украинских боевиков, а также самоходная артиллерийская установка "Panzerhaubitze 2000" производства ФРГ.
https://ukraina.ru/20230605/1046907141.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, украина, контрнаступление, атака, леопарды, александр ходаковский, донецкое направление
Новости, Новости Украины, Украина, контрнаступление, атака, леопарды, Александр Ходаковский, Донецкое направление
"Нащупав наши слабые места": Ходаковский сообщил о появлении на Донецком направлении "Леопардов" ВСУ
В понедельник, 5 июня, основатель батальона "Восток" Александр Ходаковский сообщил, что ВСУ бросили в атаку "Леопарды", наращивая силы в районах Новодонецкого и Великоновоселовки Донецкого направления. Соответствующую публикацию он разместил в своем Телеграм-канале
"Ситуация на Новодонецком и левее в сторону Великоновоселовки тяжёлая. Противник, нащупав наши слабые места, наращивает усилия. Впервые на нашем тактическом участке увидели "Леопарды". Как я и предполагал вчера - почувствовав запах успеха, противник бросит в бой дополнительные силы. Только в районе Новодонецкого зафиксировано до тридцати единиц бронетехники", - написал
Ходаковский.
В то же время украинские Телеграм-каналы сообщают, что Офис Президента Украины запретил спикерам Генштаба заявлять о наступательных действиях.
"Наш источник в ОП рассказал, что Офис Президента запретил спикерам Генштаба заявлять о наступательных действиях, из-за провала контрнаступления на флангах Бахмута, где ВСУ за месяц не смогло взять Клещеевку. Вот почему любые активные действия на фронте будут подаваться военными как провокация врага", - сообщает украинский Телеграм-канал "Резидент".
"Больше заявлять, что контрнаступления нет нельзя. Просто так, ради разведки, такой козырь не используют", - комментирует ситуацию украинский Телеграм-канал "ЗеРада".
При этом официальные представители ВСУ назвали сообщения о наступательных попытках Украины на Донецком направлении "фейком". А в Пентагоне заявили, что "внимательно следят" за атаками Киева внутри российских границ, и отметили, что допускают риск эскалации конфликта из-за них.
Тем временем в отдельных российских СМИ появилась пока неподтвержденная информация о том, что на Донецком направлении уничтожено более 400 украинских боевиков, а также самоходная артиллерийская установка "Panzerhaubitze 2000" производства ФРГ.