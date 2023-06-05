https://ukraina.ru/20230605/1046905480.html

Владимир Козин: Россия должна быть готова первой нанести ядерный удар по вражеским государствам

Владимир Козин: Россия должна быть готова первой нанести ядерный удар по вражеским государствам - 05.06.2023 Украина.ру

Владимир Козин: Россия должна быть готова первой нанести ядерный удар по вражеским государствам

Несмотря на то, что Россия не сразу ответила на нарушения НАТО наших красных линий, Вашингтон и Киев много раз пожалели об этом, потому что получают сокрушительный удар возмездия, считает политолог, член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин

2023-06-05T14:48

2023-06-05T14:48

2023-06-05T16:40

интервью

нато

красные линии

вс рф

вкс

всу

владимир зеленский

авиация

ядерное оружие

мирный план

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/11/1037787631_68:8:858:452_1920x0_80_0_0_99e167dd96cdf70bccb0b296f103d881.jpg

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру. — Владимир Петрович, с точки зрения американских политиков и военных, бездействие российского руководства в отношении Запада, который перешел красные линии, расценивается в США как сигнал к тому, что можно и дальше все барьеры нарушать, русские ничего не будут предпринимать. Кстати, подобная точка зрения наблюдается и у нашего населения. Как Россия должна реагировать? Что вы думаете об этом?— Ваш вопрос, как я понял, касается красных линий России, которые она проводит с целью предупреждения о готовности оказать мощное противодействие неспровоцированной вооруженной агрессии Украины и НАТО против российского государства.— Да, правильно.— Очевидно, что при проведении данных линий следует придерживаться двух ключевых принципов. Во-первых, не обозначать их публично слишком часто даже по крупным поводам.Во-вторых, реализовывать на деле и основательно свои предупреждения о ликвидации возникших новых угроз безопасности России, если конкретные красные линии были обозначены. И желательно реагировать без проволочек. Но если подобные угрозы остаются только в виде политических заявлений, то есть не подкрепленных силовой реакцией с российской стороны, то они девальвируются. Государства-агрессоры привыкают к ним. У них создается твердое убеждение, что никаких дополнительных военных акций России на их злонамеренные действия ожидать не стоит.В руководящих американских кругах напрасно полагают, что они и их ближайшие союзники по НАТО смогут запросто игнорировать российские красные линии. Хотя некоторые из этих линий они сознательно переступили, игнорируя предупреждения Москвы, которая не смогла моментально ответить на их нарушения по целому ряду причин. Но постепенно по всем из них и Вашингтон, а в еще большей степени Киев много раз пожалели, когда понадеялись на свою безнаказанность в результате неверной трактовки и получали сокрушительный удар возмездия.Со временем, по мере появления у Вооруженных сил России (ВС РФ) более новых и перспективных вооружений, такие разочарования у американских, натовских и украинских так называемых стратегов будут возникать все чаще и чаще. Если они не будут учитывать слово caveat [с латинского — «предупреждение, основанное на опыте». — Авт.].— Все ли свои ранее обозначенные красные линии российская сторона оставила без внимания?— Нет, не все. Раньше, например, российские Вооруженные силы не уничтожали крупные военные склады, заваленные по крышу американско-натовскими тяжелыми вооружениями и боеприпасами к ним. Теперь их уничтожение высокоточными и мощными ударными средствами стало стабильной практикой. От таких хранилищ остается пустая территория. Прежде мало российских ударов наносилось по стратегическим командно-штабным структурам ВСУ. Но в последнее время это повторилось многократно и весьма успешно.Даже западные СМИ признали гибель многих высокопоставленных военных из ряда государств трансатлантического альянса, заседавших в таких структурах и науськивавших Киев на эскалацию агрессии против России. Не учли ни в Киеве, ни в НАТО, ни в Евросоюзе, что Россия все же задействует тяжелые стратегические бомбардировщики с дальнобойными обычными осколочно-фугасными ракетами большой ударной мощности. Проспали. Но процесс пошел.— Нужно ли Москве проводить еще какие-то новые специфические красные линии?— Думаю, что нужно. Скажем, предвосхищая поставку в украинские военно-воздушные силы американских истребителей-бомбардировщиков F-16 (кстати говоря, отдельные типы которых являются сертифицированными носителями тактического ядерного оружия) следует аккуратно, но сильно предупредить военно-политическое руководство Украины и НАТО о том, что все они однозначно будут уничтожены на украинских аэродромах базирования и в небе Украины.Нужно параллельно предупредить государства-агрессоры альянса, что все их самолеты военно-транспортной авиации, в том числе доставляющие тяжелую военную технику и боеприпасы для ВСУ, будут уничтожаться сразу, как только они войдут в украинское воздушное пространство. Этим займутся Воздушно-космические силы России [далее — ВСК России]. Важно одновременно предупредить Киев и штаб-квартиру альянса в Брюсселе о введении так называемой бесполетной зоны в небе Украины над всей контролируемой ею национальной территорией.Одновременно думаю, что в целом ряде случаев Россия вполне может обойтись и без красных предупредительных линий и действовать сразу по мере появления новых вызовов и угроз, не предупреждая врага.— Должна ли Россия нанести удар (ядерный или неядерный) по наиболее активным участникам агрессии, входящим в НАТО, например, по Великобритании и Польше, а также по Брюсселю — чтобы показать силу, чтобы неповадно было?— Под Брюсселем, очевидно, понимается потенциальный силовой удар по огромной штаб-квартире военного блока, расположенной в районе Эвере на окраине бельгийской столицы? А не по Бельгии как стране? Верно?— Именно так.— Думаю, что в нынешней ситуации не стоит наносить ни первый ракетно-ядерный, ни первый удар с использованием неядерных, обычных вооружений. Если Россия быстро уничтожит военную машину Украины, а также добьется ее демилитаризации и денацификации, сохранения на веки вечные ее внеблокового статуса, а также в качестве государства, которое никогда больше не будет угрожать России, ее союзникам и друзьям, то в таких ударах с российской стороны не будет никакой необходимости. Подобные удары — как ядерный, так и неядерный — спровоцируют не просто ракетно-ядерную войну. А комбинированную войну с тремя составляющими: с ракетно-ядерными, ракетно-противоракетными и космическими ударными системами.Но если США и НАТО нанесут по России, ее союзникам и друзьям первый ракетно-ядерный удар, то, разумеется, ее мощные ядерные Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) и семь видов гиперзвуковых перспективных высокоточных систем ответят агрессору, как говорят, по полной программе. И, причем, по всем государствам Североатлантического союз, которые вместе с Украиной развязали вооруженную агрессию против Российской Федерации, в ходе которой с апреля 2014 года уже погибло 20 тысяч мирных граждан и разрушены десятки тысяч жилых домов и объектов социальной и иной инфраструктуры. Россия ответит и по тем странам, которые все шлют и шлют смертоносные виды вооружений для уничтожения и русских, и украинцев. Такое не прощается и не забывается.— В одной из наших бесед вы упоминали о теории нанесения первого ядерного удара России (как у американцев с 1945 года). Расскажите об этом подробнее, зачем нам это и что дает?— Действительно, у Соединенных Штатов уже почти 80 лет в их ядерной стратегии остается установка нанесения первого ядерного удара. В первую очередь, по России и КНР и при наличии 14 оснований, половина которых может трактоваться Вашингтоном произвольно. Например, в случае изменения геополитической обстановки, США будут определять их самостоятельно. У России после появления ракетно-ядерного оружия (оно изначально было создано в СССР в 1949 году) имеется стратегия ответно-встречного ядерного удара.Хотя до начала украинско-натовской агрессии: сначала против Донбасса (с 13 апреля 2014 года), а затем и против России (с 5 октября 2022 года после вхождения в ее состав четырех новых территорий) я не был сторонником использования ракетно-ядерного оружия в первом ударе или его применения вообще кем бы то ни было. Но в нынешней обстановке уже стал убежденным приверженцем мнения о необходимости перехода России на стратегию нанесения первого ядерного удара по враждебным ядерным государствам. А может быть и по неядерным — в зависимости от их агрессивности.Вы правильно поставили вопрос: зачем нам это и что это дает. Во-первых, это позволит нам не пропустить первый ракетно-ядерный удар со стороны США и их ядерных союзников Великобритании и Франции. Во-вторых, это сбалансирует перманентную угрозу ракетно-ядерного нападения со стороны ядерной тройки НАТО, главный участник которой — Соединенные Штаты — уже давно сконцентрировали ракетно-ядерные вооружения стратегического и тактического назначения в зонах "передового базирования" близ территории Российской Федерации, ее союзников и друзей.В-третьих, это ослабит степень повышения Вашингтоном качественных характеристик своих стратегических наступательных ядерных и тактических ядерных вооружений, а также несколько нивелирует стратегию ядерного сдерживания и ядерные планы США, о чем 2 июня этого года публично объявил в американской Ассоциации по контролю над вооружениями советник президента США национальной безопасности Джек Салливан.И последнее — это в гораздо большей степени укрепит военно-политическую опору российского ракетно-ядерного и иного сдерживания потенциальных агрессоров.— Эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук в интервью изданию Украина.ру отметил, что мертвый Зеленский будем удобен всем: и Западу, и России. А вы что думаете? Нужно избавиться от Зеленского? Как это поможет?— Добровольное и инициативное отрешение Зеленского от должностей президента и верховного главнокомандующего ВС страны или уход в отставку "по совету" Соединенных Штатов и НАТО остановили бы вооруженную агрессию против России, о масштабах которой я говорил ранее. Почему бы не попробовать и Москве посоветовать главным кураторам Зеленского реализовать второй вариант?Думаю, что скорейшая замена Зеленского другим неагрессивным, адекватным и реалистическим лидером, не связывающим себя с идеологией неонацизма, бандеризма и притеснения православного христианства радикально оздоровила бы военно-политическую обстановку и восстановила бы довольно продуктивные в прошлом торгово-экономические, финансовые и культурные связи в Европе и в мире в целом. Даже, если предположить, что российская сторона получит отказ из Вашингтона и натовских столиц на изложенную инициативу, ее все равно надо попробовать продвинуть по дипломатическим каналам, то есть не через СМИ.— Вы общаетесь в различных политических и военных кулуарах. Расскажите, нам по секрету, рассматривает ли сейчас Россия мирный план урегулирования конфликта на Украине?— Российская Федерация имеет свой национальный план полного прекращения агрессии Украины и НАТО против российского государства. На днях он был повторен заместителем министра иностранных дел Михаилом Галузиным, что нашло отражение в СМИ, а также было прокомментировано в Киеве, правда в весьма негативном ключе. Москва также осведомлена и в целом положительно реагирует на так называемые мирные планы других государств Земли, хотя признает, что многие из них не учитывают современные реалии и развитие обстановки на Украине и даже ведут к затягиванию этой внешней агрессии.— Какое место там отведено киевскому режиму?— Важно дать четкую официальную квалификацию действий Украины и НАТО против России. Например, признать начало "вооруженной агрессии Украины против ДНР и ЛНР" с 13 апреля 2014 года (начало "антитеррористической операции" украинского режима против двух республик Донбасса, а по сути развязывание против них именно агрессии и политики геноцида против его граждан), а "вооруженной агрессии Украины и НАТО против России" — с 5 октября 2022 года. Пояснение по этой дате я давал выше.Всякие другие термины, например: украинский конфликт или кризис, противостояние или гражданская война между Украиной и Россией ставят на одну доску агрессора и жертву агрессии, а также исключают НАТО как организацию, активно и многопрофильно участвующую в названной агрессии на стороне Киева.— Что необходимо обязательно включить в мирный план по Украине?— Мне представляется, что российская сторона должна дополнить официальную позицию нашего государства по политическому урегулированию ситуации, связанной с вооруженной агрессией Украины и НАТО против России, пунктом о полной компенсации украинской стороной многочисленным жертвам среди гражданского населения России, убитым и раненным украинскими Вооруженными Силами и спецслужбами, а также расходов на восстановление разрушенных и поврежденных ими зданий жилого фонда и различных объектов социальной, энергетической, транспортной и иной инфраструктуры за период с апреля 2014 года по настоящее время.Имеется также предложение, которое не относится к мирным инициативам, но, тем не менее, является важным. Государственная Дума отдельно или совместно с Советом Федерации могли бы принять решение о квалификации Украины как "террористическое государство" с учетом многочисленных актов индивидуального и массового террора, уже осуществленных украинскими Вооруженными силами и спецслужбами против граждан России, ее социально-значимой и иной инфраструктуры.В целом считаю, что нашу политическую и информационно-разъяснительную работу в связи агрессией Украины и НАТО против России надо основательно и качественно усилить.

https://ukraina.ru/20221116/1040897960.html

https://ukraina.ru/20230518/1046324181.html

https://ukraina.ru/20230530/1046691276.html

https://ukraina.ru/20230518/1046304000.html

https://ukraina.ru/20230530/1046732371.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, нато, красные линии, вс рф, вкс, всу, владимир зеленский, авиация, ядерное оружие, мирный план, киевский режим, агрессия