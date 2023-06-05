https://ukraina.ru/20230605/1046904738.html

Бельгийское расследование, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 5 июня

Бельгийское расследование, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 5 июня - 05.06.2023 Украина.ру

Бельгийское расследование, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 5 июня

Украинские военные наносят удары по регионам России. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо подтвердил проведение расследование касательно использования бельгийского оружия во время рейда ВСУ в Белгородскую область

2023-06-05T13:00

2023-06-05T13:00

2023-06-05T13:00

хроники

эксклюзив

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 52 удара по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 35 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, на горловском 17 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 мм, выпустив 330 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы пяти населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский, Центрально-Городской районы), столица Донецк (Куйбышевский, Киевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Александровка, Старомихайловка."За прошедшие сутки поступили сведения о ранении гражданского лица – женщины, в Центрально-Городском районе Горловки", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 19 жилых домостроений в Куйбышевском, Кировском и Киевском районах Донецка, Никитовском и Центрально-Городском районе Горловки, Старомихайловке, а также 1 объект гражданской инфраструктуры.На следующий день обстрелы продолжились. Так, к полудню по Куйбышевскому, Киевскому и Петровскому районам Донецка выпустили в общей сложности 15 снарядов калибром 155 мм и 14 ракет из РСЗО, по Никитовскому району Горловки — 26 снарядов калибром 155 мм и 5 ракет из РСЗО, по Червоногвардейскому району Макеевки — 10 снарядов калибром 155 мм, по Ясиноватой — 13 снарядов калибром 155 мм."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 5 июня по состоянию на 12:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики — Ясиноватая: по ул. Мира, 16 ранена женщина 1957 года рождения", - отмечалось в сообщении представительства.Утром 5 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстрелах региона за минувшие сутки."В Белгородском районе по селу Нечаевка выпущено 6 артиллерийских снарядов. Пострадавших и повреждений нет. В селе Драгунское противник сбросил 2 самодельных взрывных устройства с беспилотников. Никто не пострадал, поврежден один из энергетических объектов. В результате работы ПВО один из осколков упал на участок автодороги в поселке Разумное. В это время по дороге проезжал автомобиль. Есть один пострадавший, мужчина с осколочным ранением поясничного отдела доставлен в больницу, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Также в Разумном пострадала теплица – повреждено остекление и система отопления. В селе Нижний Ольшанец повреждена калитка одного домовладения, в селе Стрелецкое – кровля одного из домов", - отметил он.Также в Борисовском районе украинские военные из миномёта обстреляли село Казачье Рудченское. Пострадавших и разрушений нет."В Валуйском городском округе 10 миномётных снарядов выпущено по селу Вериговка. Никто не пострадал, разрушений нет. В Волоконовском районе за прошедшие сутки зафиксировано 9 прилётов. 3 из них пришлись по хутору Старый, 6 – по селу Тишанка. Били из миномёта. Пострадавших нет. В Тишанке поврежден стеклопакет в одном домовладении", - рассказал Гладков.Также, по его словам, в Грайворонском горокруге по селу Глотово выпущено 14 минометных снарядов. Пострадавших и разрушений нет. В селе Козинка зафиксировано 11 прилётов. Били из миномёта. Никто не пострадал, сгорел сарай в одном из домовладений. По территории КПП выпущено 9 миномётных снарядов. Никто не пострадал, разрушений нет."По Шебекинскому городскому округу выпущено 611 единиц различных боеприпасов. Пострадавших нет. В городе Шебекино имеются многочисленные повреждения модулей центрального рынка, коммерческих объектов, промышленного предприятия. Количество разрушенных и повреждённых домовладений и автомобилей уточняется. По селам Графовка и Безлюдовка выпущено 3 и 2 артиллерийских снаряда соответственно. Пострадавших и разрушений нет. В селе Муром зафиксировано 140 прилётов. Обстрелы велись с помощью РСЗО "Град", миномёта и ствольной артиллерии. Количество повреждённых домовладений и автомобилей уточняется, один дом имеет значительные повреждения. В селе Новая Таволжанка зафиксировано 185 прилётов. Повреждена кровля многоквартирного дома, территория центральной площади, учреждение культуры. По хуторам Панков и Стадников выпущено 5 и 11 минометных снарядов соответственно. Никто не пострадал, разрушений нет. На территории городского округа был осуществлен заход вражеской ДРГ. Украинские террористы хотели переправиться через реку в районе села Новая Таволжанка, однако наши военнослужащие их остановили", - также сообщил Гладков.Как сообщил мэр Стаханова Сергей Жевлаков, украинские войска в ночь на понедельник обстреляли город Ирмино в Луганской Народной Республике."Пятого июня около 3.00 часов ночи территория город Ирмино подвергся артобстрелу", - написал Жевлаков в своём телеграм-канале.По его словам, в результате обстрела перебит газопровод на одной из улиц."Жертв и пострадавших среди мирного населения нет. Специалисты газовой службы в оперативном порядке устранили повреждение газопровода. Газ населению подается", - указал мэр Стаханова.До этого мэр Первомайска Сергей Колягин заявил, что украинские войска в ночь на понедельник два раза обстреляли его город, применив, предположительно, ракеты HIMARS. По предварительной информации жертв и пострадавших нет.Как сообщила администрация Новокаховского городского округа, десять населённых пунктов Херсонской области подверглись обстрелам со стороны украинских войск за минувшие сутки."Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области", – указывалось в сообщении.По информации администрации, по Новой Каховке, Каховке, Подстепному, Каиру, Горностаевке, Голой Пристани, Алешкам, Солонцам, Казачьим Лагерям и Сагам было выпущено в общей сложности 86 артиллерийских снарядов."Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется", - сообщила администрация.Как заявил в комментарии РИА "Новости" глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, ВСУ усилили обстрелы региона."Обстрелы тыловых районов области увеличены кратно. Используются ракеты Storm Shadow и "Точка-У". Их запускают в больших количествах, а значит боеприпасы у украинских боевиков и террористов есть в достаточном количестве", - заявил Рогов.По его словам, удары наносятся по объектам транспортной логистики и гражданской инфраструктуре.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Бельгийское расследованиеБельгия обратится к Украине за разъяснениями по поводу сообщений о том, что винтовки бельгийского производства использовались украинскими военными во время рейда в Белгородскую область, заявил 5 июня бельгийский премьер-министр Александр Де Кроо."Наше министерство обороны и его разведывательные органы начали расследование и просят предоставить информацию, чтобы определить, что именно произошло", – заявил де Кроо в эфире бельгийской радиостанции Radio 1.Он подчеркнул, что Европа поставляет Украине оружие с рядом условий."Наше оружие, которое поставляется на Украину, предназначено исключительно для оборонительных целей на украинской территории. Эти правила распространяются на бельгийское оружие и оружие других европейских стран. Мы просим украинцев прояснить ситуацию", – отметил он.Де Кроо отказался комментировать возможные последствия, если эти сообщения подтвердятся."Сначала давайте попытаемся установить факты: относится ли это оружие к тому, которое было передано Украине Бельгией для обороны. <…> Я не хочу пока отвечать на гипотетические вопросы, но есть четкие правила использования бельгийского вооружения", – заявил бельгийский премьер-министр.Ранее, 3 июня, американское издание The Washington Post со ссылкой на разведывательные данные сообщила, что украинские военнослужащие из "Русского добровольческого корпуса"* и легиона "Свобода России"* и в конце мая вторгшиеся в Белгородскую область, пользовались по меньшей мере четырьмя тактическими транспортными средствами, переданными ранее Украине западными государствами, в том числе и Бельгией.В частности, они применяли винтовки производства Бельгии и Чехии и как минимум один противотанковый комплекс АТ-4, который используется Вооруженными силами США и западных стран. По информации, полученной изданием от американских наёмников, воюющих в украинских подразделениях, винтовки BREN и SCAR выдаются украинским военным и боевикам.Ранее об этом же сообщали российские СМИ и органы власти. Среди использованного украинскими диверсантами вооружения было и бельгийское оружие.Ранее Бельгия сообщала о поставках Украине штурмовых винтовок для сил специального назначения SCAR, ракет производства США класса "воздух — воздух" AIM-120, ручных противотанковых гранатометов M72, противотанковых боеприпасов и автоматического оружия местного производства. Кроме того, Бельгия намеревалась направить Киеву бронетехнику и грузовые автомобили.* - запрещённые в РФ организации

https://ukraina.ru/20230605/1046892740.html

https://ukraina.ru/20230604/1046885251.html

https://ukraina.ru/20230604/1046880391.html

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2023

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив