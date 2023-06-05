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Кремль позитивно оценивает заявление США о готовности к диалогу с РФ – Песков

Кремль позитивно оценивает заявление США о готовности к диалогу с РФ – Песков - 05.06.2023 Украина.ру

Кремль позитивно оценивает заявление США о готовности к диалогу с РФ – Песков

В Кремле назвали важным и позитивным заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о готовности к диалогу с Россией о контроле над ядерными вооружениями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 5 июня в ходе брифинга

2023-06-05T12:56

2023-06-05T12:56

2023-06-05T12:56

новости

снв-3

сша

россия

дмитрий песков

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Он добавил, что Россия открыта к диалогу, но ориентироваться на заявления в прессе очень сложно."Россия остается открытой к диалогу, и мы считаем это чрезвычайно важным, но нужно сначала понять, как формулируется это предложение. Потому что, конечно, в таких важных и чувствительных вопросах ориентироваться на заявление в прессе очень сложно, тем более когда мы переживаем такой, наверное, острейший дефицит взаимного доверия в наших двусторонних отношениях", - подчеркнул Песков.Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора.Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отмечал, что предпосылки к разговору о Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) возникнут лишь в случае отказа США от враждебной политики по отношению к РФ.В МИД РФ отмечали, что все уведомления между РФ и США по договору о СНВ приостановлены, в то же время решение США не передавать уведомления по ДСНВ - это злостное невыполнение договора, так как официально они не приостанавливали участие в нем.

https://ukraina.ru/20230221/1043811273.html

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новости, снв-3, сша, россия, дмитрий песков