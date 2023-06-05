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Кремль позитивно оценивает заявление США о готовности к диалогу с РФ – Песков
Кремль позитивно оценивает заявление США о готовности к диалогу с РФ – Песков - 05.06.2023 Украина.ру
Кремль позитивно оценивает заявление США о готовности к диалогу с РФ – Песков
В Кремле назвали важным и позитивным заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о готовности к диалогу с Россией о контроле над ядерными вооружениями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 5 июня в ходе брифинга
2023-06-05T12:56
2023-06-05T12:56
2023-06-05T12:56
новости
снв-3
сша
россия
дмитрий песков
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Он добавил, что Россия открыта к диалогу, но ориентироваться на заявления в прессе очень сложно."Россия остается открытой к диалогу, и мы считаем это чрезвычайно важным, но нужно сначала понять, как формулируется это предложение. Потому что, конечно, в таких важных и чувствительных вопросах ориентироваться на заявление в прессе очень сложно, тем более когда мы переживаем такой, наверное, острейший дефицит взаимного доверия в наших двусторонних отношениях", - подчеркнул Песков.Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора.Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отмечал, что предпосылки к разговору о Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) возникнут лишь в случае отказа США от враждебной политики по отношению к РФ.В МИД РФ отмечали, что все уведомления между РФ и США по договору о СНВ приостановлены, в то же время решение США не передавать уведомления по ДСНВ - это злостное невыполнение договора, так как официально они не приостанавливали участие в нем.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, снв-3, сша, россия, дмитрий песков
Кремль позитивно оценивает заявление США о готовности к диалогу с РФ – Песков
В Кремле назвали важным и позитивным заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о готовности к диалогу с Россией о контроле над ядерными вооружениями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 5 июня в ходе брифинга
"Это важное и позитивное заявление господина Салливана.Разумеется, мы рассчитываем, что оно будет подкреплено де-факто шагами по дипломатическим каналам, и затем уже можно будет рассматривать предлагаемые форматы диалога", - сказал Песков.
Он добавил, что Россия открыта к диалогу, но ориентироваться на заявления в прессе очень сложно.
"Россия остается открытой к диалогу, и мы считаем это чрезвычайно важным, но нужно сначала понять, как формулируется это предложение. Потому что, конечно, в таких важных и чувствительных вопросах ориентироваться на заявление в прессе очень сложно, тем более когда мы переживаем такой, наверное, острейший дефицит взаимного доверия в наших двусторонних отношениях", - подчеркнул Песков.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора.
Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.
Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отмечал, что предпосылки к разговору о Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) возникнут лишь в случае отказа США от враждебной политики по отношению к РФ.
В МИД РФ отмечали, что все уведомления между РФ и США по договору о СНВ приостановлены, в то же время решение США не передавать уведомления по ДСНВ - это злостное невыполнение договора, так как официально они не приостанавливали участие в нем.