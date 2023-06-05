Украинского командира поймали на контрабандое запрещенных веществ с помощью волонтерских БПЛА - 05.06.2023 Украина.ру
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Украинского командира поймали на контрабандое запрещенных веществ с помощью волонтерских БПЛА
Украинского командира поймали на контрабандое запрещенных веществ с помощью волонтерских БПЛА - 05.06.2023 Украина.ру
Украинского командира поймали на контрабандое запрещенных веществ с помощью волонтерских БПЛА
Командир 101-ой бригады теробороны из Закарпатья использует беспилотники самолётного типа для контрабанды сигарет и наркотиков в регион, а также заново отправляет контуженных бойцов на фронт, сообщил телеграм-канал "Укропский Фреш" 5 июня
2023-06-05T12:51
2023-06-05T12:51
новости
украина
тероборона
контрабанда
наркотики
сигареты
потери
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На фоне этого, родственники тех людей, которые состояли или состоят в рядах бригады, говорят о многочисленных потерях среди личного состава этого вооружённого формирования, а контуженных солдат заново отправляют на фронт, отметили авторы телеграм-канала.Это подразделение участвовало в боях в Артёмовске, после чего не было выведено в пункт постоянной дислокации, а вместо этого его перебросили в Авдеевку, добавили в сообщении.
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новости, украина, тероборона, контрабанда, наркотики, сигареты, потери
Новости, Украина, тероборона, контрабанда, наркотики, сигареты, потери

Украинского командира поймали на контрабандое запрещенных веществ с помощью волонтерских БПЛА

12:51 05.06.2023
 
© Фото : Фото очевидца из соцсетейБПЛА, упавший в Ногинске
БПЛА, упавший в Ногинске - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© Фото : Фото очевидца из соцсетей
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Командир 101-ой бригады теробороны из Закарпатья использует беспилотники самолётного типа для контрабанды сигарет и наркотиков в регион, а также заново отправляет контуженных бойцов на фронт, сообщил телеграм-канал "Укропский Фреш" 5 июня
"Украинские правоохранители разоблачили боевиков бригады, которые, используя "волонтерские" БпЛА, организовали контрабанду сигарет и наркотиков в Закарпатье!", – говорится в сообщении.
На фоне этого, родственники тех людей, которые состояли или состоят в рядах бригады, говорят о многочисленных потерях среди личного состава этого вооружённого формирования, а контуженных солдат заново отправляют на фронт, отметили авторы телеграм-канала.
Это подразделение участвовало в боях в Артёмовске, после чего не было выведено в пункт постоянной дислокации, а вместо этого его перебросили в Авдеевку, добавили в сообщении.
ВСУ разрушенная деревня село населенный пункт оружие военнослужащий украинский - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня 2022, 16:38
Ужасы теробороны, ВСУ нужна помощь от СССР: что говорили об Украине в мире 9 июняРесурсы украинской стороны иссякают: бойцы отрядов теробороны бегут с позиций из-за ужасной обстановки, а запасы вооружений советского производства, которыми умеют пользоваться ВСУ, заканчиваются. И резервов не осталось даже у многих стран Евросоюза
 
НовостиУкраинатероборонаконтрабанданаркотикисигаретыпотери
 
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