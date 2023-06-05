Украинского командира поймали на контрабандое запрещенных веществ с помощью волонтерских БПЛА
© Фото : Фото очевидца из соцсетейБПЛА, упавший в Ногинске
© Фото : Фото очевидца из соцсетей
Командир 101-ой бригады теробороны из Закарпатья использует беспилотники самолётного типа для контрабанды сигарет и наркотиков в регион, а также заново отправляет контуженных бойцов на фронт, сообщил телеграм-канал "Укропский Фреш" 5 июня
"Украинские правоохранители разоблачили боевиков бригады, которые, используя "волонтерские" БпЛА, организовали контрабанду сигарет и наркотиков в Закарпатье!", – говорится в сообщении.
На фоне этого, родственники тех людей, которые состояли или состоят в рядах бригады, говорят о многочисленных потерях среди личного состава этого вооружённого формирования, а контуженных солдат заново отправляют на фронт, отметили авторы телеграм-канала.
Это подразделение участвовало в боях в Артёмовске, после чего не было выведено в пункт постоянной дислокации, а вместо этого его перебросили в Авдеевку, добавили в сообщении.
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