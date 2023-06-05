https://ukraina.ru/20230605/1046897516.html

Украинского командира поймали на контрабандое запрещенных веществ с помощью волонтерских БПЛА

Украинского командира поймали на контрабандое запрещенных веществ с помощью волонтерских БПЛА - 05.06.2023 Украина.ру

Украинского командира поймали на контрабандое запрещенных веществ с помощью волонтерских БПЛА

Командир 101-ой бригады теробороны из Закарпатья использует беспилотники самолётного типа для контрабанды сигарет и наркотиков в регион, а также заново отправляет контуженных бойцов на фронт, сообщил телеграм-канал "Укропский Фреш" 5 июня

2023-06-05T12:51

2023-06-05T12:51

2023-06-05T12:51

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украина

тероборона

контрабанда

наркотики

сигареты

потери

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На фоне этого, родственники тех людей, которые состояли или состоят в рядах бригады, говорят о многочисленных потерях среди личного состава этого вооружённого формирования, а контуженных солдат заново отправляют на фронт, отметили авторы телеграм-канала.Это подразделение участвовало в боях в Артёмовске, после чего не было выведено в пункт постоянной дислокации, а вместо этого его перебросили в Авдеевку, добавили в сообщении.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, тероборона, контрабанда, наркотики, сигареты, потери