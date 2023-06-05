Речь Затулина на форсайт-форуме Украина.ру обсудят в "Единой России" - 05.06.2023 Украина.ру
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Речь Затулина на форсайт-форуме Украина.ру обсудят в "Единой России"
Речь Затулина на форсайт-форуме Украина.ру обсудят в "Единой России" - 05.06.2023 Украина.ру
Речь Затулина на форсайт-форуме Украина.ру обсудят в "Единой России"
В "Единой России" начали консультации по поводу публичных высказываний члена фракции, первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина, прозвучавших 1 июня во время выступления на форсайт-форуме "Какая Украина нам нужна?" издания Украина.ру. Об этом 5 июня сообщили "Ведомости"
2023-06-05T07:58
2023-06-05T07:58
новости
украина.ру
константин затулин
пост
госдума
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Издание пишет, что среди обсуждаемых вариантов действий — лишение Затулина поста первого зампреда комитета Госдумы и исключение из рядов думских единороссов. Сам депутат заявил, что никто из руководства фракции по поводу его выступлений на форуме с ним не связывался. "За что я могу лишиться поста в комитете или быть исключенным из фракции? Мне ничего руководство фракции не говорило", — сказал Затулин.Выступая на форсайт-форуме издания Украина.ру Затулин Затулин заявил, что за время проведения специальной военной операции Россия не достигла заявленных целей, а первоначальный план действий был нереальным.Депутат также отметил, что включив в состав РФ Запорожскую и Херсонскую области, "мы так и не вошли в город Запорожье, а город Херсон мы оставили". Обсуждение планирующегося наступления украинской стороны и его провала он назвал "вынужденной логикой", а не "логикой победы"."Когда разговор заходит о логике этой специальной военной операции, вы же понимаете, что она состояла в том, если я правильно понимаю, я не читал этих планов, — она состояла в том, что достаточно быстро после нашей силовой акции украинское государство разваливается, и без особенных жертв удается достичь того, чего не удалось достичь в течение восьми лет, пока пытались реализовать Минские соглашения. К сожалению, этот план сорвался. Он просто был нереальный в своей основе. Я не хочу сейчас сводить счеты с людьми, которые его таким образом формулировали, но во всяком случае всем очевидно, что он не состоялся. Значит, сейчас мы должны переходить к другому плану. Он должен быть. И мы по сути к нему переходим явочным порядком", — сказал политик.Он добавил, что "мы же сами себя убиваем, мы же понимаем, да? Раз мы говорим, что это один с нами народ. Значит, нам нужно предложить другой путь умной пропаганды, правильного поведения, лучшего отношения к тем, кто оказался на нашей территории".24 февраля 2022 года, объявляя о начале специальной военной операции (СВО), президент Владимир Путин назвал ее целью "демилитаризацию" и "денацификацию" Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от "геноцида".В конце сентября российский лидер уточнил, что намерением Москвы также является ликвидация "антироссийского анклава", созданного на Украине.
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новости, украина.ру, константин затулин, пост, госдума
Новости, Украина.ру, Константин Затулин, пост, Госдума

Речь Затулина на форсайт-форуме Украина.ру обсудят в "Единой России"

07:58 05.06.2023
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкКонстантин Затулин
Константин Затулин - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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В "Единой России" начали консультации по поводу публичных высказываний члена фракции, первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина, прозвучавших 1 июня во время выступления на форсайт-форуме "Какая Украина нам нужна?" издания Украина.ру. Об этом 5 июня сообщили "Ведомости"
Издание пишет, что среди обсуждаемых вариантов действий — лишение Затулина поста первого зампреда комитета Госдумы и исключение из рядов думских единороссов. Сам депутат заявил, что никто из руководства фракции по поводу его выступлений на форуме с ним не связывался.
"За что я могу лишиться поста в комитете или быть исключенным из фракции? Мне ничего руководство фракции не говорило", — сказал Затулин.
Выступая на форсайт-форуме издания Украина.ру Затулин Затулин заявил, что за время проведения специальной военной операции Россия не достигла заявленных целей, а первоначальный план действий был нереальным.
Депутат также отметил, что включив в состав РФ Запорожскую и Херсонскую области, "мы так и не вошли в город Запорожье, а город Херсон мы оставили". Обсуждение планирующегося наступления украинской стороны и его провала он назвал "вынужденной логикой", а не "логикой победы".

"Когда разговор заходит о логике этой специальной военной операции, вы же понимаете, что она состояла в том, если я правильно понимаю, я не читал этих планов, — она состояла в том, что достаточно быстро после нашей силовой акции украинское государство разваливается, и без особенных жертв удается достичь того, чего не удалось достичь в течение восьми лет, пока пытались реализовать Минские соглашения. К сожалению, этот план сорвался. Он просто был нереальный в своей основе. Я не хочу сейчас сводить счеты с людьми, которые его таким образом формулировали, но во всяком случае всем очевидно, что он не состоялся. Значит, сейчас мы должны переходить к другому плану. Он должен быть. И мы по сути к нему переходим явочным порядком", — сказал политик.

Он добавил, что "мы же сами себя убиваем, мы же понимаем, да? Раз мы говорим, что это один с нами народ. Значит, нам нужно предложить другой путь умной пропаганды, правильного поведения, лучшего отношения к тем, кто оказался на нашей территории".
24 февраля 2022 года, объявляя о начале специальной военной операции (СВО), президент Владимир Путин назвал ее целью "демилитаризацию" и "денацификацию" Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от "геноцида".
В конце сентября российский лидер уточнил, что намерением Москвы также является ликвидация "антироссийского анклава", созданного на Украине.
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