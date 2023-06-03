https://ukraina.ru/20230603/1046864934.html

Задача номер один и идеальное решение по Украине: рецепты от Сергея Михеева

Задача номер один и идеальное решение по Украине: рецепты от Сергея Михеева - 03.06.2023 Украина.ру

Задача номер один и идеальное решение по Украине: рецепты от Сергея Михеева

Политолог Сергей Михеев прокомментировал для Украина.ру мирный план по Украине и его вариацию Зеленского, обстрелы Шебекино, атаку беспилотников ВСУ и информационную кампанию Украины, а также необходимость изменения статуса СВО и актуальные нужды фронта

2023-06-03T10:48

2023-06-03T10:48

2023-06-03T10:48

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– Мирный план Зеленского;– Новая "Антанта" для Украины;– Реальный мирный план по Украине;– Шебекино и информационная кампания вокруг обстрелов;– Атака украинских БПЛА на Москву;– Запрет на съемку беспилотников;– Изменение статуса СВО: есть ли смысл?– Поддержка фронта от гуманитарщиков.

https://ukraina.ru/20230603/1046836767.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, видео, сергей михеев, украина, решение, рецепт