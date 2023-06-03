Задача номер один и идеальное решение по Украине: рецепты от Сергея Михеева
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© коллаж Украина.Ру
Политолог Сергей Михеев прокомментировал для Украина.ру мирный план по Украине и его вариацию Зеленского, обстрелы Шебекино, атаку беспилотников ВСУ и информационную кампанию Украины, а также необходимость изменения статуса СВО и актуальные нужды фронта
– Мирный план Зеленского;
– Новая "Антанта" для Украины;
– Реальный мирный план по Украине;
– Шебекино и информационная кампания вокруг обстрелов;
– Атака украинских БПЛА на Москву;
– Запрет на съемку беспилотников;
– Изменение статуса СВО: есть ли смысл?
– Поддержка фронта от гуманитарщиков.
10:30Военный эксперт объяснил, почему в Германии жители забрасывают цветами подбитые российские танкиВ противостоянии с Западом и Украиной России играет не просто вдолгую, а ещё и в разных пространствах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический аналитик, бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов