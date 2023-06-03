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Стало известно, как премьер Люксембурга заставил Зеленского замолчать
Стало известно, как премьер Люксембурга заставил Зеленского замолчать - 03.06.2023 Украина.ру
Стало известно, как премьер Люксембурга заставил Зеленского замолчать
Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель жестом указал Владимиру Зеленскому на его излишнюю болтливость. Соответствующее видео 2 мая было размещено на YouTube-канале Telegraf Balkan
2023-06-03T09:33
2023-06-03T09:33
2023-06-03T10:03
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Указанный инцидент произошел в Молдавии, на саммите Европейского политического сообщества, проходившего в Молдавии.В ролике Зеленский пытается поговорить с Беттелем и президентом Сербии Александром Вучичем, однако после недолгой беседы премьер Люксембурга показал Зеленскому характерный жест "Бла-бла-бла".Этот жест иллюстрирует американскую фразу "Blach-blach-blach" ("Бла-бла-бла"), которая пришлась во многих странах мира. Движение рукой, похожее на болтающую без умолку птицу обычно сопровождается многократным повторением "blah", что в переводе означает "вздор", "чепуха" или подчеркивает откровенное вранье собеседника.После того, как премьер Люксембурга показал этот жест, Зеленский отвернулся, сделав вид, что поступок Беттеля его нисколько не задел.
https://ukraina.ru/20230602/1046857087.html
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Стало известно, как премьер Люксембурга заставил Зеленского замолчать
09:33 03.06.2023 (обновлено: 10:03 03.06.2023)
Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель жестом указал Владимиру Зеленскому на его излишнюю болтливость. Соответствующее видео 2 мая было размещено на YouTube-канале Telegraf Balkan
Указанный инцидент произошел в Молдавии, на саммите Европейского политического сообщества, проходившего в Молдавии.
В ролике Зеленский пытается поговорить с Беттелем и президентом Сербии Александром Вучичем, однако после недолгой беседы премьер Люксембурга показал Зеленскому характерный жест
"Бла-бла-бла".
Этот жест иллюстрирует американскую фразу "Blach-blach-blach" ("Бла-бла-бла"), которая пришлась во многих странах мира. Движение рукой, похожее на болтающую без умолку птицу обычно сопровождается многократным повторением "blah", что в переводе означает "вздор", "чепуха" или подчеркивает откровенное вранье собеседника.
После того, как премьер Люксембурга показал этот жест, Зеленский отвернулся, сделав вид, что поступок Беттеля его нисколько не задел.