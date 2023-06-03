Стало известно, как премьер Люксембурга заставил Зеленского замолчать - 03.06.2023 Украина.ру
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Стало известно, как премьер Люксембурга заставил Зеленского замолчать
Стало известно, как премьер Люксембурга заставил Зеленского замолчать - 03.06.2023 Украина.ру
Стало известно, как премьер Люксембурга заставил Зеленского замолчать
Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель жестом указал Владимиру Зеленскому на его излишнюю болтливость. Соответствующее видео 2 мая было размещено на YouTube-канале Telegraf Balkan
2023-06-03T09:33
2023-06-03T10:03
новости
новости украины
украина
владимир зеленский
люксембург
жест
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Указанный инцидент произошел в Молдавии, на саммите Европейского политического сообщества, проходившего в Молдавии.В ролике Зеленский пытается поговорить с Беттелем и президентом Сербии Александром Вучичем, однако после недолгой беседы премьер Люксембурга показал Зеленскому характерный жест "Бла-бла-бла".Этот жест иллюстрирует американскую фразу "Blach-blach-blach" ("Бла-бла-бла"), которая пришлась во многих странах мира. Движение рукой, похожее на болтающую без умолку птицу обычно сопровождается многократным повторением "blah", что в переводе означает "вздор", "чепуха" или подчеркивает откровенное вранье собеседника.После того, как премьер Люксембурга показал этот жест, Зеленский отвернулся, сделав вид, что поступок Беттеля его нисколько не задел.
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новости, новости украины, украина, владимир зеленский, люксембург, жест
Новости, Новости Украины, Украина, Владимир Зеленский, Люксембург, жест

Стало известно, как премьер Люксембурга заставил Зеленского замолчать

09:33 03.06.2023 (обновлено: 10:03 03.06.2023)
 
© AP / Yves Herman
- РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© AP / Yves Herman
Читать в
Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель жестом указал Владимиру Зеленскому на его излишнюю болтливость. Соответствующее видео 2 мая было размещено на YouTube-канале Telegraf Balkan
Указанный инцидент произошел в Молдавии, на саммите Европейского политического сообщества, проходившего в Молдавии.
В ролике Зеленский пытается поговорить с Беттелем и президентом Сербии Александром Вучичем, однако после недолгой беседы премьер Люксембурга показал Зеленскому характерный жест "Бла-бла-бла".
Этот жест иллюстрирует американскую фразу "Blach-blach-blach" ("Бла-бла-бла"), которая пришлась во многих странах мира. Движение рукой, похожее на болтающую без умолку птицу обычно сопровождается многократным повторением "blah", что в переводе означает "вздор", "чепуха" или подчеркивает откровенное вранье собеседника.
После того, как премьер Люксембурга показал этот жест, Зеленский отвернулся, сделав вид, что поступок Беттеля его нисколько не задел.
- РИА Новости, 1920, 02.06.2023
Вчера, 17:33
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