Дети более всего беззащитны перед жестокостью взрослых и войной… Видео - 02.06.2023 Украина.ру
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Дети более всего беззащитны перед жестокостью взрослых и войной… Видео
Дети более всего беззащитны перед жестокостью взрослых и войной… Видео - 02.06.2023 Украина.ру
Дети более всего беззащитны перед жестокостью взрослых и войной… Видео
В День защиты детей 1 июня украинские войска нанесли артиллерийские удары натовскими боеприпасами по трем школам и детской площадке в Киевском районе Донецка. К Украина.ру, 02.06.2023
2023-06-02T16:01
2023-06-02T16:01
василий ткач
видео
россия
украина
сво
артёмовск (бахмут)
дети
международный день защиты детей
обстрелы
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В День защиты детей 1 июня украинские войска нанесли артиллерийские удары натовскими боеприпасами по трем школам и детской площадке в Киевском районе Донецка. К счастью, и без того огромный список детей, погибших в результате агрессии Украины, больше не стал. В этот праздник журналисты Украина.ру отправились в самый дальний от фронта район Донецка. Детские площадки в Пролетарском районе не пустуют, малышни много. Что говорят дети и их родители? Как сохраняют детскую беззаботность в этих непростых условиях? Ответы ищите в репортаже Василия Ткача.
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василий ткач, видео, россия, украина, сво, артёмовск (бахмут), дети, международный день защиты детей, обстрелы, видео
Василий Ткач, Видео, Россия, Украина, СВО, Артёмовск (Бахмут), дети, Международный день защиты детей, обстрелы

Дети более всего беззащитны перед жестокостью взрослых и войной… Видео

16:01 02.06.2023
 
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В День защиты детей 1 июня украинские войска нанесли артиллерийские удары натовскими боеприпасами по трем школам и детской площадке в Киевском районе Донецка. К счастью, и без того огромный список детей, погибших в результате агрессии Украины, больше не стал.
В этот праздник журналисты Украина.ру отправились в самый дальний от фронта район Донецка. Детские площадки в Пролетарском районе не пустуют, малышни много. Что говорят дети и их родители? Как сохраняют детскую беззаботность в этих непростых условиях? Ответы ищите в репортаже Василия Ткача.
 
Василий ТкачВидеоРоссияУкраинаСВОАртёмовск (Бахмут)детиМеждународный день защиты детейобстрелы
 
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