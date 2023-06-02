https://ukraina.ru/20230602/1046854408.html

Дети более всего беззащитны перед жестокостью взрослых и войной… Видео

Дети более всего беззащитны перед жестокостью взрослых и войной… Видео - 02.06.2023 Украина.ру

Дети более всего беззащитны перед жестокостью взрослых и войной… Видео

В День защиты детей 1 июня украинские войска нанесли артиллерийские удары натовскими боеприпасами по трем школам и детской площадке в Киевском районе Донецка. К Украина.ру, 02.06.2023

2023-06-02T16:01

2023-06-02T16:01

2023-06-02T16:01

василий ткач

видео

россия

украина

сво

артёмовск (бахмут)

дети

международный день защиты детей

обстрелы

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В День защиты детей 1 июня украинские войска нанесли артиллерийские удары натовскими боеприпасами по трем школам и детской площадке в Киевском районе Донецка. К счастью, и без того огромный список детей, погибших в результате агрессии Украины, больше не стал. В этот праздник журналисты Украина.ру отправились в самый дальний от фронта район Донецка. Детские площадки в Пролетарском районе не пустуют, малышни много. Что говорят дети и их родители? Как сохраняют детскую беззаботность в этих непростых условиях? Ответы ищите в репортаже Василия Ткача.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

василий ткач, видео, россия, украина, сво, артёмовск (бахмут), дети, международный день защиты детей, обстрелы, видео