https://ukraina.ru/20230602/1046852932.html
Киев подозревают в запуске боевой саранчи из Америки
Киев подозревают в запуске боевой саранчи из Америки - 02.06.2023 Украина.ру
Киев подозревают в запуске боевой саранчи из Америки
Следы разведения вредоносных насекомых были выявлены в месте дислокации украинской армии на освобожденной территории ЛНР, откуда в 2019 году началось нашествие саранчи на Луганск и Ростовскую область, сообщила РИА Новости военнослужащая ВС РФ 2 июня
2023-06-02T15:43
2023-06-02T15:43
2023-06-02T15:43
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Нашествие саранчи наблюдалось в июле 2019 года на территории ЛНР и Ростовской области – это крайне опасное явление, которое наносит урон посевам сельскохозяйственных культур. Насекомые выедают одни участки, а затем перемещаются на новые.Нашествия саранчи привели не только к гибели посевов, но и домашнего скота, который умирал из-за голода.Ранее личинки марокканской саранчи были обнаружены в Восточной природно-сельскохозяйственной зоне Ростовской области, сообщили в региональном Россельхозцентре.По информации ведомства, марокканская саранча – это очень опасный вредитель, который может повредить практически любые сельскохозяйственные культуры, плодовые деревья, виноградники, посевы овощных культур.
https://ukraina.ru/20200610/1027948176.html
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новости, саранча, ростов, лнр, украина, сша
Новости, саранча, Ростов, ЛНР, Украина, США
Киев подозревают в запуске боевой саранчи из Америки
Следы разведения вредоносных насекомых были выявлены в месте дислокации украинской армии на освобожденной территории ЛНР, откуда в 2019 году началось нашествие саранчи на Луганск и Ростовскую область, сообщила РИА Новости военнослужащая ВС РФ 2 июня
Нашествие саранчи наблюдалось в июле 2019 года на территории ЛНР и Ростовской области – это крайне опасное явление, которое наносит урон посевам сельскохозяйственных культур. Насекомые выедают одни участки, а затем перемещаются на новые.
"Если посмотреть в интернете в открытых источниках, то вот этот университет (Вашингтонский исследовательский университет из штата Миссури) и занимался выведением боевых насекомых, он первый начал ставить эксперименты на саранче. И груз именно этого университета, согласно документам прибыл на территорию данного рыбхоза, где базировались ВСУ", - рассказала военнослужащая.
Нашествия саранчи привели не только к гибели посевов, но и домашнего скота, который умирал из-за голода.
Ранее личинки марокканской саранчи были обнаружены в Восточной природно-сельскохозяйственной зоне Ростовской области, сообщили в региональном Россельхозцентре.
По информации ведомства, марокканская саранча – это очень опасный вредитель, который может повредить практически любые сельскохозяйственные культуры, плодовые деревья, виноградники, посевы овощных культур.