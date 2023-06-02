Киев подозревают в запуске боевой саранчи из Америки - 02.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230602/1046852932.html
Киев подозревают в запуске боевой саранчи из Америки
Киев подозревают в запуске боевой саранчи из Америки - 02.06.2023 Украина.ру
Киев подозревают в запуске боевой саранчи из Америки
Следы разведения вредоносных насекомых были выявлены в месте дислокации украинской армии на освобожденной территории ЛНР, откуда в 2019 году началось нашествие саранчи на Луганск и Ростовскую область, сообщила РИА Новости военнослужащая ВС РФ 2 июня
2023-06-02T15:43
2023-06-02T15:43
новости
саранча
ростов
лнр
украина
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102794/81/1027948107_0:440:2860:2048_1920x0_80_0_0_dca453596be7a2840939498f5803866f.jpg
Нашествие саранчи наблюдалось в июле 2019 года на территории ЛНР и Ростовской области – это крайне опасное явление, которое наносит урон посевам сельскохозяйственных культур. Насекомые выедают одни участки, а затем перемещаются на новые.Нашествия саранчи привели не только к гибели посевов, но и домашнего скота, который умирал из-за голода.Ранее личинки марокканской саранчи были обнаружены в Восточной природно-сельскохозяйственной зоне Ростовской области, сообщили в региональном Россельхозцентре.По информации ведомства, марокканская саранча – это очень опасный вредитель, который может повредить практически любые сельскохозяйственные культуры, плодовые деревья, виноградники, посевы овощных культур.
https://ukraina.ru/20200610/1027948176.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102794/81/1027948107_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6eb9b14f17ced3a001a4ef2f5c202ec9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, саранча, ростов, лнр, украина, сша
Новости, саранча, Ростов, ЛНР, Украина, США

Киев подозревают в запуске боевой саранчи из Америки

15:43 02.06.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
Следы разведения вредоносных насекомых были выявлены в месте дислокации украинской армии на освобожденной территории ЛНР, откуда в 2019 году началось нашествие саранчи на Луганск и Ростовскую область, сообщила РИА Новости военнослужащая ВС РФ 2 июня
Нашествие саранчи наблюдалось в июле 2019 года на территории ЛНР и Ростовской области – это крайне опасное явление, которое наносит урон посевам сельскохозяйственных культур. Насекомые выедают одни участки, а затем перемещаются на новые.

"Если посмотреть в интернете в открытых источниках, то вот этот университет (Вашингтонский исследовательский университет из штата Миссури) и занимался выведением боевых насекомых, он первый начал ставить эксперименты на саранче. И груз именно этого университета, согласно документам прибыл на территорию данного рыбхоза, где базировались ВСУ", - рассказала военнослужащая.

Нашествия саранчи привели не только к гибели посевов, но и домашнего скота, который умирал из-за голода.
Ранее личинки марокканской саранчи были обнаружены в Восточной природно-сельскохозяйственной зоне Ростовской области, сообщили в региональном Россельхозцентре.
По информации ведомства, марокканская саранча – это очень опасный вредитель, который может повредить практически любые сельскохозяйственные культуры, плодовые деревья, виноградники, посевы овощных культур.
- РИА Новости, 1920, 10.06.2020
10 июня 2020, 09:54
«Это парадокс»: в Киргизии нашествие саранчи назвали последствием пандемииЖителей Киргизии предупредили о массовом нашествии саранчи. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства республики, передает Lenta.ru 9 июня
 
НовостисаранчаРостовЛНРУкраинаСША
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:03Укрепление границы РФ, развал фашистского режима в Киеве. О чём говорили эксперты 2 июня
16:42Рогов: при ракетном обстреле ВСУ морского порта Бердянска пострадали 9 человек
16:26Песков: членство Украины в НАТО противоречит интересам России
16:07Простой способ завершить украинский конфликт, США подставили ВСУ: что говорили об Украине в мире 2 июня
16:01Дети более всего беззащитны перед жестокостью взрослых и войной… Видео
15:57Кремль отреагировал на слова Пашиняна по Украине
15:53Мариуполь – это Метрополь, а Украина – Китай. Самые яркие конфузы и оговорки президента США Джо Байдена
15:43Киев подозревают в запуске боевой саранчи из Америки
15:34Алексей Панин назвал себя глупцом, покаялся перед Украиной и обратился к СБУ
15:29Василий Колташов: США не отстанут от России, пока война на Украине не закончится возле Ла-Манша
15:21"Шевчук умер?" Пугачева посвятила стихотворение лидеру ДДТ
15:15ВКС РФ нанесли удары по позициям ПВО Украины
15:13Битва за нейтралитет. Швейцарский парламент отказался передавать оружие Украине
14:31Украина может стать членом НАТО, но при условии соблюдения Киевом стандартов альянса - Блинкен
14:24"Втихаря, под одеялом!": скандал в Национальной опере Украины
13:52Атаки на территорию России станут новой нормой – генерал ВСУ
13:30О непростых решениях и жёстком ответе Украине: Сапоньков рассказал, какие удары может нанести Россия
13:22"Россию нужно сшивать": Надежда Бабкина и ее театр сыграют концерты в приграничных городах и поселках
13:21Александр Асафов: Пока Россия по плану бьет ВСУ, США стряхивают пыль с незаживающих ран
13:12Американский БПЛА под управлением искусственного интеллекта принял решение ликвидировать оператора - СМИ
Лента новостейМолния