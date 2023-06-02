https://ukraina.ru/20230602/1046852932.html

Киев подозревают в запуске боевой саранчи из Америки

Киев подозревают в запуске боевой саранчи из Америки - 02.06.2023 Украина.ру

Киев подозревают в запуске боевой саранчи из Америки

Следы разведения вредоносных насекомых были выявлены в месте дислокации украинской армии на освобожденной территории ЛНР, откуда в 2019 году началось нашествие саранчи на Луганск и Ростовскую область, сообщила РИА Новости военнослужащая ВС РФ 2 июня

2023-06-02T15:43

2023-06-02T15:43

2023-06-02T15:43

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Нашествие саранчи наблюдалось в июле 2019 года на территории ЛНР и Ростовской области – это крайне опасное явление, которое наносит урон посевам сельскохозяйственных культур. Насекомые выедают одни участки, а затем перемещаются на новые.Нашествия саранчи привели не только к гибели посевов, но и домашнего скота, который умирал из-за голода.Ранее личинки марокканской саранчи были обнаружены в Восточной природно-сельскохозяйственной зоне Ростовской области, сообщили в региональном Россельхозцентре.По информации ведомства, марокканская саранча – это очень опасный вредитель, который может повредить практически любые сельскохозяйственные культуры, плодовые деревья, виноградники, посевы овощных культур.

https://ukraina.ru/20200610/1027948176.html

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2023

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новости, саранча, ростов, лнр, украина, сша