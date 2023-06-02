https://ukraina.ru/20230602/1046848536.html

"Втихаря, под одеялом!": скандал в Национальной опере Украины

"Втихаря, под одеялом!": скандал в Национальной опере Украины - 02.06.2023 Украина.ру

"Втихаря, под одеялом!": скандал в Национальной опере Украины

В четверг, 1 июня, коллектив Национальной оперы Украины вышел на митинг против действий украинского Минкульта, сообщает 2 июня издание "Вести.Ua"

2023-06-02T14:24

2023-06-02T14:24

2023-06-02T14:53

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минкульт

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В четверг, 1 июня, коллектив Национальной оперы Украины вышел на митинг против действий украинского Минкульта, сообщает 2 июня издание "Вести.Ua""Наши голоса услышал мир – услышит ли их министр?" - написали артисты на транспарантах, имея в виду министра культуры Украины Александра Ткаченко.Действия профильного министерства коллектив называет "чиновничьим произволом" и "пиром во время чумы": все дело в том, что Ткаченко планирует не продлевать контракт действующему генеральному директору театра – Павлу Чуприне. По мнению артистов, вместо него чиновники из министерства хотят назначить "кого-нибудь" своего.Чуприна руководит театром бессменно с 1999 года и имеет звание Народного артиста Украины.“Их задача была дотянуть до 5 июня (день, когда заканчивается контракт у Петра Чуприны) и просто назначить кого-то своего. Вот так просто под одеялом втихаря, но нет! – так не будет”, - рассказал украинским журналистам работник театра, пожелавший остаться анонимным.Сам митинг прошел ярко: артисты, действуя по закону, с помощью профсоюза согласовали его с начальником Киевской городской военной администрацией Сергеем Попко, но как только под зданием Минкульта собрались протестующие, министерство заперло изнутри двери. В ответ на это музыканты стали петь и играть на музыкальных инструментах.Не получив внятного ответа от министерства и его главы, коллектив театра написал обращение президенту Украины Владимиру Зеленскому.

https://ukraina.ru/20230320/1044559599.html

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новости, киев, опера, театр, минкульт