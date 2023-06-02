https://ukraina.ru/20230602/1046845786.html

О непростых решениях и жёстком ответе Украине: Сапоньков рассказал, какие удары может нанести Россия

О непростых решениях и жёстком ответе Украине: Сапоньков рассказал, какие удары может нанести Россия - 02.06.2023 Украина.ру

О непростых решениях и жёстком ответе Украине: Сапоньков рассказал, какие удары может нанести Россия

Военный корреспондент Роман Сапоньков рассказал об эффекте от массовой атаки беспилотников ВСУ на Москву, возможных действиях Киева и ответе России на них, а... Украина.ру, 02.06.2023

2023-06-02T13:30

2023-06-02T13:30

2023-06-02T13:30

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Военный корреспондент Роман Сапоньков рассказал об эффекте от массовой атаки беспилотников ВСУ на Москву, возможных действиях Киева и ответе России на них, а также о том, как нам обезопасить приграничные города: 0:33 – Массовая атака беспилотников ВСУ на Москву; 2:57 – Чего дальше ожидать от Киева? 5:19 – Медийный эффект от украинского терроризма; 7:23 – Зачем украинские спецслужбы отрицают вину? 9:52 – Жесткий ответ России; 12:38 – Безопасность приграничных городов;

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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