https://ukraina.ru/20230602/1046845786.html
О непростых решениях и жёстком ответе Украине: Сапоньков рассказал, какие удары может нанести Россия
О непростых решениях и жёстком ответе Украине: Сапоньков рассказал, какие удары может нанести Россия - 02.06.2023 Украина.ру
О непростых решениях и жёстком ответе Украине: Сапоньков рассказал, какие удары может нанести Россия
Военный корреспондент Роман Сапоньков рассказал об эффекте от массовой атаки беспилотников ВСУ на Москву, возможных действиях Киева и ответе России на них, а... Украина.ру, 02.06.2023
2023-06-02T13:30
2023-06-02T13:30
2023-06-02T13:30
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Военный корреспондент Роман Сапоньков рассказал об эффекте от массовой атаки беспилотников ВСУ на Москву, возможных действиях Киева и ответе России на них, а также о том, как нам обезопасить приграничные города: 0:33 – Массовая атака беспилотников ВСУ на Москву; 2:57 – Чего дальше ожидать от Киева? 5:19 – Медийный эффект от украинского терроризма; 7:23 – Зачем украинские спецслужбы отрицают вину? 9:52 – Жесткий ответ России; 12:38 – Безопасность приграничных городов;
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Роман Сапоньков, Видео, Россия, Украина, СВО, Москва, Подмосковье, БПЛА, беспилотники, ПВО, дроны, Шебекино, Белгород, Владимир Кличко, Валерий Залужный, Киев