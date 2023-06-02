О непростых решениях и жёстком ответе Украине: Сапоньков рассказал, какие удары может нанести Россия - 02.06.2023 Украина.ру
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О непростых решениях и жёстком ответе Украине: Сапоньков рассказал, какие удары может нанести Россия
О непростых решениях и жёстком ответе Украине: Сапоньков рассказал, какие удары может нанести Россия - 02.06.2023 Украина.ру
О непростых решениях и жёстком ответе Украине: Сапоньков рассказал, какие удары может нанести Россия
Военный корреспондент Роман Сапоньков рассказал об эффекте от массовой атаки беспилотников ВСУ на Москву, возможных действиях Киева и ответе России на них, а... Украина.ру, 02.06.2023
2023-06-02T13:30
2023-06-02T13:30
роман сапоньков
видео
россия
украина
сво
москва
подмосковье
бпла
беспилотники
пво
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Военный корреспондент Роман Сапоньков рассказал об эффекте от массовой атаки беспилотников ВСУ на Москву, возможных действиях Киева и ответе России на них, а также о том, как нам обезопасить приграничные города: 0:33 – Массовая атака беспилотников ВСУ на Москву; 2:57 – Чего дальше ожидать от Киева? 5:19 – Медийный эффект от украинского терроризма; 7:23 – Зачем украинские спецслужбы отрицают вину? 9:52 – Жесткий ответ России; 12:38 – Безопасность приграничных городов;
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роман сапоньков, видео, россия, украина, сво, москва, подмосковье, бпла, беспилотники, пво, дроны, шебекино, белгород, владимир кличко, валерий залужный, киев, видео
Роман Сапоньков, Видео, Россия, Украина, СВО, Москва, Подмосковье, БПЛА, беспилотники, ПВО, дроны, Шебекино, Белгород, Владимир Кличко, Валерий Залужный, Киев

О непростых решениях и жёстком ответе Украине: Сапоньков рассказал, какие удары может нанести Россия

13:30 02.06.2023
 
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Военный корреспондент Роман Сапоньков рассказал об эффекте от массовой атаки беспилотников ВСУ на Москву, возможных действиях Киева и ответе России на них, а также о том, как нам обезопасить приграничные города:
0:33 – Массовая атака беспилотников ВСУ на Москву;
2:57 – Чего дальше ожидать от Киева?
5:19 – Медийный эффект от украинского терроризма;
7:23 – Зачем украинские спецслужбы отрицают вину?
9:52 – Жесткий ответ России;
12:38 – Безопасность приграничных городов;
 
Роман СапоньковВидеоРоссияУкраинаСВОМоскваПодмосковьеБПЛАбеспилотникиПВОдроныШебекиноБелгородВладимир КличкоВалерий ЗалужныйКиев
 
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