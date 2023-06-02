"Россию нужно сшивать": Надежда Бабкина и ее театр сыграют концерты в приграничных городах и поселках - 02.06.2023 Украина.ру
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"Россию нужно сшивать": Надежда Бабкина и ее театр сыграют концерты в приграничных городах и поселках
"Россию нужно сшивать": Надежда Бабкина и ее театр сыграют концерты в приграничных городах и поселках - 02.06.2023 Украина.ру
"Россию нужно сшивать": Надежда Бабкина и ее театр сыграют концерты в приграничных городах и поселках
В первую неделю июня Московский государственный академический театр "Русская песня" под руководством Народной артистки России Надежды Бабкиной устраивает 17-йфестиваль-марафон "Песни России" в регионах, граничащих с Украиной
2023-06-02T13:22
2023-06-02T13:36
культура
новости
русская культура
песня
концерты
надежда бабкина
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В рамках фестиваля коллективы театра выступают не в центральных городах выбранных областей, а, напротив – в поселках, деревнях, городских округах."Сегодня это необходимо как никогда. Президент РФ Владимир Владимирович Путин однажды сказал: "Россию надо сшивать". А что такое сшивать? Это значит, сближать, сплачивать и объединять. Следуя этому наставлению, мы нашей большой командой отправимся на этот раз в Курскую область. Благотворительные концерты, демонстрирующие все многообразие культуры нашей страны, состоятся на центральных площадках городов и поселков этого гостеприимного региона с 5 по 14 июня", – сказано в анонсе концертного тура.Маршрутными точками фестиваля станут: Железногорск, Медвенка, Касторное, Щигры, Поныри, Кшень, Мантурово, Курск, Горшечное, Курчатов.Все концерты – бесплатные, вход свободный, кроме того коллективы, принимающие участие в проекте, традиционно проведут творческие мастер-классы по народной песне, танцу, игре на народных музыкальных инструментах.Кроме Курской области, концерты пройдут также в Краснодарском крае.Курская область, как и другие приграничные регионы – Белгородская, Брянская, Воронежская области, часто подвергаются обстрелам со стороны украинской армии, и музыкальные концерты в приграничной зоне проводятся довольно редко.Накануне вечером ВСУ предприняли еще одну попытку атаки на Курскую область. Село Гоголевка Суджанского района оказалось обесточено из-за атаки беспилотника. Еще несколько БПЛА были сбиты системами противовоздушной обороны (ПВО).
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новости, русская культура, песня, концерты, надежда бабкина
Культура, Новости, русская культура, песня, концерты, Надежда Бабкина

"Россию нужно сшивать": Надежда Бабкина и ее театр сыграют концерты в приграничных городах и поселках

13:22 02.06.2023 (обновлено: 13:36 02.06.2023)
 
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В первую неделю июня Московский государственный академический театр "Русская песня" под руководством Народной артистки России Надежды Бабкиной устраивает 17-йфестиваль-марафон "Песни России" в регионах, граничащих с Украиной
В рамках фестиваля коллективы театра выступают не в центральных городах выбранных областей, а, напротив – в поселках, деревнях, городских округах.
"Сегодня это необходимо как никогда. Президент РФ Владимир Владимирович Путин однажды сказал: "Россию надо сшивать". А что такое сшивать? Это значит, сближать, сплачивать и объединять. Следуя этому наставлению, мы нашей большой командой отправимся на этот раз в Курскую область.
Благотворительные концерты, демонстрирующие все многообразие культуры нашей страны, состоятся на центральных площадках городов и поселков этого гостеприимного региона с 5 по 14 июня", – сказано в анонсе концертного тура.
Маршрутными точками фестиваля станут: Железногорск, Медвенка, Касторное, Щигры, Поныри, Кшень, Мантурово, Курск, Горшечное, Курчатов.
Все концерты – бесплатные, вход свободный, кроме того коллективы, принимающие участие в проекте, традиционно проведут творческие мастер-классы по народной песне, танцу, игре на народных музыкальных инструментах.
"Дорогие мои! Будем петь, радоваться, и участники будут самые разные: профессиональные, любительские, самодеятельные коллективы. От мала до велика! Пожалуйста, приходите, вход свободный. Поддерживайте друг друга, радуйтесь!" - анонсировала программу Надежда Бабкина.
Кроме Курской области, концерты пройдут также в Краснодарском крае.
Курская область, как и другие приграничные регионы – Белгородская, Брянская, Воронежская области, часто подвергаются обстрелам со стороны украинской армии, и музыкальные концерты в приграничной зоне проводятся довольно редко.
Накануне вечером ВСУ предприняли еще одну попытку атаки на Курскую область. Село Гоголевка Суджанского района оказалось обесточено из-за атаки беспилотника. Еще несколько БПЛА были сбиты системами противовоздушной обороны (ПВО).
 
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