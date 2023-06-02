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"Россию нужно сшивать": Надежда Бабкина и ее театр сыграют концерты в приграничных городах и поселках

"Россию нужно сшивать": Надежда Бабкина и ее театр сыграют концерты в приграничных городах и поселках - 02.06.2023 Украина.ру

"Россию нужно сшивать": Надежда Бабкина и ее театр сыграют концерты в приграничных городах и поселках

В первую неделю июня Московский государственный академический театр "Русская песня" под руководством Народной артистки России Надежды Бабкиной устраивает 17-йфестиваль-марафон "Песни России" в регионах, граничащих с Украиной

2023-06-02T13:22

2023-06-02T13:22

2023-06-02T13:36

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В рамках фестиваля коллективы театра выступают не в центральных городах выбранных областей, а, напротив – в поселках, деревнях, городских округах."Сегодня это необходимо как никогда. Президент РФ Владимир Владимирович Путин однажды сказал: "Россию надо сшивать". А что такое сшивать? Это значит, сближать, сплачивать и объединять. Следуя этому наставлению, мы нашей большой командой отправимся на этот раз в Курскую область. Благотворительные концерты, демонстрирующие все многообразие культуры нашей страны, состоятся на центральных площадках городов и поселков этого гостеприимного региона с 5 по 14 июня", – сказано в анонсе концертного тура.Маршрутными точками фестиваля станут: Железногорск, Медвенка, Касторное, Щигры, Поныри, Кшень, Мантурово, Курск, Горшечное, Курчатов.Все концерты – бесплатные, вход свободный, кроме того коллективы, принимающие участие в проекте, традиционно проведут творческие мастер-классы по народной песне, танцу, игре на народных музыкальных инструментах.Кроме Курской области, концерты пройдут также в Краснодарском крае.Курская область, как и другие приграничные регионы – Белгородская, Брянская, Воронежская области, часто подвергаются обстрелам со стороны украинской армии, и музыкальные концерты в приграничной зоне проводятся довольно редко.Накануне вечером ВСУ предприняли еще одну попытку атаки на Курскую область. Село Гоголевка Суджанского района оказалось обесточено из-за атаки беспилотника. Еще несколько БПЛА были сбиты системами противовоздушной обороны (ПВО).

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, русская культура, песня, концерты, надежда бабкина