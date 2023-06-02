https://ukraina.ru/20230602/1046842504.html

Washington Post: до начала контрнаступления ВСУ должны обезвредить собственные минные поля

Washington Post: до начала контрнаступления ВСУ должны обезвредить собственные минные поля - 02.06.2023 Украина.ру

Washington Post: до начала контрнаступления ВСУ должны обезвредить собственные минные поля

Прежде, чем Киев сможет пойти в "давно разрекламированную контратаку" ему нужно преодолеть свою собственную оборону - минные рубежи. Об этом 2 июня написала американская газета Washington Post

2023-06-02T13:10

2023-06-02T13:10

2023-06-02T13:10

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"У всех трясутся руки", - приводит издание слова 42-летнего командира инженеров 1-й танковой бригады ВСУ с позывным "Климат".Военнослужащий также рассказал, что работы по разминированию ведутся уже несколько недель, однако назвать геолокацию и конкретные методы работы саперов отказался. Зато похвастался, что когда отдельные участки пути расчищаются, на них устанавливают знаки "иногда освещенные, с лучами, направленными в сторону от российских позиций, — чтобы указать путь вперед".В качестве наиболее вероятного направления украинской контратаки журналисты газеты назвали Запорожское направление, утверждая, что это стратегическая "линия жизни" для россиян, и "если Украина продвинется на юг через регион, она сможет перерезать "сухопутный мост", соединяющий Крым с материковой частью России".Киевский режим обещает начать контрнаступление уже несколько месяцев. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников объявил, что Киев готовится к контратаке, но попросил европейских партнеров усилить военную помощь.В начале мая госсекретарь США Энтони Блинкен сделал очередное заявление от имени Запада о том, что ВСУ начнут контрнаступление уже в ближайшие недели.В конце месяца американский сенатор Линдси Грэм подтвердил это намерение, заявив, что "в ближайшие дни вы увидите довольно впечатляющую демонстрацию силы со стороны украинцев".Многие эксперты склоняются к тому, что контрнаступление ВСУ неизбежно, поскольку Киеву придется оправдывать гигантские финансовые вливания Запада.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высказывания Вашингтона о скором контрнаступлении украинских военных тщательно отслеживаются российскими военными и учитываются при планировании специальной военной операции на Украине.

https://ukraina.ru/20230602/1046836894.html

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