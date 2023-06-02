https://ukraina.ru/20230602/1046842504.html
Washington Post: до начала контрнаступления ВСУ должны обезвредить собственные минные поля
Washington Post: до начала контрнаступления ВСУ должны обезвредить собственные минные поля - 02.06.2023 Украина.ру
Washington Post: до начала контрнаступления ВСУ должны обезвредить собственные минные поля
Прежде, чем Киев сможет пойти в "давно разрекламированную контратаку" ему нужно преодолеть свою собственную оборону - минные рубежи. Об этом 2 июня написала американская газета Washington Post
2023-06-02T13:10
2023-06-02T13:10
2023-06-02T13:10
новости
новости украины
украина
всу
контрнаступление
the washington post
мины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/19/1046577019_0:312:3087:2048_1920x0_80_0_0_8589b1bd7c41d5335fd39bd0979f1524.jpg
"У всех трясутся руки", - приводит издание слова 42-летнего командира инженеров 1-й танковой бригады ВСУ с позывным "Климат".Военнослужащий также рассказал, что работы по разминированию ведутся уже несколько недель, однако назвать геолокацию и конкретные методы работы саперов отказался. Зато похвастался, что когда отдельные участки пути расчищаются, на них устанавливают знаки "иногда освещенные, с лучами, направленными в сторону от российских позиций, — чтобы указать путь вперед".В качестве наиболее вероятного направления украинской контратаки журналисты газеты назвали Запорожское направление, утверждая, что это стратегическая "линия жизни" для россиян, и "если Украина продвинется на юг через регион, она сможет перерезать "сухопутный мост", соединяющий Крым с материковой частью России".Киевский режим обещает начать контрнаступление уже несколько месяцев. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников объявил, что Киев готовится к контратаке, но попросил европейских партнеров усилить военную помощь.В начале мая госсекретарь США Энтони Блинкен сделал очередное заявление от имени Запада о том, что ВСУ начнут контрнаступление уже в ближайшие недели.В конце месяца американский сенатор Линдси Грэм подтвердил это намерение, заявив, что "в ближайшие дни вы увидите довольно впечатляющую демонстрацию силы со стороны украинцев".Многие эксперты склоняются к тому, что контрнаступление ВСУ неизбежно, поскольку Киеву придется оправдывать гигантские финансовые вливания Запада.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высказывания Вашингтона о скором контрнаступлении украинских военных тщательно отслеживаются российскими военными и учитываются при планировании специальной военной операции на Украине.
https://ukraina.ru/20230602/1046836894.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/19/1046577019_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_897807331cf941ffb4696c87d2756816.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, украина, всу, контрнаступление, the washington post, мины
Washington Post: до начала контрнаступления ВСУ должны обезвредить собственные минные поля
Прежде, чем Киев сможет пойти в "давно разрекламированную контратаку" ему нужно преодолеть свою собственную оборону - минные рубежи. Об этом 2 июня написала американская газета Washington Post
"Украина установила вдоль линии фронта тысячи мин. А чтобы продвинуться вперед, ее войскам теперь нужно пройти через эти рубежи, чтобы русские не заметили, которые обязательно заметят, если подвезут тяжелую технику или прогремят взрывы. Это значит, что саперы должны выехать в поля и тихо убрать мины. Они делают это вручную. Ночью", - говорится в публикации.
"У всех трясутся руки", - приводит издание слова 42-летнего командира инженеров 1-й танковой бригады ВСУ с позывным "Климат".
Военнослужащий также рассказал, что работы по разминированию ведутся уже несколько недель, однако назвать геолокацию и конкретные методы работы саперов отказался. Зато похвастался, что когда отдельные участки пути расчищаются, на них устанавливают знаки "иногда освещенные, с лучами, направленными в сторону от российских позиций, — чтобы указать путь вперед".
В качестве наиболее вероятного направления украинской контратаки журналисты газеты назвали Запорожское направление, утверждая, что это стратегическая "линия жизни" для россиян, и "если Украина продвинется на юг через регион, она сможет перерезать "сухопутный мост", соединяющий Крым с материковой частью России".
Киевский режим обещает начать контрнаступление уже несколько месяцев. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников объявил, что Киев готовится к контратаке, но попросил европейских партнеров усилить военную помощь.
В начале мая госсекретарь США Энтони Блинкен сделал очередное заявление от имени Запада о том, что ВСУ начнут контрнаступление уже в ближайшие недели.
В конце месяца американский сенатор Линдси Грэм подтвердил это намерение, заявив, что "в ближайшие дни вы увидите довольно впечатляющую демонстрацию силы со стороны украинцев".
Многие эксперты склоняются к тому, что контрнаступление ВСУ неизбежно, поскольку Киеву придется оправдывать гигантские финансовые вливания Запада.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высказывания Вашингтона о скором контрнаступлении украинских военных тщательно отслеживаются российскими военными и учитываются при планировании специальной военной операции на Украине.