Washington Post: до начала контрнаступления ВСУ должны обезвредить собственные минные поля - 02.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230602/1046842504.html
Washington Post: до начала контрнаступления ВСУ должны обезвредить собственные минные поля
Washington Post: до начала контрнаступления ВСУ должны обезвредить собственные минные поля - 02.06.2023 Украина.ру
Washington Post: до начала контрнаступления ВСУ должны обезвредить собственные минные поля
Прежде, чем Киев сможет пойти в "давно разрекламированную контратаку" ему нужно преодолеть свою собственную оборону - минные рубежи. Об этом 2 июня написала американская газета Washington Post
2023-06-02T13:10
2023-06-02T13:10
новости
новости украины
украина
всу
контрнаступление
the washington post
мины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/19/1046577019_0:312:3087:2048_1920x0_80_0_0_8589b1bd7c41d5335fd39bd0979f1524.jpg
"У всех трясутся руки", - приводит издание слова 42-летнего командира инженеров 1-й танковой бригады ВСУ с позывным "Климат".Военнослужащий также рассказал, что работы по разминированию ведутся уже несколько недель, однако назвать геолокацию и конкретные методы работы саперов отказался. Зато похвастался, что когда отдельные участки пути расчищаются, на них устанавливают знаки "иногда освещенные, с лучами, направленными в сторону от российских позиций, — чтобы указать путь вперед".В качестве наиболее вероятного направления украинской контратаки журналисты газеты назвали Запорожское направление, утверждая, что это стратегическая "линия жизни" для россиян, и "если Украина продвинется на юг через регион, она сможет перерезать "сухопутный мост", соединяющий Крым с материковой частью России".Киевский режим обещает начать контрнаступление уже несколько месяцев. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников объявил, что Киев готовится к контратаке, но попросил европейских партнеров усилить военную помощь.В начале мая госсекретарь США Энтони Блинкен сделал очередное заявление от имени Запада о том, что ВСУ начнут контрнаступление уже в ближайшие недели.В конце месяца американский сенатор Линдси Грэм подтвердил это намерение, заявив, что "в ближайшие дни вы увидите довольно впечатляющую демонстрацию силы со стороны украинцев".Многие эксперты склоняются к тому, что контрнаступление ВСУ неизбежно, поскольку Киеву придется оправдывать гигантские финансовые вливания Запада.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высказывания Вашингтона о скором контрнаступлении украинских военных тщательно отслеживаются российскими военными и учитываются при планировании специальной военной операции на Украине.
https://ukraina.ru/20230602/1046836894.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/19/1046577019_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_897807331cf941ffb4696c87d2756816.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости украины, украина, всу, контрнаступление, the washington post, мины
Новости, Новости Украины, Украина, ВСУ, контрнаступление, The Washington Post, мины

Washington Post: до начала контрнаступления ВСУ должны обезвредить собственные минные поля

13:10 02.06.2023
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© AP / Efrem Lukatsky
Читать в
Прежде, чем Киев сможет пойти в "давно разрекламированную контратаку" ему нужно преодолеть свою собственную оборону - минные рубежи. Об этом 2 июня написала американская газета Washington Post

"Украина установила вдоль линии фронта тысячи мин. А чтобы продвинуться вперед, ее войскам теперь нужно пройти через эти рубежи, чтобы русские не заметили, которые обязательно заметят, если подвезут тяжелую технику или прогремят взрывы. Это значит, что саперы должны выехать в поля и тихо убрать мины. Они делают это вручную. Ночью", - говорится в публикации.

"У всех трясутся руки", - приводит издание слова 42-летнего командира инженеров 1-й танковой бригады ВСУ с позывным "Климат".
Военнослужащий также рассказал, что работы по разминированию ведутся уже несколько недель, однако назвать геолокацию и конкретные методы работы саперов отказался. Зато похвастался, что когда отдельные участки пути расчищаются, на них устанавливают знаки "иногда освещенные, с лучами, направленными в сторону от российских позиций, — чтобы указать путь вперед".
В качестве наиболее вероятного направления украинской контратаки журналисты газеты назвали Запорожское направление, утверждая, что это стратегическая "линия жизни" для россиян, и "если Украина продвинется на юг через регион, она сможет перерезать "сухопутный мост", соединяющий Крым с материковой частью России".
Посольство Швейцарии - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
11:47
Швейцария отклонил поправки по реэкспорту вооружений на УкраинуНижняя палата парламента Швейцарии проголосовала против предложения внести поправки в закон о военной технике, который запрещает поставки вооружения швейцарского производства в третьи страны, в частности, на Украину, сообщила газета Tages-Anzeiger 2 июня
Киевский режим обещает начать контрнаступление уже несколько месяцев. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников объявил, что Киев готовится к контратаке, но попросил европейских партнеров усилить военную помощь.
В начале мая госсекретарь США Энтони Блинкен сделал очередное заявление от имени Запада о том, что ВСУ начнут контрнаступление уже в ближайшие недели.
В конце месяца американский сенатор Линдси Грэм подтвердил это намерение, заявив, что "в ближайшие дни вы увидите довольно впечатляющую демонстрацию силы со стороны украинцев".
Многие эксперты склоняются к тому, что контрнаступление ВСУ неизбежно, поскольку Киеву придется оправдывать гигантские финансовые вливания Запада.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высказывания Вашингтона о скором контрнаступлении украинских военных тщательно отслеживаются российскими военными и учитываются при планировании специальной военной операции на Украине.
 
НовостиНовости УкраиныУкраинаВСУконтрнаступлениеThe Washington Postмины
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:03Укрепление границы РФ, развал фашистского режима в Киеве. О чём говорили эксперты 2 июня
16:42Рогов: при ракетном обстреле ВСУ морского порта Бердянска пострадали 9 человек
16:26Песков: членство Украины в НАТО противоречит интересам России
16:07Простой способ завершить украинский конфликт, США подставили ВСУ: что говорили об Украине в мире 2 июня
16:01Дети более всего беззащитны перед жестокостью взрослых и войной… Видео
15:57Кремль отреагировал на слова Пашиняна по Украине
15:53Мариуполь – это Метрополь, а Украина – Китай. Самые яркие конфузы и оговорки президента США Джо Байдена
15:43Киев подозревают в запуске боевой саранчи из Америки
15:34Алексей Панин назвал себя глупцом, покаялся перед Украиной и обратился к СБУ
15:29Василий Колташов: США не отстанут от России, пока война на Украине не закончится возле Ла-Манша
15:21"Шевчук умер?" Пугачева посвятила стихотворение лидеру ДДТ
15:15ВКС РФ нанесли удары по позициям ПВО Украины
15:13Битва за нейтралитет. Швейцарский парламент отказался передавать оружие Украине
14:31Украина может стать членом НАТО, но при условии соблюдения Киевом стандартов альянса - Блинкен
14:24"Втихаря, под одеялом!": скандал в Национальной опере Украины
13:52Атаки на территорию России станут новой нормой – генерал ВСУ
13:30О непростых решениях и жёстком ответе Украине: Сапоньков рассказал, какие удары может нанести Россия
13:22"Россию нужно сшивать": Надежда Бабкина и ее театр сыграют концерты в приграничных городах и поселках
13:21Александр Асафов: Пока Россия по плану бьет ВСУ, США стряхивают пыль с незаживающих ран
13:12Американский БПЛА под управлением искусственного интеллекта принял решение ликвидировать оператора - СМИ
Лента новостейМолния