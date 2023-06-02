https://ukraina.ru/20230602/1046837712.html

Украинская элита во главе с Тимошенко отдохнула в ресторане под русскоязычные песни

Украинская элита во главе с Тимошенко отдохнула в ресторане под русскоязычные песни - 02.06.2023 Украина.ру

Украинская элита во главе с Тимошенко отдохнула в ресторане под русскоязычные песни

Вечером 1 июня, в сети появился ролик из киевского ресторана "Конча-Заспа" , где на концерте украинского шансонье Гарика Кричевского отдыхала местная элита. В их числе оказалась и вернувшая прежнюю прическу с косой лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко

2023-06-02T12:01

2023-06-02T12:01

2023-06-02T12:01

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Однако не все жители Украины, включая журналистов, оказались столь благодушны. Пользователи сети тут же завалили интернет критическими замечаниями в адрес "патриотичного" политика."Кому война, кому мать родна", "Пока наши дети гибнут на войне, они песни поют, молодцы какие", "Война войной, а обед по расписанию", "Только их за это никто не заставляет даже извиниться", "Бывает, когда за родную окраину переживают, так кушать хочется! Это нервное", "Герань за 8 столик!", "Как рьяно украинцы взялись защищать свою "элиту", сразу видно по комментариям, кто что пишет", - отреагировали пользователи сети.

https://ukraina.ru/20230602/1046834386.html

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новости, украина, новости украины, тимошенко, ресторан, элита