Украинская элита во главе с Тимошенко отдохнула в ресторане под русскоязычные песни
Вечером 1 июня, в сети появился ролик из киевского ресторана "Конча-Заспа" , где на концерте украинского шансонье Гарика Кричевского отдыхала местная элита. В их числе оказалась и вернувшая прежнюю прическу с косой лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко
"На вечере провели благотворительный аукцион, а вырученные деньги пойдут на обустройство бомбоубежища в столичной детской больнице "Охмадет"", - говорится в публикации телеграм-канала "Политика Страны.
Однако не все жители Украины, включая журналистов, оказались столь благодушны. Пользователи сети тут же завалили интернет критическими замечаниями в адрес "патриотичного" политика.
"Кому война, кому мать родна", "Пока наши дети гибнут на войне, они песни поют, молодцы какие", "Война войной, а обед по расписанию", "Только их за это никто не заставляет даже извиниться", "Бывает, когда за родную окраину переживают, так кушать хочется! Это нервное", "Герань за 8 столик!", "Как рьяно украинцы взялись защищать свою "элиту", сразу видно по комментариям, кто что пишет", - отреагировали пользователи сети.
11:07Европейский суд приговорил Украину к признанию однополых браковЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Украину виновной в нарушении Европейской конвенции в части запрета дискриминации и права на личную и семейную жизнь и обязал Киев признать однополые пары. Об этом на днях в соцсетях написала депутат Верховной Рады Инна Совсун