https://ukraina.ru/20230602/1046803052.html

Военный эксперт о том, где развернутся самые тяжёлые бои и чего упорно ждут ВСУ

Военный эксперт о том, где развернутся самые тяжёлые бои и чего упорно ждут ВСУ - 02.06.2023 Украина.ру

Военный эксперт о том, где развернутся самые тяжёлые бои и чего упорно ждут ВСУ

Приоритетным направлением для атаки ВСУ остается Запорожское направление. Это зона ответственности группировки "Восток" ВС РФ под командованием генерал-лейтенанта Андрея Кузьменко. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский

2023-06-02T04:45

2023-06-02T04:45

2023-06-02T04:45

новости

наступление

запорожье

сталинградская битва

атака

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При этом ВСУ будут наносить вспомогательные удары за счет форсирования Днепра. Противник ждет, пока будет жарко и когда река немного обмелеет. Неслучайно ведь главком ВСУ Валерий Залужный создал днепровскую флотилию, рассказал эксперт.Вообще выбор неправильного направления удара — это особенности любой войны. Во время Сталинградской битвы при операции "Зимняя гроза" советское командование тоже ошиблась с направлением удара, добавил он.Мы ждали от ВСУ хитрых решений под Артемовском. ВС РФ рассчитывали на удар по Соледару с Северска, но украинское командование, не мудрствуя лукаво, ударило "в лоб", добавил эксперт.На войне важно не точно угадать направление главного удара, а быстро реагировать на критические ситуации на том или ином участке фронта. Но ВСУ работают в режиме реального времени. А у нас, фигурально выражаясь, письмоносец едет в Генштаб для согласования, заключил собеседник издания. Полный текст интервью можно прочитать здесь

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, наступление, запорожье, сталинградская битва, атака