Военный эксперт о том, где развернутся самые тяжёлые бои и чего упорно ждут ВСУ - 02.06.2023 Украина.ру
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Военный эксперт о том, где развернутся самые тяжёлые бои и чего упорно ждут ВСУ
Военный эксперт о том, где развернутся самые тяжёлые бои и чего упорно ждут ВСУ - 02.06.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, где развернутся самые тяжёлые бои и чего упорно ждут ВСУ
Приоритетным направлением для атаки ВСУ остается Запорожское направление. Это зона ответственности группировки "Восток" ВС РФ под командованием генерал-лейтенанта Андрея Кузьменко. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский
2023-06-02T04:45
2023-06-02T04:45
новости
наступление
запорожье
сталинградская битва
атака
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При этом ВСУ будут наносить вспомогательные удары за счет форсирования Днепра. Противник ждет, пока будет жарко и когда река немного обмелеет. Неслучайно ведь главком ВСУ Валерий Залужный создал днепровскую флотилию, рассказал эксперт.Вообще выбор неправильного направления удара — это особенности любой войны. Во время Сталинградской битвы при операции "Зимняя гроза" советское командование тоже ошиблась с направлением удара, добавил он.Мы ждали от ВСУ хитрых решений под Артемовском. ВС РФ рассчитывали на удар по Соледару с Северска, но украинское командование, не мудрствуя лукаво, ударило "в лоб", добавил эксперт.На войне важно не точно угадать направление главного удара, а быстро реагировать на критические ситуации на том или ином участке фронта. Но ВСУ работают в режиме реального времени. А у нас, фигурально выражаясь, письмоносец едет в Генштаб для согласования, заключил собеседник издания. Полный текст интервью можно прочитать здесь
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, наступление, запорожье, сталинградская битва, атака
Новости, наступление, Запорожье, Сталинградская битва, атака

Военный эксперт о том, где развернутся самые тяжёлые бои и чего упорно ждут ВСУ

04:45 02.06.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСоюзные силы России и ЛНР освободили Лисичанск
Союзные силы России и ЛНР освободили Лисичанск - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Приоритетным направлением для атаки ВСУ остается Запорожское направление. Это зона ответственности группировки "Восток" ВС РФ под командованием генерал-лейтенанта Андрея Кузьменко. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский
При этом ВСУ будут наносить вспомогательные удары за счет форсирования Днепра. Противник ждет, пока будет жарко и когда река немного обмелеет. Неслучайно ведь главком ВСУ Валерий Залужный создал днепровскую флотилию, рассказал эксперт.
Вообще выбор неправильного направления удара — это особенности любой войны. Во время Сталинградской битвы при операции "Зимняя гроза" советское командование тоже ошиблась с направлением удара, добавил он.
"Никто не знал, что немцы не смогут собрать группировку по-кратчайшему и ударить по-другому, что наша группировка развалилась. Если бы не Малиновский, который случайно проходил со 2-й гвардейской армией и навязал им встречное сражение, еще неизвестно, как бы все кончилось", - подчеркнул Мощанский.
Мы ждали от ВСУ хитрых решений под Артемовском. ВС РФ рассчитывали на удар по Соледару с Северска, но украинское командование, не мудрствуя лукаво, ударило "в лоб", добавил эксперт.
На войне важно не точно угадать направление главного удара, а быстро реагировать на критические ситуации на том или ином участке фронта. Но ВСУ работают в режиме реального времени. А у нас, фигурально выражаясь, письмоносец едет в Генштаб для согласования, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
НовостинаступлениеЗапорожьеСталинградская битваатака
 
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