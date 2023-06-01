https://ukraina.ru/20230601/1046825940.html
Зеленский опять заговорил об украинской "формуле мира"
Зеленский опять заговорил об украинской "формуле мира" - 01.06.2023 Украина.ру
Зеленский опять заговорил об украинской "формуле мира"
Владимир Зеленский заявил, что основой урегулирования конфликта на Украине может быть лишь украинская "формула мира", заявил он на пресс-конференции в рамках второго саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе 1 июня
2023-06-01T20:45
2023-06-01T20:45
2023-06-01T20:45
новости
украина
владимир зеленский
мир
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Президент Украины 1 июня прибыл в Молдавию для участия в саммите Европейского политического сообщества.По словам украинского президента, он заинтересован в том, что бы страны предлагали свои инициативы, но основой может быть только украинская платформа. В ноябре 2022 года Зеленский заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины.Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в интервью изданию Украина.ру заявил, что несогласных с политикой глобального Запада становится всё больше.По его словам, в рамках прошедшего саммита "Группы семи" попытка показать консолидацию всего мира вокруг Соединённых Штатов и их союзников не получилась.Дмитрий Солонников приводит пример президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силва, который явно выступал со своей повесткой дня, не включаясь в американский тренд.Таким образом, отметил эксперт, идею, что через встречу стран "Группы семи" и их союзников США продемонстрируют всему миру единство антироссийской коалиции, не особо удалось реализовать.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Дмитрия Солонникова на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20230601/1046789794.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, мир
Зеленский опять заговорил об украинской "формуле мира"
Владимир Зеленский заявил, что основой урегулирования конфликта на Украине может быть лишь украинская "формула мира", заявил он на пресс-конференции в рамках второго саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе 1 июня
Президент Украины 1 июня прибыл в Молдавию для участия в саммите Европейского политического сообщества.
"Формула мира может быть только наша", -. сказал Зеленский.
По словам украинского президента, он заинтересован в том, что бы страны предлагали свои инициативы, но основой может быть только украинская платформа.
В ноябре 2022 года Зеленский заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины.
Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в интервью изданию Украина.ру заявил, что несогласных с политикой глобального Запада становится всё больше.
По его словам, в рамках прошедшего саммита "Группы семи" попытка показать консолидацию всего мира вокруг Соединённых Штатов и их союзников не получилась.
Дмитрий Солонников приводит пример президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силва, который явно выступал со своей повесткой дня, не включаясь в американский тренд.
Таким образом, отметил эксперт, идею, что через встречу стран "Группы семи" и их союзников США продемонстрируют всему миру единство антироссийской коалиции, не особо удалось реализовать.
Подробнее об этом можно прочитать
в интервью Дмитрия Солонникова на сайте Украина.ру