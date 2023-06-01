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Зеленский опять заговорил об украинской "формуле мира"

Зеленский опять заговорил об украинской "формуле мира" - 01.06.2023 Украина.ру

Зеленский опять заговорил об украинской "формуле мира"

Владимир Зеленский заявил, что основой урегулирования конфликта на Украине может быть лишь украинская "формула мира", заявил он на пресс-конференции в рамках второго саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе 1 июня

2023-06-01T20:45

2023-06-01T20:45

2023-06-01T20:45

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украина

владимир зеленский

мир

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Президент Украины 1 июня прибыл в Молдавию для участия в саммите Европейского политического сообщества.По словам украинского президента, он заинтересован в том, что бы страны предлагали свои инициативы, но основой может быть только украинская платформа. В ноябре 2022 года Зеленский заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины.Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в интервью изданию Украина.ру заявил, что несогласных с политикой глобального Запада становится всё больше.По его словам, в рамках прошедшего саммита "Группы семи" попытка показать консолидацию всего мира вокруг Соединённых Штатов и их союзников не получилась.Дмитрий Солонников приводит пример президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силва, который явно выступал со своей повесткой дня, не включаясь в американский тренд.Таким образом, отметил эксперт, идею, что через встречу стран "Группы семи" и их союзников США продемонстрируют всему миру единство антироссийской коалиции, не особо удалось реализовать.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Дмитрия Солонникова на сайте Украина.ру

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новости, украина, владимир зеленский, мир