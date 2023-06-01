https://ukraina.ru/20230601/1046825417.html

Ради членства в НАТО Зеленский готов развязать Третью мировую войну - Филиппо

Ради членства в НАТО Зеленский готов развязать Третью мировую войну - Филиппо - 01.06.2023 Украина.ру

Ради членства в НАТО Зеленский готов развязать Третью мировую войну - Филиппо

Стремление президента Украины сделать свою страну членом НАТО может спровоцировать третью мировую войну, написал бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо в Twitter 1 июня

2023-06-01T19:59

2023-06-01T19:59

2023-06-01T19:59

новости

нато

владимир зеленский

украина

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Основная проблема заключается в том, что разговор идет о принятии в Североатлантический альянс "ультракоррумпированной страны", чье членство в военном блоке может привести к глобальной войне, считает бывший депутат Европарламента.Флориан Филиппо не единожды выступал за урегулирование украинского кризиса, который подпитывается со стороны Франции поставками оружия ВСУ.Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в интервью изданию Украина.ру заявил, что несогласных с политикой глобального Запада становится всё больше.По его словам, в рамках прошедшего саммита "Группы семи" попытка показать консолидацию всего мира вокруг Соединённых Штатов и их союзников не получилась.Дмитрий Солонников приводит пример президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силва, который явно выступал со своей повесткой дня, не включаясь в американский тренд.Таким образом, отметил эксперт, идею, что через встречу стран "Группы семи" и их союзников США продемонстрируют всему миру единство антироссийской коалиции, не особо удалось реализовать.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Дмитрия Солонникова на сайте Украина.ру

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