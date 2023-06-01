Ради членства в НАТО Зеленский готов развязать Третью мировую войну - Филиппо - 01.06.2023 Украина.ру
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Ради членства в НАТО Зеленский готов развязать Третью мировую войну - Филиппо
Ради членства в НАТО Зеленский готов развязать Третью мировую войну - Филиппо - 01.06.2023 Украина.ру
Ради членства в НАТО Зеленский готов развязать Третью мировую войну - Филиппо
Стремление президента Украины сделать свою страну членом НАТО может спровоцировать третью мировую войну, написал бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо в Twitter 1 июня
2023-06-01T19:59
2023-06-01T19:59
новости
нато
владимир зеленский
украина
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Основная проблема заключается в том, что разговор идет о принятии в Североатлантический альянс "ультракоррумпированной страны", чье членство в военном блоке может привести к глобальной войне, считает бывший депутат Европарламента.Флориан Филиппо не единожды выступал за урегулирование украинского кризиса, который подпитывается со стороны Франции поставками оружия ВСУ.Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в интервью изданию Украина.ру заявил, что несогласных с политикой глобального Запада становится всё больше.По его словам, в рамках прошедшего саммита "Группы семи" попытка показать консолидацию всего мира вокруг Соединённых Штатов и их союзников не получилась.Дмитрий Солонников приводит пример президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силва, который явно выступал со своей повесткой дня, не включаясь в американский тренд.Таким образом, отметил эксперт, идею, что через встречу стран "Группы семи" и их союзников США продемонстрируют всему миру единство антироссийской коалиции, не особо удалось реализовать.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Дмитрия Солонникова на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20230601/1046816919.html
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новости, нато, владимир зеленский, украина
Новости, НАТО, Владимир Зеленский, Украина

Ради членства в НАТО Зеленский готов развязать Третью мировую войну - Филиппо

19:59 01.06.2023
 
© РИА Новости . Михаил Маркив / Перейти в фотобанкНациональный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО).
Национальный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости . Михаил Маркив
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Стремление президента Украины сделать свою страну членом НАТО может спровоцировать третью мировую войну, написал бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо в Twitter 1 июня
Основная проблема заключается в том, что разговор идет о принятии в Североатлантический альянс "ультракоррумпированной страны", чье членство в военном блоке может привести к глобальной войне, считает бывший депутат Европарламента.
"Зеленский снова капризничает. Теперь он развенчивает сомнения по поводу членства Украины в НАТО", — написал Филиппо.
Флориан Филиппо не единожды выступал за урегулирование украинского кризиса, который подпитывается со стороны Франции поставками оружия ВСУ.
Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в интервью изданию Украина.ру заявил, что несогласных с политикой глобального Запада становится всё больше.
По его словам, в рамках прошедшего саммита "Группы семи" попытка показать консолидацию всего мира вокруг Соединённых Штатов и их союзников не получилась.
Дмитрий Солонников приводит пример президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силва, который явно выступал со своей повесткой дня, не включаясь в американский тренд.
Таким образом, отметил эксперт, идею, что через встречу стран "Группы семи" и их союзников США продемонстрируют всему миру единство антироссийской коалиции, не особо удалось реализовать.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Дмитрия Солонникова на сайте Украина.ру
Флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
16:31
В НАТО рассуждают о новом пакете помощи КиевуВашингтон и союзники по НАТО планируют на предстоящем саммите в Вильнюсе объявить о выделении очередного пакета политической и материальной поддержки Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Осло 1 июня
 
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21:16В ООН предложили практические решения по “продуктовой сделке”
20:45Зеленский опять заговорил об украинской "формуле мира"
19:59Ради членства в НАТО Зеленский готов развязать Третью мировую войну - Филиппо
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