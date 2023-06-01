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Страны БРИКС стремятся к демократизации международных отношений - МИД КНР

Страны БРИКС стремятся к демократизации международных отношений - МИД КНР - 01.06.2023 Украина.ру

Страны БРИКС стремятся к демократизации международных отношений - МИД КНР

БРИКС идет по пути многополярности и демократизации международных отношений, стремясь к тому, чтобы право голоса развивающихся стран росло, заявил заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй в ходе совещания глав МИД стран-участниц организации в Кейптауне 1 июня

2023-06-01T19:06

2023-06-01T19:06

2023-06-01T19:07

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Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что БРИКС необходимо стать стержневым элементом более справедливого мирового порядка.Британский экономист и обозреватель Financial Times Мартин Вольф заявил, что Запад будет вынужден признать, что он больше не может управлять миром из-за растущего влияния БРИКС.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерен присоединиться еще целый ряд стран, в частности, Аргентина и Иран.Согласно сообщению МИД Китая, также выразили желание присоединиться к БРИКС Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.Двусторонние отношения между странами БРИКС строятся на основе невмешательства, равенства и взаимной выгоды.Некоторое время назад секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что в борьбе против России Запад во главе с США не гнушается использовать даже террористические методы.Он добавил, что именно англосаксы стоят за распространением на Северном Кавказе призывов к терроризму.Очевидно, что западным и украинским спецслужбам удалось внедрить в Россию серьезную агентурную сеть, которая осуществляет диверсионно-террористическую деятельность.Для борьбы с ними нужно отвечать не только ракетными ударами, а провести аудит всей системы внутренней безопасности как таковой.Это будет очень непросто, сказал Александр Перенджиев, военный политолог, эксперт в сфере безопасности, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова в интервью изданию Украина.руПо мнению Перенджиева, дело в том, что сейчас у всех граждан есть смартфоны, которые дают возможность отследить их перемещение.Недаром в зоне боевых действий все время ставится вопрос, что нельзя пользоваться гаджетами, потому что они являются прекрасными средствами наведения для врага, добавил он.Военный политолог так же не исключает, что за людьми осуществляется слежка. А взрывчатку можно подложить на любой из стоянок.

https://ukraina.ru/20230419/1045487827.html

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