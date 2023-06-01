Вучич на переговорах с Зеленским не изменил свое мнение относительно санкций против РФ
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанк"Сербский марш" в поддержку территориальной целостности Сербии
Разговор с Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества не поменял позицию Сербии по поводу санкций в отношении РФ, заявил сербский президент Александр Вучич, сообщает РИА Новости 1 июля
Ранее Владимир Зеленский прибыл в Молдавию для участия в саммите Европейского политического сообщества.
"У нас был корректный разговор, но решение о санкциях принимают граждане Сербии через свое руководство, и мы решение приняли в марте 2022 года и определили свою позицию. Сербия проводит свою политику, Сербия — самостоятельное и независимое государство, и Сербия соблюдает свои интересы", — сказал он.
В своем телеграм-канале Зеленский написал, что ожидается много двусторонних встреч, он намерен развивать "коалицию истребителей" и продвигать создание "коалиции Пэтриотов", то есть просить у западных стран поделиться с Киевом самолетами и ЗРК.
Как сказал в интервью изданию Украина.ру заместитель председателя комитета Госдумы России по обороне Юрий Швыткин, Киев давно находится в роли попрошайки перед странами Запада.
Запасы Украины давно иссякли, а у западных стран, Европы и США, также начинаются проблемы, добавил политик.
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