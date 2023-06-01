https://ukraina.ru/20230601/1046824882.html

Вучич на переговорах с Зеленским не изменил свое мнение относительно санкций против РФ

Вучич на переговорах с Зеленским не изменил свое мнение относительно санкций против РФ - 01.06.2023 Украина.ру

Вучич на переговорах с Зеленским не изменил свое мнение относительно санкций против РФ

Разговор с Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества не поменял позицию Сербии по поводу санкций в отношении РФ, заявил сербский президент Александр Вучич, сообщает РИА Новости 1 июля

2023-06-01T18:47

2023-06-01T18:47

2023-06-01T18:47

новости

владимир зеленский

александр вучич

сербия

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Ранее Владимир Зеленский прибыл в Молдавию для участия в саммите Европейского политического сообщества. В своем телеграм-канале Зеленский написал, что ожидается много двусторонних встреч, он намерен развивать "коалицию истребителей" и продвигать создание "коалиции Пэтриотов", то есть просить у западных стран поделиться с Киевом самолетами и ЗРК.Как сказал в интервью изданию Украина.ру заместитель председателя комитета Госдумы России по обороне Юрий Швыткин, Киев давно находится в роли попрошайки перед странами Запада.Запасы Украины давно иссякли, а у западных стран, Европы и США, также начинаются проблемы, добавил политик.

https://ukraina.ru/20230601/1046792429.html

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2023

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Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, владимир зеленский, александр вучич, сербия