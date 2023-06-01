Вучич на переговорах с Зеленским не изменил свое мнение относительно санкций против РФ - 01.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230601/1046824882.html
Вучич на переговорах с Зеленским не изменил свое мнение относительно санкций против РФ
Вучич на переговорах с Зеленским не изменил свое мнение относительно санкций против РФ - 01.06.2023 Украина.ру
Вучич на переговорах с Зеленским не изменил свое мнение относительно санкций против РФ
Разговор с Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества не поменял позицию Сербии по поводу санкций в отношении РФ, заявил сербский президент Александр Вучич, сообщает РИА Новости 1 июля
2023-06-01T18:47
2023-06-01T18:47
новости
владимир зеленский
александр вучич
сербия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101668/49/1016684934_0:44:2816:1628_1920x0_80_0_0_3b982673d2d5802cc0e44c6cc0820d58.jpg
Ранее Владимир Зеленский прибыл в Молдавию для участия в саммите Европейского политического сообщества. В своем телеграм-канале Зеленский написал, что ожидается много двусторонних встреч, он намерен развивать "коалицию истребителей" и продвигать создание "коалиции Пэтриотов", то есть просить у западных стран поделиться с Киевом самолетами и ЗРК.Как сказал в интервью изданию Украина.ру заместитель председателя комитета Госдумы России по обороне Юрий Швыткин, Киев давно находится в роли попрошайки перед странами Запада.Запасы Украины давно иссякли, а у западных стран, Европы и США, также начинаются проблемы, добавил политик.
https://ukraina.ru/20230601/1046792429.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101668/49/1016684934_0:0:2508:1880_1920x0_80_0_0_a8b62783f8319497a58ad72ab42fb1a0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир зеленский, александр вучич, сербия
Новости, Владимир Зеленский, Александр Вучич, Сербия

Вучич на переговорах с Зеленским не изменил свое мнение относительно санкций против РФ

18:47 01.06.2023
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанк"Сербский марш" в поддержку территориальной целостности Сербии
Сербский марш в поддержку территориальной целостности Сербии - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Читать в
Разговор с Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества не поменял позицию Сербии по поводу санкций в отношении РФ, заявил сербский президент Александр Вучич, сообщает РИА Новости 1 июля
Ранее Владимир Зеленский прибыл в Молдавию для участия в саммите Европейского политического сообщества.
"У нас был корректный разговор, но решение о санкциях принимают граждане Сербии через свое руководство, и мы решение приняли в марте 2022 года и определили свою позицию. Сербия проводит свою политику, Сербия — самостоятельное и независимое государство, и Сербия соблюдает свои интересы", — сказал он.
В своем телеграм-канале Зеленский написал, что ожидается много двусторонних встреч, он намерен развивать "коалицию истребителей" и продвигать создание "коалиции Пэтриотов", то есть просить у западных стран поделиться с Киевом самолетами и ЗРК.
Как сказал в интервью изданию Украина.ру заместитель председателя комитета Госдумы России по обороне Юрий Швыткин, Киев давно находится в роли попрошайки перед странами Запада.
Запасы Украины давно иссякли, а у западных стран, Европы и США, также начинаются проблемы, добавил политик.
11:18
Об измене Зеленского, новом указе Путина, победе Эрдогана и экономике в России и мире - Лизан. ВИДЕОГлава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру прокомментировал указ Владимира Путина о создании президиума коллегии ВПК, а также рассказал о перспективах отношений Турции и России и эффективности импортозамещения в ключевых отраслях экономики РФ
 
НовостиВладимир ЗеленскийАлександр ВучичСербия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:16В ООН предложили практические решения по “продуктовой сделке”
20:45Зеленский опять заговорил об украинской "формуле мира"
19:59Ради членства в НАТО Зеленский готов развязать Третью мировую войну - Филиппо
19:22Над Белгородом сработала система противовоздушной обороны - Гладков
19:06Страны БРИКС стремятся к демократизации международных отношений - МИД КНР
18:47Вучич на переговорах с Зеленским не изменил свое мнение относительно санкций против РФ
18:19В Белгороде на улице Щорса прогремел взрыв
18:01Обстрелы Белгорода и области, скандал с убежищами в Киеве. Итоги 1 июня на Украине
18:00"Приключения Петрова и Васечкина". Как фамилия Андропова спасла культовый фильм советских детей
17:53При обстреле автомобиля в Одессе погибли два человека
17:45Ногинский сказал, сколько людей на Украине могут поддержать Россию
17:42Калининград сохранит своё имя: власти отреагировали на "переименование" города Польшей
17:37"Вагнер открывает второй фронт". Евгению Пригожину 62 года и он запускает новый проект
17:10Ногинский оценил действие западных санкций на Россию
16:59Ногинский: Украина – это нож, заточенный против России
16:54Дмитрий Киселёв: Мы не отказываемся от вышиванок и украинского языка
16:44Ногинский оценил эффективность ВС РФ в ходе спецоперации на Украине
16:43Пересобрать страну. Какая Украина нужна России
16:36Затулин: Запад хочет сделать из России Северную Корею, а из Украины - Южную
16:36Или ядерная война, или сидите тихо: Онуфриенко о тех, кому придётся считаться с Россией. ВИДЕО
Лента новостейМолния