https://ukraina.ru/20230601/1046823690.html

Обстрелы Белгорода и области, скандал с убежищами в Киеве. Итоги 1 июня на Украине

Обстрелы Белгорода и области, скандал с убежищами в Киеве. Итоги 1 июня на Украине - 01.06.2023 Украина.ру

Обстрелы Белгорода и области, скандал с убежищами в Киеве. Итоги 1 июня на Украине

По Белгородской области и её столицы ВСУ наносят ожесточённые удары. Правоохранители ищут виновных в недоступности бомбоубежищ в Киеве

2023-06-01T18:01

2023-06-01T18:01

2023-06-01T18:01

эксклюзив

хроники

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Под вечер 1 июня СМИ сообщили о взрыве в Белгороде."Звук мощного взрыва в Белгороде в районе улицы Щорса, на месте экстренные службы", - сообщил телеграм-канал SHOT, опубликовав соответствующее видео.Позже на канале появилось видео из квартиры неподалёку от места взрыва."Осколками побило окна в домах в радиусе около 200-300 метров", - указывалось в подписи к видео.Другой телеграм-канал — Baza —также сообщил о взрыве в Белгороде."Жители Белгорода сообщают о взрыве в районе Харьковской горы. Улица Щорса перекрыта", - указывалось в публикации канала.Позже губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил официальную версию произошедшего."В Белгороде произошел взрыв неизвестного устройства. По предварительным данным, БПЛА упал на проезжую часть. Есть два пострадавших. Один мужчина с подозрением на сотрясение мозга бригадой скорой помощи доставляется во №2 городскую больницу, второй мужчина с лёгкими ушибами от госпитализации отказался. Поврежден один автомобиль. На месте работают оперативные службы и следственная группа. Обстоятельства произошедшего уточняются", - написал он в своём телеграм-канале.Спустя некоторое время телеграм-канал Baza сообщил о втором беспилотнике, упавшем в Белгороде."Спецслужбы проверяют информацию о падении еще одного беспилотника в Белгороде. По предварительным данным второй дрон упал в районе улицы Кутузова. На место выехали оперативные службы", - отмечалось в публикации.Сейчас регион переживает крайне сложный день.Так, с ночи под ожесточённым обстрелом оказался городской округ Шебекино."В Шебекинском округе непрекращающийся обстрел со стороны Вооружённых сил Украины. Восемь человек раненых. Погибших нет. <...> Конечно, жизнь мирных жителей, населения под угрозой. В первую очередь, в Шебекино и в окрестных сёлах. Администрация районов и городов сейчас занимается вывозом людей. Под обстрелом делать это, конечно, нельзя. Нужно дожидаться окончания прилётов, окончания взрывов, окончания рисков быть раненым или погибшим от снарядов ВСУ", - отметил Гладков.Он также прокомментировал информацию о прорыве в регион украинских военных: ранее находящиеся на службе в ВСУ ультраправые коллаборанты разместили у себя в соцсетях видео, якобы снятое в Белгородской области. "Противника на территории Белгородской области не было и нет. Вооруженные силы, пограничники, Федеральная служба безопасности, Росгвардия на месте. Но идёт массированный обстрел", - подчеркнул Гладков.Позже Минобороны РФ сообщило о попытке прорыва украинских военных на территорию России."Сегодня утром Вооружёнными силами Российской Федерации совместно с подразделениями Пограничной службы и другими подразделениями ФСБ России сорвана новая попытка киевского режима провести террористический акт в отношении гражданского населения города Шебекино Белгородской области. Около 3-х часов утра, после интенсивного обстрела гражданских объектов в Белгородской области, украинские террористические формирования силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками, предприняли попытку вторжения на территорию Российской Федерации в районе населенного пункта Новая Таволжанка и международного автомобильного пункта пропуска "Шебекино". Самоотверженными действиями российских военнослужащих отражены три атаки украинских террористических формирований. Армейской авиацией Западного военного округа нанесено одиннадцать ударов по противнику. Ракетными войсками и артиллерией выполнено 77 огневых задач, тяжелыми огнеметными системами нанесено два удара", - указывалось в сообщении Минобороны РФ.В результате активных действий подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа и ФСБ России террористические формирования киевского режима, понеся существенные потери, отброшены. Нарушений государственной границы не было допущено."На приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 30 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня РСЗО "Град", один пикап", - отмечалось в сообщении Минобороны России.Ряд источников сообщил, что украинские диверсанты попали в лесу на украинской стороне под удар российской артиллерии.Тем временем артиллерия ВСУ продолжала обстреливать Белгородскую область. Так, под обстрел попала Новопетровка. Шебекино обстреляли из РСЗО "Град". Также был нанесён удар по ряду других населённых пунктов."Под обстрелом ВСУ сразу несколько населенных пунктов Шебекинского и Грайворонского округов. В Новой Таволжанке, по предварительной информации, есть один пострадавший: у мужчины осколочное ранение правого плеча. От попадания снаряда загорелся частный жилой дом. Взрывной волной посечены несколько частных домовладений. В селе Козинка пострадавших нет. Горят два частных жилых дома", - сообщал днём губернатор Гладков.Обстановка в Белгородской области остаётся крайне напряжённой.Поиск виноватыхКиевская городская прокуратура и полиция повели обыски в Киевской городской государственной администрации в связи с заявлениями жителей о закрытом укрытии, из-за чего в ночь на 1 июня от падения обломков сбитой ПВО ракеты погибли три человека."Сейчас продолжаются следственные действия в КГГА. В частности, обыски проходят в Департаменте муниципальной безопасности и здравоохранения", - заявила пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии изданию "Украинская правда".Ранее правоохранители провели обыски в медучреждении, где во время тревоги и обстрелов было закрыто бомбоубежище, а также в здании Деснянской районной государственной администрации.Как ранее сообщали местные жители, во время воздушной тревоги они не смогли попасть в убежище, что привело к гибели нескольких человек.Как сообщила прокуратура, проводятся следственные действия в медицинском учреждении, где 1 июня было закрыто укрытие.В свою очередь глава МВД Игорь Клименко позже также сообщил, что полиция Киева уже начала уголовное производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины - "Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия".На встрече с мэром Киева Виталием Кличко местные жители пожаловались ему на закрытые бомбоубежища и потребовали наказать виновных в этом."Дал отдельное поручение главам районов столицы немедленно проверить все укрытия, за работу которых отвечают главы РГА города. Обратился в Офис президента и правительства, которые согласовывают назначение и освобождение глав районов столицы, об отстранении главы Деснянского района Дмитрия Ратникова от исполнения обязанностей, пока продолжается следствие по поводу того, было ли открыто ночью укрытие в поликлинике, возле которой погибли три человека. Отстранён должен быть и руководитель медучреждения, которого назначала Деснянская райадминистрация", - сообщил позже Кличко.Он также рассказал, что достигнута договорённость с полицией по поводу охраны ночью открытых убежищ.Ранее киевляне уже не раз жаловались на закрытые убежища. В итоге 17 мая глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что в Киеве проверят и откроют все бомбоубежища, потому что закрытое укрытие во время боевых действий − это преступление.

https://ukraina.ru/20230601/1046801832.html

https://ukraina.ru/20230601/1046786774.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

эксклюзив, хроники