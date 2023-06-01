При обстреле автомобиля в Одессе погибли два человека
17:53 01.06.2023 (обновлено: 18:09 01.06.2023)
При перестрелке в Одессе два человека погибли, сообщает местная Нацполиция
В Одессе расстреляли автомобиль с мужчиной и женщиной внутри, говорится в сообщении.
Отмечается, что два человека погибли, ещё один пострадавший госпитализирован с огнестрельными ранениями.
Подробности происшествия неизвестны. На месте работают полицейские.
По словам очевидцев, огонь открыл водитель Range Rover, ранивший сидевших на передних сидениях в BMW, пассажир с заднего сидения открыл ответный огонь.
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