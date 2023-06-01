При обстреле автомобиля в Одессе погибли два человека - 01.06.2023 Украина.ру
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При обстреле автомобиля в Одессе погибли два человека
При обстреле автомобиля в Одессе погибли два человека - 01.06.2023 Украина.ру
При обстреле автомобиля в Одессе погибли два человека
При перестрелке в Одессе два человека погибли, сообщает местная Нацполиция
2023-06-01T17:53
2023-06-01T18:09
новости
одесса
раненые
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В Одессе расстреляли автомобиль с мужчиной и женщиной внутри, говорится в сообщении.Отмечается, что два человека погибли, ещё один пострадавший госпитализирован с огнестрельными ранениями.Подробности происшествия неизвестны. На месте работают полицейские.По словам очевидцев, огонь открыл водитель Range Rover, ранивший сидевших на передних сидениях в BMW, пассажир с заднего сидения открыл ответный огонь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, одесса, раненые
Новости, Одесса, раненые

При обстреле автомобиля в Одессе погибли два человека

17:53 01.06.2023 (обновлено: 18:09 01.06.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВ Киеве погиб депутат Верховной рады Д. Тымчук
В Киеве погиб депутат Верховной рады Д. Тымчук - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости . Стрингер
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При перестрелке в Одессе два человека погибли, сообщает местная Нацполиция
В Одессе расстреляли автомобиль с мужчиной и женщиной внутри, говорится в сообщении.
Отмечается, что два человека погибли, ещё один пострадавший госпитализирован с огнестрельными ранениями.
Подробности происшествия неизвестны. На месте работают полицейские.
По словам очевидцев, огонь открыл водитель Range Rover, ранивший сидевших на передних сидениях в BMW, пассажир с заднего сидения открыл ответный огонь.
Кирилл Стремоусов
19 сентября 2022, 13:35
"Группа идиотов": в Херсоне рассказали подробности нашумевшей перестрелкиГруппа лиц, устроивших в субботу стрельбу в Херсоне, действовала глупо и была плохо вооружена, сообщил 19 сентября в интервью "Соловьев live" заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов
 
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