https://ukraina.ru/20230601/1046822602.html

При обстреле автомобиля в Одессе погибли два человека

При обстреле автомобиля в Одессе погибли два человека - 01.06.2023 Украина.ру

При обстреле автомобиля в Одессе погибли два человека

При перестрелке в Одессе два человека погибли, сообщает местная Нацполиция

2023-06-01T17:53

2023-06-01T17:53

2023-06-01T18:09

новости

одесса

раненые

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В Одессе расстреляли автомобиль с мужчиной и женщиной внутри, говорится в сообщении.Отмечается, что два человека погибли, ещё один пострадавший госпитализирован с огнестрельными ранениями.Подробности происшествия неизвестны. На месте работают полицейские.По словам очевидцев, огонь открыл водитель Range Rover, ранивший сидевших на передних сидениях в BMW, пассажир с заднего сидения открыл ответный огонь.

https://ukraina.ru/20220919/1038855578.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, одесса, раненые