https://ukraina.ru/20230601/1046820644.html
Ногинский сказал, сколько людей на Украине могут поддержать Россию
Ногинский сказал, сколько людей на Украине могут поддержать Россию - 01.06.2023 Украина.ру
Ногинский сказал, сколько людей на Украине могут поддержать Россию
Большая половина населения Украины поддерживают прекращение боевых действий и готовы жить в составе России, заявил руководитель группы экспертов научного центра Евразийской интеграции Олег Ногинский со ссылкой на собственные источники
2023-06-01T17:45
2023-06-01T17:45
2023-06-01T17:45
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Его слова прозвучали 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"Это говорит о том, что большая часть населения поддержат вхождение в состав РФ, а агрессивно настроенные граждане уедут из страны, отметил он.Те, кто явно поддерживают Украину, – это либо уже враги России, либо уедут из страны до того, как Россия освободит территории, считает Ногинский.Само собой, жители западных регионов могут выразить свою волю и уйти в состав Польши, добавил он.
https://ukraina.ru/20230511/1046119553.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, население, россия, форум
Ногинский сказал, сколько людей на Украине могут поддержать Россию
Большая половина населения Украины поддерживают прекращение боевых действий и готовы жить в составе России, заявил руководитель группы экспертов научного центра Евразийской интеграции Олег Ногинский со ссылкой на собственные источники
Его слова прозвучали 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"
"55% на сегодняшний день относятся приблизительно так: "мне всё равно, кто тут будет, только стрелять прекратите, мне всё равно, буду я жить в России или Украине, я просто хочу ходить на работу и работать", – сказал Ногинский.
Это говорит о том, что большая часть населения поддержат вхождение в состав РФ, а агрессивно настроенные граждане уедут из страны, отметил он.
Те, кто явно поддерживают Украину, – это либо уже враги России, либо уедут из страны до того, как Россия освободит территории, считает Ногинский.
Само собой, жители западных регионов могут выразить свою волю и уйти в состав Польши, добавил он.