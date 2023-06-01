https://ukraina.ru/20230601/1046820644.html

Ногинский сказал, сколько людей на Украине могут поддержать Россию

Ногинский сказал, сколько людей на Украине могут поддержать Россию - 01.06.2023 Украина.ру

Ногинский сказал, сколько людей на Украине могут поддержать Россию

Большая половина населения Украины поддерживают прекращение боевых действий и готовы жить в составе России, заявил руководитель группы экспертов научного центра Евразийской интеграции Олег Ногинский со ссылкой на собственные источники

2023-06-01T17:45

2023-06-01T17:45

2023-06-01T17:45

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Его слова прозвучали 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"Это говорит о том, что большая часть населения поддержат вхождение в состав РФ, а агрессивно настроенные граждане уедут из страны, отметил он.Те, кто явно поддерживают Украину, – это либо уже враги России, либо уедут из страны до того, как Россия освободит территории, считает Ногинский.Само собой, жители западных регионов могут выразить свою волю и уйти в состав Польши, добавил он.

https://ukraina.ru/20230511/1046119553.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, население, россия, форум