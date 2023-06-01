Ногинский сказал, сколько людей на Украине могут поддержать Россию - 01.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230601/1046820644.html
Ногинский сказал, сколько людей на Украине могут поддержать Россию
Ногинский сказал, сколько людей на Украине могут поддержать Россию - 01.06.2023 Украина.ру
Ногинский сказал, сколько людей на Украине могут поддержать Россию
Большая половина населения Украины поддерживают прекращение боевых действий и готовы жить в составе России, заявил руководитель группы экспертов научного центра Евразийской интеграции Олег Ногинский со ссылкой на собственные источники
2023-06-01T17:45
2023-06-01T17:45
новости
украина
население
россия
форум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/01/1046816389_0:0:1261:709_1920x0_80_0_0_de902d95f387ee2964f4639fab8701e1.jpg
Его слова прозвучали 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"Это говорит о том, что большая часть населения поддержат вхождение в состав РФ, а агрессивно настроенные граждане уедут из страны, отметил он.Те, кто явно поддерживают Украину, – это либо уже враги России, либо уедут из страны до того, как Россия освободит территории, считает Ногинский.Само собой, жители западных регионов могут выразить свою волю и уйти в состав Польши, добавил он.
https://ukraina.ru/20230511/1046119553.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/01/1046816389_180:0:1127:710_1920x0_80_0_0_e66dc662b1f27cca2b91ae1c26e1635a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, население, россия, форум
Новости, Украина, население, Россия, форум

Ногинский сказал, сколько людей на Украине могут поддержать Россию

17:45 01.06.2023
 
© скриншот видео Украина.Ру
© скриншот видео Украина.Ру
Читать в
Большая половина населения Украины поддерживают прекращение боевых действий и готовы жить в составе России, заявил руководитель группы экспертов научного центра Евразийской интеграции Олег Ногинский со ссылкой на собственные источники
Его слова прозвучали 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"

"55% на сегодняшний день относятся приблизительно так: "мне всё равно, кто тут будет, только стрелять прекратите, мне всё равно, буду я жить в России или Украине, я просто хочу ходить на работу и работать", – сказал Ногинский.

Это говорит о том, что большая часть населения поддержат вхождение в состав РФ, а агрессивно настроенные граждане уедут из страны, отметил он.
Те, кто явно поддерживают Украину, – это либо уже враги России, либо уедут из страны до того, как Россия освободит территории, считает Ногинский.
Само собой, жители западных регионов могут выразить свою волю и уйти в состав Польши, добавил он.
Референдум в Донецкой и Луганской областях - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
11 мая, 13:01
Донбасс в очереди за свободой. Как проходил референдум 11 мая 2014 годаПоэт и публицист Анна Ревякина о референдумах 11 и 12 мая 2014 года. О тех днях вспоминают непосредственные участники событий, для которых события девятилетней давности стали определяющими в их жизни
 
НовостиУкраинанаселениеРоссияфорум
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:16В ООН предложили практические решения по “продуктовой сделке”
20:45Зеленский опять заговорил об украинской "формуле мира"
19:59Ради членства в НАТО Зеленский готов развязать Третью мировую войну - Филиппо
19:22Над Белгородом сработала система противовоздушной обороны - Гладков
19:06Страны БРИКС стремятся к демократизации международных отношений - МИД КНР
18:47Вучич на переговорах с Зеленским не изменил свое мнение относительно санкций против РФ
18:19В Белгороде на улице Щорса прогремел взрыв
18:01Обстрелы Белгорода и области, скандал с убежищами в Киеве. Итоги 1 июня на Украине
18:00"Приключения Петрова и Васечкина". Как фамилия Андропова спасла культовый фильм советских детей
17:53При обстреле автомобиля в Одессе погибли два человека
17:45Ногинский сказал, сколько людей на Украине могут поддержать Россию
17:42Калининград сохранит своё имя: власти отреагировали на "переименование" города Польшей
17:37"Вагнер открывает второй фронт". Евгению Пригожину 62 года и он запускает новый проект
17:10Ногинский оценил действие западных санкций на Россию
16:59Ногинский: Украина – это нож, заточенный против России
16:54Дмитрий Киселёв: Мы не отказываемся от вышиванок и украинского языка
16:44Ногинский оценил эффективность ВС РФ в ходе спецоперации на Украине
16:43Пересобрать страну. Какая Украина нужна России
16:36Затулин: Запад хочет сделать из России Северную Корею, а из Украины - Южную
16:36Или ядерная война, или сидите тихо: Онуфриенко о тех, кому придётся считаться с Россией. ВИДЕО
Лента новостейМолния