Калининград сохранит своё имя: власти отреагировали на "переименование" города Польшей - 01.06.2023 Украина.ру
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Калининград сохранит своё имя: власти отреагировали на "переименование" города Польшей
Калининград сохранит своё имя: власти отреагировали на "переименование" города Польшей - 01.06.2023 Украина.ру
Калининград сохранит своё имя: власти отреагировали на "переименование" города Польшей
Польше, меняющей дорожные указатели после "переименования" Калининграда в "Крулевец", нужно заменить указатели и на ряд других городов, например, на Данциг, Свинемюнде, Вильденхаген. Об этом заявил руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков
2023-06-01T17:42
2023-06-01T17:42
новости
польша
калининград
переименование
правительство
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Ранее в Польше изменили официальное название российского города Калининград на Крулевец. Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польской Республики не рекомендовала использовать в польском языке название Калининград. В качестве обоснования этого решения комиссия ссылается на право использования традиционных терминов, являющихся культурным наследием.Лысков отметил, что ставя такие дорожные знаки, власти Польши должны заменить дорожные указатели и на ряд других городов, например на Данциг, Свинемюнде, Вильденхаген и многих других.Географическое название города Калининград является официальным топонимом, а все остальные названия — "просто инсинуации", указал Лысков.В Кремле заявили, что переименование Польшей Калининграда в Крулевец можно считать уже не русофобией, а граничащим с безумием процессом.Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев ранее отреагировал на "переименование" Калининграда и предложил называть Польшу "Варшавским герцогством, или Царством Польским в составе Российской Федерации".В интервью изданию Украина.ру политолог и глава координационного совета движения "Русский союз" Алексей Кочетков рассказал, что Польша рассчитывает получить максимальную выгоду из конфликта на Украине, которая определяется не только деньгами. С Белоруссией у Польши не получится, но четыре западноукраинские области поляки рассматривают как достаточный приз за доброту и помощь, которую они оказали режиму Владимира Зеленского, указал политолог. Чтобы Польша "заерзала", ВС РФ нужно наносить как можно больше ударов по складам и логистическим центрам на ее границе, заключил собеседник издания.Полный тест статьи можно прочитать здесь
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новости, польша, калининград, переименование, правительство
Новости, Польша, Калининград, переименование, правительство

Калининград сохранит своё имя: власти отреагировали на "переименование" города Польшей

17:42 01.06.2023
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГорода России. Калининград
Города России. Калининград - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Польше, меняющей дорожные указатели после "переименования" Калининграда в "Крулевец", нужно заменить указатели и на ряд других городов, например, на Данциг, Свинемюнде, Вильденхаген. Об этом заявил руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков
Ранее в Польше изменили официальное название российского города Калининград на Крулевец. Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польской Республики не рекомендовала использовать в польском языке название Калининград. В качестве обоснования этого решения комиссия ссылается на право использования традиционных терминов, являющихся культурным наследием.
"Хочется еще раз напомнить нашим соседям, что наш город имеет официальное имя - Калининград. И, независимо от их фантазий, он сохранит свое имя", - заявил руководитель пресс-службы.
Лысков отметил, что ставя такие дорожные знаки, власти Польши должны заменить дорожные указатели и на ряд других городов, например на Данциг, Свинемюнде, Вильденхаген и многих других.
Географическое название города Калининград является официальным топонимом, а все остальные названия — "просто инсинуации", указал Лысков.
В Кремле заявили, что переименование Польшей Калининграда в Крулевец можно считать уже не русофобией, а граничащим с безумием процессом.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев ранее отреагировал на "переименование" Калининграда и предложил называть Польшу "Варшавским герцогством, или Царством Польским в составе Российской Федерации".
В интервью изданию Украина.ру политолог и глава координационного совета движения "Русский союз" Алексей Кочетков рассказал, что Польша рассчитывает получить максимальную выгоду из конфликта на Украине, которая определяется не только деньгами.
С Белоруссией у Польши не получится, но четыре западноукраинские области поляки рассматривают как достаточный приз за доброту и помощь, которую они оказали режиму Владимира Зеленского, указал политолог.
Чтобы Польша "заерзала", ВС РФ нужно наносить как можно больше ударов по складам и логистическим центрам на ее границе, заключил собеседник издания.

Полный тест статьи можно прочитать здесь
Алексей Николаевич Самойлов интервью - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
Вчера, 13:58
Алексей Самойлов: Если ВСУ окончательно обнаглеют, Россия зажмет Польшу и Великобританию в клещиСВО — это то, что лежит на поверхности. Мы воспринимаем ее ход очень остро, потому что это наши солдаты и наши территории. Нам очень больно все это видеть. Но в других пространствах тоже идут очень серьезные баталии
 
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