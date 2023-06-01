Ногинский оценил действие западных санкций на Россию
© скриншот видео Украина.Ру
© скриншот видео Украина.Ру
Россияне не замечают действия западных санкций благодаря мерам, которые предпринимает правительство России, заявил руководитель группы экспертов научного центра Евразийской интеграции Олег Ногинский
Его слова прозвучали 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"
"Спасибо огромное правительству Российской Федерации за то, что обычные граждане не замечают сегодня действия санкций. Магазины работают, товары в магазинах есть, цены не поднялись и это гигантская заслуга правительства Российской Федерации", – сказал Ногинский.
Тем не менее, некоторые считают, что в стране якобы всё плохо, отметил он.
12 мая, 15:06Нефть, атом и доллар. Правда о санкциях против РоссииВлиятельный британский журнал The Spectator, рупор правящей Консервативной партии, в котором когда-то работал редактором будущий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, опубликовал статью под заголовком "Почему провалилась экономическая война против России"