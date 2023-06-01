Ногинский оценил действие западных санкций на Россию - 01.06.2023 Украина.ру
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Ногинский оценил действие западных санкций на Россию
Ногинский оценил действие западных санкций на Россию - 01.06.2023 Украина.ру
Ногинский оценил действие западных санкций на Россию
Россияне не замечают действия западных санкций благодаря мерам, которые предпринимает правительство России, заявил руководитель группы экспертов научного центра Евразийской интеграции Олег Ногинский
2023-06-01T17:10
2023-06-01T17:10
новости
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санкции
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Его слова прозвучали 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"Тем не менее, некоторые считают, что в стране якобы всё плохо, отметил он.
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новости, россия, санкции, форум
Новости, Россия, санкции, форум

Ногинский оценил действие западных санкций на Россию

17:10 01.06.2023
 
© скриншот видео Украина.Ру
© скриншот видео Украина.Ру
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Россияне не замечают действия западных санкций благодаря мерам, которые предпринимает правительство России, заявил руководитель группы экспертов научного центра Евразийской интеграции Олег Ногинский
Его слова прозвучали 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"

"Спасибо огромное правительству Российской Федерации за то, что обычные граждане не замечают сегодня действия санкций. Магазины работают, товары в магазинах есть, цены не поднялись и это гигантская заслуга правительства Российской Федерации", – сказал Ногинский.

Тем не менее, некоторые считают, что в стране якобы всё плохо, отметил он.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
12 мая, 15:06
Нефть, атом и доллар. Правда о санкциях против РоссииВлиятельный британский журнал The Spectator, рупор правящей Консервативной партии, в котором когда-то работал редактором будущий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, опубликовал статью под заголовком "Почему провалилась экономическая война против России"
 
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